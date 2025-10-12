　
    • 　
>
地方 地方焦點

進駐災區18天！花蓮慈院醫療站功成交棒　光復衛生所接棒

▲完成連續18天的緊急醫療任務，花蓮慈院正式將醫療站交棒給光復鄉衛生所。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲完成連續18天的緊急醫療任務，花蓮慈院正式將醫療站交棒給光復鄉衛生所。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院10月11日連續支援光復醫療站18天後，將由花蓮縣衛生局接棒後續醫療照護，在11日上午，準備350份紅蛋和桂圓糕，祝福看診的民眾「重生及福慧雙修」。林欣榮院長衷心感恩在地鄉親、各地救災英雄對慈濟團隊的信任。

花蓮縣光復鄉9月23日因堰塞湖溢流，發生史無前例的洪災，花蓮慈濟醫院自24日進駐光復，在最緊急的時刻發揮災難醫療的救護經驗，在第一線守護鏟子超人、救災英雄與當地鄉親，在11日圓滿完成任務，並近午時分舉辦「愛在光復‧感恩有您」感恩會。

▲完成連續18天的緊急醫療任務，花蓮慈院正式將醫療站交棒給光復鄉衛生所。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈院醫護團隊由林欣榮院長(中)帶領，舉辦「愛在光復·感恩有您」感恩會。

林欣榮院長致贈感恩狀，感謝衛生福利部、花蓮縣衛生局、光復鄉衛生所、健保署東區業務組、慈濟基金會協助醫療站各項業務，以及慷慨提供場地設置醫療站的台糖花蓮觀光糖廠、台灣中油花蓮光復加油站和光復鄉親許恒瑞先生，以及協助醫療隊交通運輸的台灣鐵路局、協助架設網路的遠傳電信、協助無人機送藥的極現科技公司，都是一路默默支持並全力支持醫療站順利照護光復鄉親的重要力量。最重要的是當地居民與各地志工的支持與信任，讓慈濟醫療站發揮良能，一路守護民眾和光復鄉一起邁向康復之路。

自9月24日成立臨時醫療站開始，花蓮慈濟醫院醫療隊25日正式於花蓮糖廠設立醫療站並連續三天24小時不打烊，並因應鏟子超人與救災英雄湧進，向受災嚴重的地方延伸成立二站、三站以及走進居民家中往診。18天來，總共出動包括內科、外科、兒科、身心科、中醫、復健科、院內送藥、視訊看診，以及慈濟大學的物理治療系、護理系師生支援，累計超過1300人次的醫療服務人員，總共服務超過4300人次。

▲完成連續18天的緊急醫療任務，花蓮慈院正式將醫療站交棒給光復鄉衛生所。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈院護理師團隊與慈濟大學物理治療系團隊以手語「愛與關懷」獻給光復民眾。

花蓮慈濟醫院圓滿完成於災後最緊急的醫療任務，11日正式交棒給花蓮縣衛生局，靜思精舍德懷法師、衛生福利部主任祕書劉玉娟、花蓮縣衛生局長朱家祥、慈濟基金會副執行長熊士民、台糖公司副總經理曾見占都蒞會致詞祝福。朱家祥局長感恩慈濟團隊的支援，這次災區醫療的經驗讓他深刻感受醫療分級很重要，各院相互合作力量最大，而慈濟醫療站是提供醫學中心級的照護。

花蓮慈濟醫院由林欣榮院長和擔任醫療站行政總協調的許文林資深顧問代表，將醫療站任務正式交棒給花蓮縣衛生局，由衛生局長朱家祥與光復鄉衛生所主任林春孝接下「愛一直都在」的任務，並會將愛一直傳下去。

衛福部主任祕書劉玉娟眼眶泛紅，她再三感恩所有醫療團隊以及協力付出的單位。劉玉娟說，最敬佩的就是慈濟團隊的大愛與醫療，在各個醫療站都展現團隊的向心力和成果，感受到不只醫病、醫心還有生活的照顧，衛福部能做的就是成為醫護人員的靠山。

▲完成連續18天的緊急醫療任務，花蓮慈院正式將醫療站交棒給光復鄉衛生所。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈院致贈光復鄉親以及協力單位350份紅蛋和桂圓糕，象徵重生與福慧雙修的祝福。

慷慨提供住家設立慈濟第二醫療站的許恒瑞先生，原是花蓮慈濟醫院感恩的對象，致詞時卻哽咽的反過來感恩慈濟醫療團隊，許先生說，每每看到醫護人員忙得比他還灰頭土臉，「就不覺得自己是災民，希望大家一定要讓更多人知道慈濟這分大愛，也歡迎大家一定要回來光復」。

而住家被泥流淹沒的林翠蘭，剛好在災後三天遇到王智賢、張懷仁等醫師組成的鏟子超人，整理後終於露出住家乾淨地板，林翠蘭也是退休護理師，她一上台仍是忍不住淚崩，她曾經歷八七水災與許多風災，都未曾有這次無助絕望的感受。但她很感恩慈濟醫療團隊不但當鏟子超人也當醫療超人，除了幫她恢復家園，助讓她更快轉念，相信平安就是福。林翠蘭說她沒有禮物可以送給大家，但她會努力的康復好好生活，來回報給無私付出愛給她的眾人。

▲完成連續18天的緊急醫療任務，花蓮慈院正式將醫療站交棒給光復鄉衛生所。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲住家被泥流淹沒的林翠蘭，一見到曾到她家當鏟子超人的感恩會主持人王智賢醫師，就開始淚如雨下。

醫療站交棒之後，有感於光復鄉衛生所也被洪災所摧毀，花蓮慈濟醫院將保存疫苗及藥劑所需的冰箱，以及各項醫療站所需的藥品、敷料和藥材都留下給接棒的光復鄉衛生所使用，繼續發揮照顧鄉親的功能。

林欣榮院長表示，慈濟的慈善和醫療緊緊結合，未來後續醫療還會有牙醫師進駐，在中醫師公會理事長何宗融副院長的安排下，中醫師也將持續進駐醫療站，提供中長期守護居民的健康。
 

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

馬太鞍堰塞湖水位計安裝啟用！蓄水量剩155萬噸　大量減少原因

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

