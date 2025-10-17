花蓮縣府更新災區家電募得清單！快煮壺3700台最多　電鍋首發放

▲▼花蓮縣政府公布募得災區家電產品並對捐贈單位及個人表示由衷感謝。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

馬太鞍堰塞湖災區清淤告一段落，災區生活持續恢復中，花蓮縣政府16日更新家電募集成果。目前依據公益團體到倉狀況陸續發放，已開始發放「電鍋」，若符合受災資格仍未領取者，可洽公所社會課。後續其他小家電及大型家電，請留意縣府及公所近日公告資訊。

截至目前，災區已募得各類家電有瓦斯爐2,100台、吹風機2,000台、熱水瓶2,000台、電鍋及電子鍋2,800台、烤箱625台、電風扇2,000台、洗衣機2,018台、電冰箱2,152台、快煮壺3,700台及電視600台。花蓮縣政府感謝各界善心捐助，讓社會各方的關懷匯聚，為災後重建帶來力量。

已發放部分，電鍋已累計發放1,166個，尚餘北富村、西富村、大全村及大進村受災戶未發放，預計17日由車隊前往拜訪。尚未領取電鍋的家戶，符合資格者，以每一門牌地址一組優先，建議手機準備淹水受災照片(整理過也算），於上班時間至光復鄉公所三樓社會課登記領取。

縣府感謝愛心家電捐贈單位及個人，包括財團法人新北市私立新希望基金會、中華民國婦女聯合會、國際獅子會300A複合區、東森幼幼慈善基金會、北緯科技股份有限公司、杰博股份有限公司、高雄玉旨龍皇宮、財團法人中華聖皇關聖帝君慈濟功德會、聚得環保、莊榮貴基金會、普鴻國際股份有限公司、張榮發慈善基金會、財團法人台北市臺灣省城隍廟、國際扶輪3490地區五股金鐘扶輪社、國際扶輪3501地區Uni總監有你團隊、新竹凱蒂扶輪社、基隆天顯宮、松山慈祐宮、善心人士(林秋慧師姊)、佛祖關聖德發慈善事業基金會、財團法人佳尼特教育基金會、民族里里長張東耀、基隆金虎爺行善團、鑫福金虎爺行善團、花蓮妙聖堂、蘭陽金虎爺會花蓮義工團、薀思醫學編譯有限公司、台南小松町食事所、全國城隍廟文化總會、世界華人工商婦女企管協會及其他不具名善心單位。