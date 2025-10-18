拚腦力、交朋友！東森樂齡四健會益智競賽熱鬧登場　全家同樂超暖心

▲第16屆「東森樂齡四健會益智競賽」熱鬧登場，前六名選手獲頒東森廣場商場券，東森購物商場事業部營運長林晉祥（左1）到場頒獎。（圖／東森購物提供，下同）

記者楊智雯／台北報導

在科技日新月異、AI與數位滲透生活的時代，學習早已不分年齡，樂齡世代同樣能以智慧與活力迎接新挑戰！第16屆「東森樂齡四健會益智競賽」今（18）日於東森廣場台北車站熱鬧登場，現場匯聚上百位樂齡族較勁，比腦力、手力與反應力歡笑聲此起彼落，同時結合動物醫院與寵物健檢等資源，鼓勵有小孩或毛孩的家庭一起參與，推動跨世代的身心靈健康生活。

「東森樂齡四健會益智競賽」著重著在培育「頭腦（Head）、心靈（Heart）、雙手（Hands）、健康（Health）」四大面向的均衡發展，強調動腦思考、關懷他人、實作創新與健康生活的結合，樂齡族不再只是被動學習者，而是以開放的心態擁抱新知，透過比賽激發思考力與創造力，展現「越活越年輕」的精神！

▲許多參賽者都表示，這項活動不僅是比賽，更是交流與學習的舞台。

▲現場匯聚上百位樂齡族較勁，比腦力、手力與反應力歡笑聲此起彼落。

樂齡同樂，全家共享幸福時光

許多參賽者都表示，這項活動不僅是比賽，更是交流與學習的舞台，已經參加第4次的廖大哥說「最開心的就是抽中參賽資格，越玩越上手，每次都能交到新朋友」，這次參賽者中不乏活力滿滿的80歲以上樂齡族，84歲的劉大姐參加了4次，認為長期玩益智遊戲對動腦非常有幫助，也是她常保快樂的良方，另一位82歲的廖大姐之前曾獲得第三名，她表示每次參賽都能獲得不同的樂趣，未來還要繼續挑戰。除了比賽的緊張與樂趣，家人陪伴的畫面更讓人動容，許多子女特地帶長輩參賽，甚至幫忙報名、準備戰略，讓「東森樂齡四健會益智競賽」不僅成為樂齡族的舞台，也成為凝聚三代情感、共享快樂時光的家庭盛會。

▲連續三屆參賽的林先生奪下冠軍，開心抱回3,000元商場券。

「東森樂齡四健會益智競賽」的一大特色，就是老將與新秀同場切磋，連續三屆參賽的林先生，今年以絕佳運氣獲得超高分數奪下冠軍拿到3000元商場券，被其他參賽者直呼是高手，林先生提到雖然之前也曾順利晉級到最後的決賽階段，總與冠軍擦身而過「這次終於一償宿願！」被問及致勝關鍵，他謙虛表示：「主要是運氣比較好，過程還蠻順利的」，競賽中一直連勝讓他印象深刻、興奮不已，參加比賽純粹出於興趣，「這活動很好玩、又能動腦，還能認識朋友、走出家門，讓生活更有活力」他也笑說，每次都會特別關注東森舉辦的活動，「東森真的很用心、也很常辦活動」，讓樂齡族不僅能以牌會友，更能在益智遊戲中體驗健康與快樂。除了冠軍之外，第2名可獲得2000元東森廣場商場券、第3名獲得1000元東森廣場商場券，其他進入決賽的參賽者都可以獲得東森廣場商場券，人人滿載而歸。

▲東森購物商場事業部營運長林晉祥分享東森集團推動「樂齡友善」娛樂場域的願景。

打造樂齡友善場域 全家共享健康新生活

為了滿足銀髮族對健康娛樂與社交生活的需求，東森集團持續打造「樂齡友善」的娛樂場域，東森購物商場事業部營運長林晉祥指出，「東森樂齡四健會益智競賽」自開辦以來深受民眾喜愛，不僅能讓樂齡族動腦、動手，更能藉由比賽結交新朋友，延伸社交圈，許多參賽者在比賽結束後互加LINE，從原本的陌生人變成好友，對「心理健康」與「人際互動」有正向影響，更推動會員三代同堂一起參與，讓長輩、子女與孫輩都能在東森廣場共享娛樂與美食，一次滿足全家吃喝玩樂的需求。

為進一步讓更多人可以一起參與益智競賽，東森集團正積極擴展營運版圖，預計2027年林口總部的展演場將正式啟用，東森購物商場事業部營運長林晉祥指出，規模將是現有場地的十倍大，新場地將規劃可容納多達66桌的賽事區，並提供樂齡族每日早上免費入場，同時享有長達六小時的免費停車優惠，附近就是機捷A9站交通便利與貼心設施預料將吸引更多樂齡族參與，東森廣場未來也將導入數位互動系統，如人臉辨識「吹氣球」益智遊戲與「魔鏡」活動，串聯線上與線下會員，持續打造結合娛樂、健康與科技的新生活體驗。