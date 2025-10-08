響應國際女孩日！東森購物捐3.8萬份衛生棉　攜手基隆市府力挺月經平權

▲東森購物捐出共計3萬8022份生理用品，給予基隆市59所學校國中小及高中學生，捐贈儀式上，由東森慈善基金會董事、ETtoday新聞雲總編輯林妏純(右7)代表致贈，基隆市副市長邱佩琳(右6)代表受贈。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／基隆報導

10月11日是「國際女孩日」，也是「臺灣女孩日」，東森集團力挺女性健康與教育權益，今（8）日於基隆市政府舉辦捐贈儀式，東森購物捐贈共計38,022份生理用品，市值超過415萬元，由東森慈善基金會董事、ETtoday新聞雲總編輯林妏純代表致贈，基隆市副市長邱佩琳代表受贈。東森期盼透過實質行動消弭月經貧窮，減輕弱勢學生的經濟負擔，攜手地方政府共創友善校園。

林妏純致詞時指出，身為女性，深知「月經貧窮」並非遙遠的議題，它影響著許多正在成長的女孩，此次捐贈不只是物資援助，更是一個尊重與陪伴的象徵，這份關懷能避免女孩子在需要的時刻面臨資源匱乏的窘況，讓她們能夠有自信地走進教室、迎向未來。同時呼籲，月經平權這件事情不是女性的義務，而是整個社會的共同責任。

這項行動源自於東森慈善基金會董事長王令麟的理念：企業應與社會同行，不僅持續關注弱勢群體，亦特別關懷女性議題，期望能夠拋磚引玉，促進公私協力，打造一個性別更友善、資源更平等的環境。

▲▼東森購物捐贈38,022份衛生棉，由東森慈善基金會董事、ETtoday新聞雲總編輯林妏純代表（左）代表致贈，基隆市副市長邱佩琳（右）代表市府接受並回贈感謝狀，感謝企業的愛心支持共創友善校園。

對於東森購物的善舉，邱佩琳代表基隆市政府表達誠摯感謝並提到，基隆資源相對六都較少，又因財政劃分收支法，使得財政面臨困境，東森購物作為大型企業，不只有「東森嚴選」的優質品牌，能夠在基隆市最需要的時候送出「及時雨」般的關懷與幫助，實屬不易。

邱佩琳強調，東森送的不僅是物資，更多的是尊嚴與愛心，此次捐贈將惠及全市59所高中、國中與小學，物資份量經過精算，足以支應所有學生一年的需求來使用。

▲▼東森購物捐贈3萬8022份生理用品，將惠及基隆全市59所高中、國中與小學，並規劃優先發放予低收入及中低收入家庭學生，讓有需要的孩子受益。

為確保資源公平、公正，市府規劃優先發放予低收入及中低收入家庭學生，並存放於學校健康中心與學務處，以避免濫用。基隆市教育處處長徐嬿立指出，教育處將持續與各校合作，也希望藉此讓孩子們自己在未來對於月經這件事情能夠勇敢說，真正落實月經平權。

教育處補充說明，自112年起，每年在基隆全市總計59校的健康中心、女廁所、輔導處等地均設有生理用品定點發放，提供給有急需的女同學使用，並特別針對不利處境學生，如低收、中低收、清寒等每人每月200元的個別發放，今年共有954位不利處境女同學受益，且採學校購買生理用品發放實物給學生為主。

▲盧思穎（左）、林子勳（右）兩位學生代表分享。

學生代表盧思穎分享，以前女生情緒較大時，常會被說「你大姨媽來喔」，讓許多負面情緒與月經畫上等號；男生偶爾看到女生書包裡放生理用品，也會遭到嘲笑，現在透過學校的月經教育課程，讓大家知道這只是一個正常的生理現象，破除了社會對月經的禁忌跟不必要的避諱，讓女生能夠正常面對月經，免於愧疚。

另一位學生代表林子勳說：「感謝市府給學校生理用品定點取量及個別發放，生理期來時不會尷尬，也感謝企業無私的捐贈，讓月經平權不再只是個口號。」

東森購物強調，企業不只是商業經營者，更是社會責任的實踐者。長期以來，東森集團推動「愛的早餐」等多項公益計畫，關注弱勢學童的營養需求，同時也積極贊助體育選手，協助台灣培育優秀人才，包括直排輪好手劉巧兮、網球名將詹詠然與詹皓晴，以及高爾夫球選手李旻等。此次聚焦於「月經平權」，不僅是物資援助，更是守護女性、關懷學子，讓每位學子都能無後顧之憂地專注學習，讓「月事」不再是「難事」。

