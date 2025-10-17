　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮縣府更新災區家電募得清單！快煮壺3700台最多　電鍋首發放

▲▼花蓮縣政府公布募得災區家電產品並對捐贈單位及個人表示由衷感謝。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府公布募得災區家電產品並對捐贈單位及個人表示由衷感謝。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

馬太鞍堰塞湖災區清淤告一段落，災區生活持續恢復中，花蓮縣政府16日更新家電募集成果。目前依據公益團體到倉狀況陸續發放，已開始發放「電鍋」，若符合受災資格仍未領取者，可洽公所社會課。後續其他小家電及大型家電，請留意縣府及公所近日公告資訊。

▲▼花蓮縣政府公布募得災區家電產品並對捐贈單位及個人表示由衷感謝。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

截至目前，災區已募得各類家電有瓦斯爐2,100台、吹風機2,000台、熱水瓶2,000台、電鍋及電子鍋2,800台、烤箱625台、電風扇2,000台、洗衣機2,018台、電冰箱2,152台、快煮壺3,700台及電視600台。花蓮縣政府感謝各界善心捐助，讓社會各方的關懷匯聚，為災後重建帶來力量。

▲▼花蓮縣政府公布募得災區家電產品並對捐贈單位及個人表示由衷感謝。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

已發放部分，電鍋已累計發放1,166個，尚餘北富村、西富村、大全村及大進村受災戶未發放，預計17日由車隊前往拜訪。尚未領取電鍋的家戶，符合資格者，以每一門牌地址一組優先，建議手機準備淹水受災照片(整理過也算），於上班時間至光復鄉公所三樓社會課登記領取。

▲▼花蓮縣政府公布募得災區家電產品並對捐贈單位及個人表示由衷感謝。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府感謝愛心家電捐贈單位及個人，包括財團法人新北市私立新希望基金會、中華民國婦女聯合會、國際獅子會300A複合區、東森幼幼慈善基金會、北緯科技股份有限公司、杰博股份有限公司、高雄玉旨龍皇宮、財團法人中華聖皇關聖帝君慈濟功德會、聚得環保、莊榮貴基金會、普鴻國際股份有限公司、張榮發慈善基金會、財團法人台北市臺灣省城隍廟、國際扶輪3490地區五股金鐘扶輪社、國際扶輪3501地區Uni總監有你團隊、新竹凱蒂扶輪社、基隆天顯宮、松山慈祐宮、善心人士(林秋慧師姊)、佛祖關聖德發慈善事業基金會、財團法人佳尼特教育基金會、民族里里長張東耀、基隆金虎爺行善團、鑫福金虎爺行善團、花蓮妙聖堂、蘭陽金虎爺會花蓮義工團、薀思醫學編譯有限公司、台南小松町食事所、全國城隍廟文化總會、世界華人工商婦女企管協會及其他不具名善心單位。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
查獲大量走私加熱菸！　千萬貨被沒收銷毀
偷藏大學正妹私密片！　「剪成三集」分享朋友下場曝
拒絕下場！41歲老將怒吼教頭　「暴走」畫面曝
獨／淫男長相曝！性侵弄死傳播妹　至少還有5女受害
謝欣穎分手後「破尺度脫了」！　胸前全開看光
「風神」颱風預估周日生成　連2天雨勢劇烈
政治攻擊衝我來！　黃國昌斥：扯到小孩、太太有完沒完？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

豪雨沖刷泥砂入墾丁南灣成「陰陽海」　墾管處：海域泥砂漸有改善

《環境台灣》校園巡迴展台南啟動　齊柏林鏡頭帶學子「看見」家園

花蓮縣府更新災區家電募得清單！快煮壺3700台最多　電鍋首發放

台南1所附中兒童權利講座被控摻宗教色彩　學生錯愕PO網掀熱議

風城野營祭「青青番外篇」19號登場　野餐、聽音樂、賞星空電影

竹市府敬老傳愛　邱臣遠代理市長親訪百歲人瑞獻上重陽祝福

用咖啡洗去黑墾丁陰影！23歲曾莉捷返鄉築夢　讓世界重新愛上恆春

屏東縣衛生局抽驗市售32件盒裝雞蛋　結果全數合格

「鐵甲武士」穿山甲藏車底鑽入車縫　枋寮警消合力驚險救援

台南第三行政中心充電站啟用　黃偉哲：打造低碳永續城市

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

小泉進次郎退燒、高市早苗崛起！蔡桑談日本政治文化與時代價值觀｜蔡桑神鬼夜話 EP94

豪雨沖刷泥砂入墾丁南灣成「陰陽海」　墾管處：海域泥砂漸有改善

《環境台灣》校園巡迴展台南啟動　齊柏林鏡頭帶學子「看見」家園

花蓮縣府更新災區家電募得清單！快煮壺3700台最多　電鍋首發放

台南1所附中兒童權利講座被控摻宗教色彩　學生錯愕PO網掀熱議

風城野營祭「青青番外篇」19號登場　野餐、聽音樂、賞星空電影

竹市府敬老傳愛　邱臣遠代理市長親訪百歲人瑞獻上重陽祝福

用咖啡洗去黑墾丁陰影！23歲曾莉捷返鄉築夢　讓世界重新愛上恆春

屏東縣衛生局抽驗市售32件盒裝雞蛋　結果全數合格

「鐵甲武士」穿山甲藏車底鑽入車縫　枋寮警消合力驚險救援

台南第三行政中心充電站啟用　黃偉哲：打造低碳永續城市

快訊／12:58宜蘭規模3.3地震　最大震度2級「新北有感」

彰化市值15億「1.7噸K他命」工廠遭破獲　老闆飛哥還在跑

深圳14歲少年持刀殺害同窗少女　女孩家長曾好心接送少年一同上下學

豪雨沖刷泥砂入墾丁南灣成「陰陽海」　墾管處：海域泥砂漸有改善

男友求歡被拒「當場發飆提分手」！6千塊導火線曝 陳天仁：莫名其妙

薛茲爾狂締紀錄！相隔6年再度季後賽奪勝　史上第4位41歲以上勝投

《環境台灣》校園巡迴展台南啟動　齊柏林鏡頭帶學子「看見」家園

洋基主砲賈吉右肘免開刀　明年開季可全力出賽

鄭麗文拜會馬英九　獲墨寶勉勵「世代接棒、同行致遠」

92歲素珠阿姨曬近照！「老娘我還很好喔」氣色絕佳網狂喊：好想你

【中文講太好】女騎士騎人行道找車位　誤撞「中文怪物」遭超溜中文痛罵

地方熱門新聞

爆高雄「80萬噸爐碴山」堆15年　環保局：剩1萬噸

BLACKPINK開唱倒數！高雄小綠人變身BLIИK號誌燈

台中老字號翻轉太陽餅！一口剛好、甜進人心

新北水溝傳微弱貓鳴　動保員自製工具救援

台南第三行政中心充電站啟用打造低碳永續城市

勞動部南下傾聽產業聲音！六大措施撐雇主挺勞工

世界旗袍皇后總決賽台南登場！全球佳麗共譜美與力量國際盛典

學生摔倒膝蓋受傷求援

桃園推大客車駕駛「受訓即就業」　落跑率高

許淑華親送104歲漆藝人間國寶王清霜重陽賀禮

桃園市議員王珮毓　籲市府增加長者福利預算

箔子寮普天宮150桌開席！176屏布袋戲盛大酬神

穿山甲藏車底　枋寮警消合力驚險救援

屏東男遺失17萬現金　好心人完璧歸趙

更多熱門

相關新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖潰堤，家園盡毀，災後各地湧入大批「鏟子超人」投入救援行列，就有志工提醒，這禮拜本來想去光復幫忙，但最近天氣不穩，未來整整一周都會強降雨，勸志工們先不要到光復救災，「不要再讓自己暴露在危險裡。」

緊急召集　240替代役備役役男投入光復重建

緊急召集　240替代役備役役男投入光復重建

受災戶「笑著說一句話」逼哭女團成員

受災戶「笑著說一句話」逼哭女團成員

進駐災區18天　花蓮慈院醫療功成交棒

進駐災區18天　花蓮慈院醫療功成交棒

吹風機也中！台電曝「9家電」別插延長線

吹風機也中！台電曝「9家電」別插延長線

關鍵字：

更新災區家電清單快煮壺電鍋發放

讀者迴響

熱門新聞

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

新竹人妻偷吃被抓姦　開240萬求夫別提告

男大生繳不出學費輕生　留手機給家人「可賣掉換錢」

缺工太嚴重！卓榮泰預告擴大引進移工

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面