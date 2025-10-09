歡慶東森廣場北車週年慶　滿千送百再抽iPhone最高回饋

▲東森廣場台北車站K區地下街歡慶週年，推出滿千送百、滿3,000送保溫杯、台灣Pay回饋20%等多重優惠活動，現場熱鬧滾滾，吸引民眾搶購。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

東森廣場台北車站K區地下街開幕週年慶活動開跑囉! 自10月9日(四)起至11月24日(一)「東森週年慶」活動熱鬧登場，活動結合滿額贈、抽獎、回饋、加碼送等多重優惠，回饋總值創新高。活動期間單日消費滿1,000元即可參加抽獎，最大獎為 iPhone 17 Pro 及 國際牌微波爐，買越多得獎機會越高；民眾消費滿千送百，再搭配台灣Pay最高20%回饋，讓消費者買得開心、抽得過癮。

在通膨時代，消費者更重視實際回饋。週年慶期間，於東森廣場累積消費滿1,000元即可獲100元電子券，滿3,000元再送限量保溫杯；指定檔期（10/9–10/12、11/21–11/24）再加碼滿3,000送300元，相當於現回饋10%。再搭配台灣Pay最高20%現金回饋，堪稱今年最超值、最值得期待的週年慶活動。

活動期間單日消費滿1,000元即可參加抽獎，最大獎為iPhone 17 Pro及國際牌微波爐，買越多得獎機會越高，幸運加倍。消費滿500元還可參加轉轉樂活動，有機會帶回東森限定馬克杯、環保購物袋、門市餐券等週年慶限定好禮。

▲▼店員們邀請民眾一起共度東森廣場台北車站K區地下街週年慶，分享歡樂氣氛。

▲東森廣場台北車站K區地下街歡慶週年，推出滿千送百、累積消費滿3,000送保溫杯、台灣Pay回饋20%等多重優惠活動，現場熱鬧滾滾，吸引民眾搶購。

現場更結合線上互動，民眾於threads、Facebook、Instagram打卡 #東森廣場週年慶 或於Google Map留下五星好評，即可再贈東風洗衣精補充包，每人限領乙次。加入「東森廣場LINE@官方帳號」的新會員，還可領取50元電子券2張、E幣100元與晴喜摘四季春茶M杯乙杯，數量有限送完為止，驚喜好康層層加碼。

東森廣場台北車站K區地下街位置便利、品牌齊全，集結松本清藥妝、PP石墨烯、QB House、寶雅、DAISO、寶可夢旗艦店等生活休閒品牌，以及這一小鍋、荖子鍋、洋城、Joyfull、薩利亞、灣仔碼頭等人氣餐飲，打造集購物、美食、休憩於一體的都會商場。今年週年慶不僅是慶祝，更是東森廣場感謝消費者支持、回饋社會的最佳時刻。