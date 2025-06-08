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東森健康長壽盃熱度飆升創新高！銀髮族齊聚東森廣場　拚牌技、交朋友、拿好禮

▲▼東森廣場台北車站麻將大賽。（圖／記者周宸亘攝）

▲第14屆「東森健康長壽盃」麻將大賽熱鬧登場，前七名選手獲頒東森廣場商場券，東森購物商場事業部營運長林晉祥（左一）到場頒獎、見證榮耀。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

第14屆「東森健康長壽盃」麻將大賽於今（8）日熱鬧登場，再次於東森廣場台北車站引爆熱潮！作為全台最受矚目的銀髮競技賽事之一，本屆活動延續50歲以上參賽門檻，邀請全台中高齡銀髮族牌咖齊聚一堂，一同較勁牌技、樂在社交，東森健康長壽盃自開辦以來深受熟齡族喜愛，吸引眾多麻將愛好者共襄盛舉，現場氣氛熱絡愉快，參賽者中不乏多次回鍋的熟面孔，同時也有許多新朋友慕名而來，參賽規模持續升溫，此屆總桌數達27桌、較上一屆增加逾20人，值得一提的是，今年參賽者年齡再創紀錄，最年長者高齡85歲仍神采奕奕、出牌果斷，展現麻將世代傳承的深厚底蘊。

▲▼東森廣場台北車站麻將大賽。（圖／記者周宸亘攝）

▲東森廣場擠滿熱情參賽者，今年參賽選手年齡橫跨50歲到85歲，銀髮牌咖齊聚一堂。

麻將作為全民國粹，不僅為參與者帶來樂趣，更被視為一種可以「消除煩惱」、「打發時間」的益智活動，許多參賽者認為打麻將有助於動腦，甚至能預防老年癡呆，更能在與牌友的互動中拉近距離、建立感情，為銀髮族帶來充實感，這也是「東森健康長壽盃」一直持續舉辦的最大動力，本屆賽事一開放報名便吸引上百位長輩熱情響應，現場麻將桌排得滿滿，選手們神情專注、妙語如珠，場內不時響起笑聲與喝采，氣氛溫馨又熱烈，銀髮選手們都神采飛揚，讓人感受到不輸年輕人的生命力。

▲▼東森廣場台北車站麻將大賽。（圖／記者周宸亘攝）

▲熟齡選手全神貫注拚牌技，親友團加油聲此起彼落。

現場麻將聲、加油聲此起彼落，不少親友團也到場為選手加油打氣，還有長輩們開心合影、分享打牌趣事，形成一幅熱鬧溫馨的畫面，除了桌上對戰精彩，場邊互動也毫不冷場，主辦單位精心安排各式活動，東森購物商場事業部營運長林晉祥更在現場加碼，在比賽開始前幫參賽者們與親友團設計謀福利，答對問題的參賽者們可獲得禮券，新加入LINE社群會員也可領取100元現金回饋，熱鬧的氛圍為現場民眾帶來更多驚喜。

▲▼東森廣場台北車站麻將大賽。（圖／記者周宸亘攝）

▲85歲張先生首度參賽，是女兒為了鼓勵長輩出門走走，幫他報名參加。

▲▼東森廣場台北車站麻將大賽。（圖／記者周宸亘攝）

▲84歲的洪大姐參加這個活動非常開心，表示下次還要來玩。

本屆東森麻將盃氣氛熱烈，不少銀髮族熱情響應，展現過人的專注力與牌技。年紀最長的參賽者是85歲的張先生與84歲的洪大姐是夫妻，兩位首度參加麻將比賽，是由他們的女兒為鼓勵爸爸、媽媽多出門走動，特別幫他們報名參賽，張先生說「好玩」，洪大姐則說活動辦得好、台北車站地點方便，直呼下次還要再來，並表示麻將讓腦筋愈玩愈清楚，還認識了新牌友，女兒看到爸爸、媽媽來參加比賽變得更開心，也感到很欣慰。

▲▼東森廣場台北車站麻將大賽。（圖／記者周宸亘攝）

▲連續參加3屆的徐大姐，也是13屆冠軍，出手俐落果斷，氣場絲毫不輸年輕選手，順利進入決賽。

現場還有許多熟面孔回鍋報到，其中13屆冠軍徐大姐已連三年參賽，原本只有姊妹倆一同參加，後來越邀越多朋友一起參加，讓每次的「東森健康長壽盃」變成另類聚會，她分享平時玩手機App練習，只有比賽時才能與真人同桌過招更有溫度，徐大姐比賽中出手卻俐落果斷、全神貫注，氣場絲毫不輸年輕選手，順利進入決賽；84歲的劉蕭大姐也表示，打麻將有助於動腦防失智，讓她既開心又交到不少朋友。

▲▼東森廣場台北車站麻將大賽。（圖／記者周宸亘攝）

▲本屆東森健康長壽盃冠軍由連兩屆奪冠的資深選手馬大姐拿下，抱回價值3,000元東森廣場商場券。

▲▼東森廣場台北車站麻將大賽。（圖／記者周宸亘攝）

▲馬大姐自認偏財運旺，連過年與親友對戰也常是贏家，笑說「有失才有得」，因此平時也熱心捐款、回饋社會。

緊張對決高潮迭起，現場親友團中還有媳婦拿自製手牌幫婆婆加油，經過精彩激戰後，最終由第三次參加的馬大姐再次奪得本屆冠軍，抱回價值3,000元的東森廣場商場券，馬大姐開心表示：「這裡不只能逛街、走走，還能打牌交朋友，贏得禮券當然更開心！」她自認偏財運旺，連過年與親友對戰也常是贏家，笑說「有失才有得」，因此平時也熱心捐款、回饋社會，女兒看到她手氣旺，更鼓勵她報名參賽，成為她持續參與的動力，她認為打麻將七分靠運氣、三分靠技巧，過程中還能認識朋友、活絡思維，是身心皆益的好活動。亞軍與季軍分別獲得2,000元與1,000元商場券，第四與第五名也各拿下800元與600元商場券獎勵，第六名與第七名拿到500元與300元商場券獎勵，其進入決賽的參賽者也都可以拿到獎項，讓參賽者大讚主辦單位有心又貼心。

▲▼東森廣場台北車站麻將大賽。（圖／記者周宸亘攝）

▲東森廣場台北車站現正舉辦「ETmall挖金大作戰」，有機會獲得高達260元。

東森廣場台北車站不僅舉辦麻將賽熱鬧登場，更積極打造全齡共融的活動平台，有街舞挑戰、投籃機競賽、音樂表演等活動，讓每一位來訪者都能找到屬於自己的樂趣，除了競技活動外，現正熱烈進行中的「ETmall挖金大作戰」也吸引大批民眾參與，只要完成包括點八小食、洋城義大利麵、老董牛肉麵、不二弄咖啡、拼圖總動員與眼鏡市場等6間指定店家的打卡任務，就有機會獲得高達260元的豐富回饋，活動方式是只要完成1次打卡即可領取10枚樂透金，集滿6站更可加碼兌換100元廣場券、100枚樂透金及多張折價券，等同一次暢玩累積獎勵三重送，邀請民眾在輕鬆氛圍中同樂、享好康，也讓東森廣場成為台北車站旁最有溫度的生活據點。

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