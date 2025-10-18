　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

拚腦力、交朋友！東森樂齡四健會益智競賽熱鬧登場　全家同樂超暖心

▲▼東森樂齡四健會益智競賽,東森廣場,東森購物。（圖／東森購物提供）

▲第16屆「東森樂齡四健會益智競賽」熱鬧登場，前六名選手獲頒東森廣場商場券，東森購物商場事業部營運長林晉祥（左1）到場頒獎。（圖／東森購物提供，下同）

記者楊智雯／台北報導

在科技日新月異、AI與數位滲透生活的時代，學習早已不分年齡，樂齡世代同樣能以智慧與活力迎接新挑戰！第16屆「東森樂齡四健會益智競賽」今（18）日於東森廣場台北車站熱鬧登場，現場匯聚上百位樂齡族較勁，比腦力、手力與反應力歡笑聲此起彼落，同時結合動物醫院與寵物健檢等資源，鼓勵有小孩或毛孩的家庭一起參與，推動跨世代的身心靈健康生活。

「東森樂齡四健會益智競賽」著重著在培育「頭腦（Head）、心靈（Heart）、雙手（Hands）、健康（Health）」四大面向的均衡發展，強調動腦思考、關懷他人、實作創新與健康生活的結合，樂齡族不再只是被動學習者，而是以開放的心態擁抱新知，透過比賽激發思考力與創造力，展現「越活越年輕」的精神！

▲▼東森樂齡四健會益智競賽,東森廣場,東森購物。（圖／東森購物提供）

▲許多參賽者都表示，這項活動不僅是比賽，更是交流與學習的舞台。

▲▼東森樂齡四健會益智競賽,東森廣場,東森購物。（圖／東森購物提供）

▲現場匯聚上百位樂齡族較勁，比腦力、手力與反應力歡笑聲此起彼落。

樂齡同樂，全家共享幸福時光

許多參賽者都表示，這項活動不僅是比賽，更是交流與學習的舞台，已經參加第4次的廖大哥說「最開心的就是抽中參賽資格，越玩越上手，每次都能交到新朋友」，這次參賽者中不乏活力滿滿的80歲以上樂齡族，84歲的劉大姐參加了4次，認為長期玩益智遊戲對動腦非常有幫助，也是她常保快樂的良方，另一位82歲的廖大姐之前曾獲得第三名，她表示每次參賽都能獲得不同的樂趣，未來還要繼續挑戰。除了比賽的緊張與樂趣，家人陪伴的畫面更讓人動容，許多子女特地帶長輩參賽，甚至幫忙報名、準備戰略，讓「東森樂齡四健會益智競賽」不僅成為樂齡族的舞台，也成為凝聚三代情感、共享快樂時光的家庭盛會。

▲▼東森樂齡四健會益智競賽,東森廣場,東森購物。（圖／東森購物提供）

▲連續三屆參賽的林先生奪下冠軍，開心抱回3,000元商場券。

「東森樂齡四健會益智競賽」的一大特色，就是老將與新秀同場切磋，連續三屆參賽的林先生，今年以絕佳運氣獲得超高分數奪下冠軍拿到3000元商場券，被其他參賽者直呼是高手，林先生提到雖然之前也曾順利晉級到最後的決賽階段，總與冠軍擦身而過「這次終於一償宿願！」被問及致勝關鍵，他謙虛表示：「主要是運氣比較好，過程還蠻順利的」，競賽中一直連勝讓他印象深刻、興奮不已，參加比賽純粹出於興趣，「這活動很好玩、又能動腦，還能認識朋友、走出家門，讓生活更有活力」他也笑說，每次都會特別關注東森舉辦的活動，「東森真的很用心、也很常辦活動」，讓樂齡族不僅能以牌會友，更能在益智遊戲中體驗健康與快樂。除了冠軍之外，第2名可獲得2000元東森廣場商場券、第3名獲得1000元東森廣場商場券，其他進入決賽的參賽者都可以獲得東森廣場商場券，人人滿載而歸。

▲▼東森樂齡四健會益智競賽,東森廣場,東森購物。（圖／東森購物提供）

▲東森購物商場事業部營運長林晉祥分享東森集團推動「樂齡友善」娛樂場域的願景。

打造樂齡友善場域　全家共享健康新生活

為了滿足銀髮族對健康娛樂與社交生活的需求，東森集團持續打造「樂齡友善」的娛樂場域，東森購物商場事業部營運長林晉祥指出，「東森樂齡四健會益智競賽」自開辦以來深受民眾喜愛，不僅能讓樂齡族動腦、動手，更能藉由比賽結交新朋友，延伸社交圈，許多參賽者在比賽結束後互加LINE，從原本的陌生人變成好友，對「心理健康」與「人際互動」有正向影響，更推動會員三代同堂一起參與，讓長輩、子女與孫輩都能在東森廣場共享娛樂與美食，一次滿足全家吃喝玩樂的需求。

為進一步讓更多人可以一起參與益智競賽，東森集團正積極擴展營運版圖，預計2027年林口總部的展演場將正式啟用，東森購物商場事業部營運長林晉祥指出，規模將是現有場地的十倍大，新場地將規劃可容納多達66桌的賽事區，並提供樂齡族每日早上免費入場，同時享有長達六小時的免費停車優惠，附近就是機捷A9站交通便利與貼心設施預料將吸引更多樂齡族參與，東森廣場未來也將導入數位互動系統，如人臉辨識「吹氣球」益智遊戲與「魔鏡」活動，串聯線上與線下會員，持續打造結合娛樂、健康與科技的新生活體驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 4069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／BLACKPINK炸翻高雄！Lisa轉身屁股蛋太辣　秒
快訊／兄弟首戰失利　平野惠一向4萬名球迷致歉！
快訊／《星空》已拿4獎！
網傳「吃靈芝草人」凍齡！潘迎紫幽默回應了
快訊／鄭麗文當選黨主席　「我任內一定完成2028年政黨輪替」
朱宥丞16歲就奪男配！　網驚訝：是《俗女》的蔡永森
快訊／BLACKPINK世運煙火狂炸！千人聽音漏
柯淑勤女兒奪獎！感性「告白媽」一開口就哽咽
最佳新人是《中文怪物》的她！泰國來台5年出道　上台哽咽哭了
快訊／桃猿台灣大賽G1擊退兄弟　隊史7度開胡全封王
快訊／李沐奪迷你劇集女配角
快訊／《聽海湧》互打勝出！朱宥丞奪迷你劇男配角
黃潮對決紅海！大巨蛋再現4萬人　台灣大賽連兩年G1爆滿創紀錄
快訊／BLACKPINK晚20分開演！破億神曲開場　Lisa
快訊／鄭麗文確定當選國民黨主席　連勝文宣布投開票幾乎完成
快訊／影后開胡！奪金鐘人氣戲劇節目獎
快訊／花蓮宣布：明3地區持續停班停課
快訊／鄭麗文59620票、郝龍斌39960票
快訊／金鐘戲劇節目新人獎得主出爐
快訊／金鐘戲劇首獎開出！
致電祝賀鄭麗文當選黨主席　郝龍斌盼黨內放下選舉紛擾共同前行

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森健康長壽盃熱度飆升創新高！銀髮族齊聚東森廣場　拚牌技、交朋友、拿好禮

拚腦力、交朋友！東森樂齡四健會益智競賽熱鬧登場　全家同樂超暖心

家樂福引進超過14種青森蘋果！首度推出吉祥物「蘋果醬」亮相

全聯新推超萌「米飛兔」康寧餐具　積分換購「最低29折起」

全家「香菜霜淇淋」擴大販售　全台17門市吃得到

全聯萬聖節「喊通關密語」免費領糖果　滿額再送3款限定帽

舉杯歡慶啤酒節！Solaire Resort盛大德國啤酒節登場　再推全新Golf Suite奢華體驗

爵韻共酩｜亞伯樂「伯樂酩曲」巨型雙桶首現臺中　以工藝詮釋樂與酒的完美平衡

7-11推《寶可夢Z-A》鮮食、主題杯　20門市設「人生飲料機」

咖啡買1送1、飲料泡麵買2送2　超商「周末優惠」一次看

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

BLACKPINK深夜抵高雄！　Lisa超萌探頭打招呼

Lulu緊摟陳漢典！和吳宗憲走紅毯　他告白：主持最大獎就是黃路梓茵

女兒為親爸竟推開正宮媽　她連擋3次防守也攔不住

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

拚腦力、交朋友！東森樂齡四健會益智競賽熱鬧登場　全家同樂超暖心

家樂福引進超過14種青森蘋果！首度推出吉祥物「蘋果醬」亮相

全聯新推超萌「米飛兔」康寧餐具　積分換購「最低29折起」

全家「香菜霜淇淋」擴大販售　全台17門市吃得到

全聯萬聖節「喊通關密語」免費領糖果　滿額再送3款限定帽

舉杯歡慶啤酒節！Solaire Resort盛大德國啤酒節登場　再推全新Golf Suite奢華體驗

爵韻共酩｜亞伯樂「伯樂酩曲」巨型雙桶首現臺中　以工藝詮釋樂與酒的完美平衡

7-11推《寶可夢Z-A》鮮食、主題杯　20門市設「人生飲料機」

咖啡買1送1、飲料泡麵買2送2　超商「周末優惠」一次看

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」2件69折網友瘋搶購！

《寶可夢傳說Z-A》超級海星曝光　舞足太魔性網笑：荒謬派大星

台灣大賽G2王牌對決！威能帝迎戰李博登

金鐘60／即時得獎名單！　高鳴晟、杜素鈴《聽海湧》奪節目剪輯獎

金鐘獎／李沐2度奪獎「下台激動哭了」！　認經歷低潮：很質疑自己

BLACKPINK炸翻高雄！Lisa嗨唱〈Rockstar〉轉身屁股蛋太辣　秒變夜店

沈春華精準評金鐘60！　一句話點出「典禮靈魂」

兄弟首戰失利　平野惠一向4萬名球迷致歉：明天一定要贏

分析／鄭麗文任黨主席3大考驗　激進兩岸論述恐「令不出黨中央」

「2025新北好市節」府中登場　侯友宜：打造市場文化新風潮

金鐘獎／《聽海湧》朱宥丞5歲出道！激動曝「12年演藝路」：不容易

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

消費熱門新聞

超商周末「買1送1、買2送2」優惠一次看

家庭機車選購調查結果出爐

全家「香菜霜淇淋」擴大門市販售

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」

肯德基、頂呱呱買1送1只有今天

7-11推「寶可夢人生飲料機」、鮮食一次看

3家速食店最新披薩優惠整理包

你也是暈船仔嗎？首支「情歌熟成」高粱酒　讓你一口喝到愛情味道

板橋大遠百週年慶起跑　光速解鎖購物攻略

超商限時「買1送1」懶人包！飲料零食、日用品下殺

全聯推萬聖節限定零食、甜點　滿額送帽子

全聯推出超萌「Miffy兔」康寧餐具29折起

台韓明星同款快跟上！「花」現 NB 週慶必收鞋款

家樂福引進超過14種青森蘋果！首度推吉祥物「蘋果醬」

更多熱門

相關新聞

台南推動樂齡教育再創佳績！獲教育部特優肯定奪下250萬獎勵金

台南推動樂齡教育再創佳績！獲教育部特優肯定奪下250萬獎勵金

台南市長年深耕樂齡教育成果豐碩！繼日前《天下雜誌》「幸福城市大調查」中，樂齡文教力指標連續四年居六都第一後，教育部再度傳來捷報——南市榮獲114年度推動樂齡學習政策計畫「特優」肯定，並獲獎勵金250萬元，將用於強化樂齡課程、師資培力與輔導資源，挹注永續推展能量。

東森廣場北車週年慶　滿千送百再抽iPhone最高回饋

東森廣場北車週年慶　滿千送百再抽iPhone最高回饋

東森購物捐3.8萬份衛生棉　攜手基隆市府力挺月經平權

東森購物捐3.8萬份衛生棉　攜手基隆市府力挺月經平權

迎超高齡社會！備齊「老本、病本、保本」退休三本　助攻樂齡人生

迎超高齡社會！備齊「老本、病本、保本」退休三本　助攻樂齡人生

東森購物捐贈衛生棉　攜手基隆推動月經平權

東森購物捐贈衛生棉　攜手基隆推動月經平權

關鍵字：

東森樂齡四健會益智競賽東森廣場東森購物K區活動樂齡益智競賽

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定大陸超模何穗

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子

不斷更新／國民黨主席選舉開票　鄭麗文破6萬

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

傳大同釋出中山北黃金地　力拚輝達落台北

小S「現身餐廳慶功」私下狀態全被拍

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」

金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！

輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

燕子口堰塞湖水位上升　靳珩淹成「水底隧道」

39歲高橋智子車禍身亡！　騎自行車凌晨遭撞

日簽證恐漲9倍！台灣免簽還是「要付入境費」

更多

最夯影音

更多
羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面