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前諾貝爾物理獎得主楊振寧攜48歲妻現身　歡度102歲生日

▲楊振寧和48歲的妻子翁帆一起度過102歲生日。（圖／翻攝微博）

▲楊振寧和48歲的妻子翁帆一起度過102歲生日。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

瑞典皇家科學院於當地時間8日公佈2024年諾貝爾物理學獎得主，由美國科學家約翰·霍普菲爾德（John J. Hopfield）和加拿大學者傑佛瑞·辛頓（Geoffrey E. Hinton）獲得殊榮。此前，首組拿下物理獎的李政道已經離世，另一名科學家楊振寧則是攜手48歲妻子翁帆，一同慶祝自己的102歲生日。

▲楊振寧和48歲的妻子翁帆一起度過102歲生日。（圖／翻攝微博）

《九派新聞》報導，在社交媒體上曝光的視頻（影片）顯示，楊振寧身體頗為康健，拄著拐杖在旁人的攙扶下，緩緩走出了酒店大門，其妻子翁帆也在側。

據了解，李政道辭世後，楊振寧並未出席在上海的追悼會。對此，大陸中科院院士何祚庥夫婦透露，楊振寧當時也在醫院靜養，「翁帆絕對不把這些資訊告訴他的，這是對高齡老人的一種保護，不要刺激他，兔死狐悲，物傷其類。」

楊振寧是在2004年12月24日，以82歲的高齡與28歲的翁帆步入婚姻殿堂，這段「老少配」的遲暮婚姻也引起外界關注。兩人在1995年舉行的某個國際物理學家大會相識，當時還是大一學生的翁帆負責楊振寧夫婦的接待工作，一直保持著聯繫。

直至楊振寧第一任妻子病逝後，楊振寧和翁帆的互動逐漸增加，感情也持續升溫，最終走入婚姻。楊振寧2007年出版了《人間重晚晴：楊振寧翁帆訪談錄》，內容提到，（外界）不贊成老夫少妻，還可以了解，和翁帆結婚使得我的生命裡有了一個延續，「我就拿這個來做我們日常的希望。」

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