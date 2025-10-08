　
公益 公益 互助 溫馨

響應國際女孩日！東森購物捐3.8萬份衛生棉　攜手基隆市府力挺月經平權

▲▼ 東森購物捐贈基隆市府衛生棉 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森購物捐出共計3萬8022份生理用品，給予基隆市59所學校國中小及高中學生，捐贈儀式上，由東森慈善基金會董事、ETtoday新聞雲總編輯林妏純(右7)代表致贈，基隆市副市長邱佩琳(右6)代表受贈。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／基隆報導

10月11日是「國際女孩日」，也是「臺灣女孩日」，東森集團力挺女性健康與教育權益，今（8）日於基隆市政府舉辦捐贈儀式，東森購物捐贈共計38,022份生理用品，市值超過415萬元，由東森慈善基金會董事、ETtoday新聞雲總編輯林妏純代表致贈，基隆市副市長邱佩琳代表受贈。東森期盼透過實質行動消弭月經貧窮，減輕弱勢學生的經濟負擔，攜手地方政府共創友善校園。

林妏純致詞時指出，身為女性，深知「月經貧窮」並非遙遠的議題，它影響著許多正在成長的女孩，此次捐贈不只是物資援助，更是一個尊重與陪伴的象徵，這份關懷能避免女孩子在需要的時刻面臨資源匱乏的窘況，讓她們能夠有自信地走進教室、迎向未來。同時呼籲，月經平權這件事情不是女性的義務，而是整個社會的共同責任。

這項行動源自於東森慈善基金會董事長王令麟的理念：企業應與社會同行，不僅持續關注弱勢群體，亦特別關懷女性議題，期望能夠拋磚引玉，促進公私協力，打造一個性別更友善、資源更平等的環境。

▲▼ 東森購物捐贈基隆市府衛生棉,邱佩琳,林妏純 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼東森購物捐贈38,022份衛生棉，由東森慈善基金會董事、ETtoday新聞雲總編輯林妏純代表（左）代表致贈，基隆市副市長邱佩琳（右）代表市府接受並回贈感謝狀，感謝企業的愛心支持共創友善校園。

▲▼ 東森購物捐贈基隆市府衛生棉,邱佩琳,林妏純 。（圖／記者徐文彬攝）

對於東森購物的善舉，邱佩琳代表基隆市政府表達誠摯感謝並提到，基隆資源相對六都較少，又因財政劃分收支法，使得財政面臨困境，東森購物作為大型企業，不只有「東森嚴選」的優質品牌，能夠在基隆市最需要的時候送出「及時雨」般的關懷與幫助，實屬不易。

邱佩琳強調，東森送的不僅是物資，更多的是尊嚴與愛心，此次捐贈將惠及全市59所高中、國中與小學，物資份量經過精算，足以支應所有學生一年的需求來使用。

▲▼ 東森購物捐贈基隆市府衛生棉 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼東森購物捐贈3萬8022份生理用品，將惠及基隆全市59所高中、國中與小學，並規劃優先發放予低收入及中低收入家庭學生，讓有需要的孩子受益。

▲▼ 東森購物捐贈基隆市府衛生棉 。（圖／記者徐文彬攝）

為確保資源公平、公正，市府規劃優先發放予低收入及中低收入家庭學生，並存放於學校健康中心與學務處，以避免濫用。基隆市教育處處長徐嬿立指出，教育處將持續與各校合作，也希望藉此讓孩子們自己在未來對於月經這件事情能夠勇敢說，真正落實月經平權。

教育處補充說明，自112年起，每年在基隆全市總計59校的健康中心、女廁所、輔導處等地均設有生理用品定點發放，提供給有急需的女同學使用，並特別針對不利處境學生，如低收、中低收、清寒等每人每月200元的個別發放，今年共有954位不利處境女同學受益，且採學校購買生理用品發放實物給學生為主。

▲▼ 東森購物捐贈基隆市府衛生棉 。（圖／記者徐文彬攝）

▲盧思穎（左）、林子勳（右）兩位學生代表分享。

學生代表盧思穎分享，以前女生情緒較大時，常會被說「你大姨媽來喔」，讓許多負面情緒與月經畫上等號；男生偶爾看到女生書包裡放生理用品，也會遭到嘲笑，現在透過學校的月經教育課程，讓大家知道這只是一個正常的生理現象，破除了社會對月經的禁忌跟不必要的避諱，讓女生能夠正常面對月經，免於愧疚。

另一位學生代表林子勳說：「感謝市府給學校生理用品定點取量及個別發放，生理期來時不會尷尬，也感謝企業無私的捐贈，讓月經平權不再只是個口號。」

東森購物強調，企業不只是商業經營者，更是社會責任的實踐者。長期以來，東森集團推動「愛的早餐」等多項公益計畫，關注弱勢學童的營養需求，同時也積極贊助體育選手，協助台灣培育優秀人才，包括直排輪好手劉巧兮、網球名將詹詠然與詹皓晴，以及高爾夫球選手李旻等。此次聚焦於「月經平權」，不僅是物資援助，更是守護女性、關懷學子，讓每位學子都能無後顧之憂地專注學習，讓「月事」不再是「難事」。

10/07 全台詐欺最新數據

405 1 8091 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

顏正國「遺照露燦爛笑容」成最後告別　圈內好友心急提前弔唁
快訊／輝達出手！北士科喬不攏　經部證實盤點全台土地24日前回
「特遣超人」徒步挺進堰塞湖　近距離畫面曝
16支監視器畫面曝！　幼兒園交出關鍵影片
在顏正國靈堂待6小時⋯李千娜、黃尚禾哀傷露面
7-11「統一翻轉布丁」本尊曝光！10/13開賣
快訊／真是非常荒唐！知名YTR赴警局：我有一槍斃命的證據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

東森購物捐贈衛生棉　攜手基隆推動月經平權

東森購物捐贈衛生棉　攜手基隆推動月經平權

響應「台灣女孩日，月經勇敢說」，東森購物企業展現企業社會責任，於今（8日）捐贈基隆市政府共3萬8,022份衛生棉，市值達415萬元。副市長邱佩琳代表市長謝國樑頒贈感謝狀，感謝東森企業的善舉，並期盼透過公私協力，打造更友善、平等的環境。

陳瑩攜手東森購物捐320份吳寶春月餅送暖台東

陳瑩攜手東森購物捐320份吳寶春月餅送暖台東

攜手東森購物送暖花東！　陳瑩中秋贈災區月餅、雞精

攜手東森購物送暖花東！　陳瑩中秋贈災區月餅、雞精

禮儀超人團隊前進災區　捐百萬骨灰罈助罹難者家屬

禮儀超人團隊前進災區　捐百萬骨灰罈助罹難者家屬

花蓮子弟心繫洪災　羅智強走入光復災區捐50萬

花蓮子弟心繫洪災　羅智強走入光復災區捐50萬

東森集團東森購物基隆市教育局衛生棉Strawberry益菌棉月經平權生理用品公益愛心雲捐贈王令麟公益

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」

控幼兒園膠帶封嘴、打臉虐童　教育局勒令停辦

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

