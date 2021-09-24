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諾貝爾得主楊振寧百歲大壽　小45歲嬌妻「一身紅裙現身」氣質照曝光

▲▼諾貝爾得主楊振寧百歲大壽　小45歲嬌妻「一身紅裙現身」氣質照曝光。（圖／翻攝自微博）

▲楊振寧百歲生日，小45歲嬌妻翁帆一身紅裙現身。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

諾貝爾物理學獎得主楊振寧22日在北京慶祝百歲生日，在清華大學發表演說，提到1971年訪問「新中國」是他人生中極為重要的一段。如今中國大陸社群、媒體刊登多張現場照片，可以見到45歲妻子翁帆攙扶陪同，不時十指緊扣，恩愛程度可見一斑。

為了慶祝楊振寧百歲生日，北京清華大學等高校聯合舉辦了一場「楊振寧先生學術思想研討會」。伴隨一張張現場照片流出，也引發網友熱議，因為楊振寧髮妻杜致禮2003年逝世，他隔年再娶小54歲、時年28歲的妻子，「爺孫戀」一度引起社會熱議，外界不少人看衰，但夫婦倆相伴17年，早已用行動破除了種種臆測和謠言。

▲▼諾貝爾得主楊振寧百歲大壽　小45歲嬌妻「一身紅裙現身」氣質照曝光。（圖／翻攝自微博）

▲▼楊振寧在嬌妻翁帆攙扶下，步入現場。（圖／翻攝自微博）

▲▼諾貝爾得主楊振寧百歲大壽　小45歲嬌妻「一身紅裙現身」氣質照曝光。（圖／翻攝自微博）

楊振寧在演說中表示，他50年前第一次訪問「新中國」，是他人生中非常非常重要的一段，因為當時他從最好的知心好友、「兩彈元勛」鄧稼先談到1964年中國原子彈，「除了在最先略微有一些蘇聯人幫助，後來基本上是中國人自己做的」，這是他第一次對新中國有了一點認識，也對他以後50年的人生軌跡有非常重大的影響。

楊振寧1922年9月出生於安徽合肥，1938至1944年就讀於國立西南聯合大學物理系，先後獲學士、碩士學位；1948年獲美國芝加哥大學哲學博士學位，現為中國中科院院士，北京清華大學高等研究院名譽院長、教授。

楊振寧先後創立「楊－米爾斯規範場論」（Yang-Mills gauge theory），提出「楊－巴克斯特方程」（Yang-Baxter Equation），又與美國華人物理學家共同提出「宇稱不守恆原理」，獲得1957年諾貝爾物理學獎，雙雙成為最早獲得諾貝爾獎的華人，還被《物理教師》期刊列為歷史上傑出的18位物理學家之一。

▲▼諾貝爾得主楊振寧百歲大壽　小45歲嬌妻「一身紅裙現身」氣質照曝光。（圖／取自中國青年報）

▲楊振寧談到，50年前第一次訪問「新中國」，是他人生中非常非常重要的一段。（圖／取自中國青年報）

《央視》報導，楊振寧2017年放棄美國國籍轉為中國院士，成為中國首例「外籍院士提出轉為中國科學院院士」，因此中國科學院還專門制定《中國科學院外籍院士轉為中國科學院院士暫行辦法》，並按照新制定的規則，讓楊振寧加入數學物理學部

儘管楊振寧也是中華民國的中研院院士，又放棄美籍轉為中國大陸院士。但我國中研院表示，成為院士後並不受國籍限制，加上這是終身榮譽頭銜，並不會因此取消其的院士資格。

 

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