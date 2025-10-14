　
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮緊急召集240名替代役備役役男　分2梯次投入光復災區重建

▲▼第一梯次已自10月13日迅速投入光復災區協助重建。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲第一梯次已自10月13日迅速投入光復災區協助重建工作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣因遭受馬太鞍溪堰塞湖溢流重大災害並衝擊下游聚落，造成光復鄉多處道路中斷、民宅與農地受損嚴重，災情已達非常事變程度。為加速災區重建與復原，花蓮縣政府經內政部核准，依據會議決議啟動「替代役備役役男勤務召集」機制，共召集240名替代役備役役男，投入災後重建行列。

▲▼第一梯次已自10月13日迅速投入光復災區協助重建。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

此次召集對象為花蓮縣內19歲至36歲除役前之各役別替代役備役役男，分兩梯次實施，每梯次服勤5日。第一梯次自114年10月13日至10月17日，第二梯次自10月20日至10月24日，役男們將分批前往光復鄉災區，協助地方政府推動重建工作。

花蓮縣政府指出，此次緊急召集是縣府因應重大災情所採取的積極行動，盼能透過人力支援，協助災區早日重建。除召集役男外，縣府也同步整合民政、消防、工務、社會等單位力量，並與中央及地方公所密切合作，針對受災地區進行道路搶修、環境整頓及生活扶助措施。

▲▼第一梯次已自10月13日迅速投入光復災區協助重建。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府表示，這240名替代役備役役男在最需要的時刻挺身而出，展現出深厚的地方情感與公共精神。他們的參與不僅是災後重建的重要力量，更是花蓮人民同心協力、守望相助的具體展現。花蓮縣政府對每一位投入救災的役男表達誠摯感謝，並強調將持續關注災後復原進度，與全體花蓮鄉親共同重建安全、安心的家園。
 

10/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

【變臉變超快】久違回家黑貓哈氣　認出奴才後秒變撒嬌精XD

受災戶「笑著說一句話」逼哭女團成員

受災戶「笑著說一句話」逼哭女團成員

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖9月23日發生溢流，重創光復鄉。儘管已事隔近三個禮拜，仍有不少藝人低調前往救災，其中還包含了曾和簡廷芮（Dewi）組成女團「Dears」的小安（安婕希、Dabe）。

潰壩科診所受重創　大進國小牙醫診療站啟用

潰壩科診所受重創　大進國小牙醫診療站啟用

進駐災區18天　花蓮慈院醫療功成交棒

進駐災區18天　花蓮慈院醫療功成交棒

花蓮正妹醫師返鄉救災！見殘破景象眼眶紅

花蓮正妹醫師返鄉救災！見殘破景象眼眶紅

花蓮百歲阿公罹難！女兒自責「先拉身障兒上屋頂」

花蓮百歲阿公罹難！女兒自責「先拉身障兒上屋頂」

緊急召集替代役備役役男梯次光復災區重建

