台南推動樂齡教育再創佳績！　獲教育部特優肯定奪下250萬獎勵金

▲台南市推動樂齡教育成效卓著，榮獲教育部2025年度訪評「特優」肯定。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長年深耕樂齡教育成果豐碩！繼日前《天下雜誌》「幸福城市大調查」中，樂齡文教力指標連續四年居六都第一後，教育部再度傳來捷報——南市榮獲114年度推動樂齡學習政策計畫「特優」肯定，並獲獎勵金250萬元，將用於強化樂齡課程、師資培力與輔導資源，挹注永續推展能量。

市長黃偉哲表示，南市37區共有38所樂齡學習中心及293個樂齡學習拓點，活動參與率居六都之冠，樂齡志工及具專業證照講師數量更為全國最高。各中心結合在地文化資源，發展特色課程與社區共學模式，展現豐沛成果。黃偉哲強調，此次獲獎是全市團隊共同努力的成果，未來將持續深化高齡教育，讓學習成為長者生活的一部分。

教育局長鄭新輝指出，市府從課程師資、訪視輔導、交流推廣與創新成長四面向精進政策——強化講師與志工培力、完善樂輔制度、舉辦「台南400—當我們一起走過」嘉年華與成果展，並將退場私校及停辦小校轉型為樂齡學習與跨局處合作場域，創造教育再生的新價值。

教育局補充，台南的樂齡中心由學校或民間團體承辦，除開設代間共學課程外，也發展在地特色，如左鎮區「祖孫共學鬥牛陣」、大內區「樂活森林成長趣」、東山區「客家東山樂齡活」等課程，展現多元創意與地方文化融合的學習精神。

教育局表示，未來將持續投注資源，促進樂齡族群的健康、學習與社會參與，打造「台南樂齡學習品牌」，實踐活躍老化的城市願景。更多課程與活動資訊可至「樂齡學習網」查詢（https://moe.senioredu.moe.gov.tw/HomeSon/Tainan/TainanIndex）。