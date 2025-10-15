鏟子超人急喊「這周末別去光復鄉」原因曝！一票點頭：退車票了

▲花蓮光復鄉災區各地志工湧入協助重建。（圖／賑災基金會提供）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖潰堤，家園盡毀，災後各地湧入大批「鏟子超人」投入救援行列，就有志工提醒，這禮拜本來想去光復幫忙，但最近天氣不穩，未來整整一周都會強降雨，勸志工們先不要到光復救災，「不要再讓自己暴露在危險裡。」

一名長期參與清淤的志工在Threads發文，知道大家都想幫忙，假日都到光復鄉清淤，但最近天氣不穩定，未來一周有可能會有豪雨，呼籲志工夥伴「這周末先離開光復」，避免在惡劣天氣中清淤，「下雨也不好清，還有一定的風險在，所以不建議前往。」

他坦言，本來周末打算「四刷」光復，但看到天氣預報決定先緩緩，已經把火車票退掉了，「我們只是志工，請不要再讓自己暴露在危險裡，還記得我在佛祖街拿著大聲公，趕大家中午去休息，這次我真心希望各位志工們不要在現場，辛苦各位愛台灣的鏟子超人們，請好好休息平安最重要！性命要顧，才能一起做更多的事情！」

對此，不少人退掉車票了，「本來預計這周五也要再去光復，只好先將車票退了」、「本來已買好車票的說，等等去退，在光復的大家一定要平安」、「撤離居民已經很難了，還要加上志工，太過混亂」、「希望在光復的每一個人，都可以以自身安全為最優先，保護自己也保護他人」。

菲律賓東方海面的熱帶系統預計周五、周六增強為風神颱風，未來路徑可能從台灣南部陸地、巴士海峽或呂宋島北方陸地通過，還有不確定性，周日起外圍環流及東北季風影響，全台有雨，東半部及恆春半島要留意大雨及豪雨。

中央氣象署預報員林秉煜表示，周五東半部、基隆北海岸雨勢明顯，西半部要留意高溫。下周日東北季風及熱帶系統外圍環流影響，北部、東半部及恆春半島留意局部大雨及豪雨。

▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

