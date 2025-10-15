　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偷宮廟香油錢「狡猾變裝」製造斷點　連江警追到高雄逮人

▲連江縣警察局。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲狡猾竊賊連變裝也難逃法網，連江警跨海追緝高雄逮人。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／連江報導

連江縣今年8月接連發生多起宮廟香油錢竊盜案，引發地方民眾不安。連江縣警察局長陳保安獲報後，立即成立專案小組全力偵辦，並報請福建連江地檢署主任檢察官指揮偵查。專案小組連日調閱上百支監視器畫面、訪查多名相關人士，最終鎖定一名張姓男子，於9月11日前往高雄市大寮區將其緝獲到案，全案於本月7日偵查終結，依法提起公訴。

警方調查指出，41歲張男因長期經濟拮据，選擇深夜人煙稀少時段，持工具撬開香油錢箱行竊。為規避查緝，他每次作案後均更換衣著、配件甚至髮型，刻意製造「斷點」，企圖混淆警方偵查方向。所幸專案小組鍥而不捨，透過比對影像特徵與分析交通動線，最終成功突破迷障，鎖定犯嫌身分。

張男到案後坦承犯行，全案依《刑法》加重竊盜罪嫌移送地檢署偵辦，檢方聲請羈押獲准，並於10月7日偵查終結後依法起訴。

連江縣警察局長陳保安表示，本案得以及時偵破，除警方全力動員外，亦感謝熱心民眾積極提供線索，充分展現警民合作、共同打擊犯罪的成果。為防範類似案件再度發生，警方已針對轄內宮廟及村落要道，加強防竊勤務與夜間巡邏，全力提升治安防護能量。

陳保安呼籲，民眾切勿因一時貪念鋌而走險，任何違法行為終將難逃法律制裁。警方將持續秉持「有案必查、絕不鬆懈」的決心，守護鄉親財產安全與地方治安。

【更多新聞】

►「失控哥」大鬧基隆火車站！吐口水、嗆滅門還潑粥　脫序代價曝

►亡夫手機驚見「老公老婆對話」　正宮怒告酒店女獲賠30萬

►金價狂飆！黃金博物館220kg「大金磚」身價逼近9億　21年漲10倍

►新北鼬獾頭卡玻璃罐險窒息　動保處即刻救援助野放

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸男抱浮球漂8小時偷渡金門！他喊：帶100元來旅遊
單價120元戰備水挨轟　國防部同意刪4.4億元預算
9100萬賣出大安區豪宅！婦拒繳1569萬奢侈稅慘了
雲豹韓援三本柱亮相！　核彈級女神真面目曝
快訊／應曉薇交保恐生變！復出質詢涉恐嚇證人　明天加開羈押庭
快訊／板橋男公寓6樓墜落！「肢體變形」倒臥路面搶救不治
風神颱風估周五生成「不排除接近台灣」　周末3地防豪雨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陸男抱浮球漂8小時偷渡金門！海巡攔截...他喊：帶100元來旅遊

桃園男違規拒攔查狂逃　警連開5槍射爆輪胎！等著付一堆罰單

彰化連環車禍！女駕駛服感冒藥精神不濟　追撞路邊2車

偷宮廟香油錢「狡猾變裝」製造斷點　連江警追到高雄逮人

台南城西掩埋場火警！濃煙竄天　消防15車29人灌救

快訊／應曉薇交保恐生變！復出質詢涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

快訊／板橋男公寓6樓墜落！「肢體變形」倒臥路面搶救不治

北車爆通緝犯性侵外籍女！鐵警上午動員「秀肌肉」...下午收兵了

桃園小一生成大花臉！母PO文控導師漠視　教育局還原真相

台北車站離譜性侵案　馬籍學生還原過程：沒人發現很意外

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

陸男抱浮球漂8小時偷渡金門！海巡攔截...他喊：帶100元來旅遊

桃園男違規拒攔查狂逃　警連開5槍射爆輪胎！等著付一堆罰單

彰化連環車禍！女駕駛服感冒藥精神不濟　追撞路邊2車

偷宮廟香油錢「狡猾變裝」製造斷點　連江警追到高雄逮人

台南城西掩埋場火警！濃煙竄天　消防15車29人灌救

快訊／應曉薇交保恐生變！復出質詢涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

快訊／板橋男公寓6樓墜落！「肢體變形」倒臥路面搶救不治

北車爆通緝犯性侵外籍女！鐵警上午動員「秀肌肉」...下午收兵了

桃園小一生成大花臉！母PO文控導師漠視　教育局還原真相

台北車站離譜性侵案　馬籍學生還原過程：沒人發現很意外

信義新光三越SKM MEN’S開幕　攜手ISETAN打造600坪男性時尚場

陸男抱浮球漂8小時偷渡金門！海巡攔截...他喊：帶100元來旅遊

北車大廳性侵案全台傻眼！　主播宋燕旻祭防身3招：一定要提高警覺

探索未來職場從國中開始　台南推「在地技職課後課程」接軌生活學習

蔣萬安下午會見鄭麗文　讚國民黨需要戰力反擊民進黨胡作非為

劉若英再入圍金馬影后「感覺像新人」　最怕走紅毯跪求：照片挑好看一點

全國首創無人機查稅籍！結合 GIS 地理資訊　呈現精準4k畫面

陳美鳳私下0架子暖舉曝光！　八點檔女星秒懂「她被叫一姐」原因

桃園男違規拒攔查狂逃　警連開5槍射爆輪胎！等著付一堆罰單

搶「小台積電」4萬元有找！0052分割1拆7　11／26重新上市

【台銀不是幫你數錢的】殺豬公抱10萬銅板換外幣　行員回話超嗆

社會熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

通緝犯北車性侵酒醉外籍女　檢方訊後直接發監

獨／北車性侵狼通緝身分曝　逍遙狂歡鐵警當機

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

顏寬恒二審遭重判　確定限制出境出海8月

今應訊　館長問：若被羈押你開心嗎？

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

墜落20公分深生態池！竹北幼兒園傳女童溺斃

北市20多歲女倒垃圾險被當街性侵

竹北女童溺斃Google顯示「永久歇業」　幼兒園回應了

士檢抄剿3億槍毒走私　「勾惡律師」栽了

快訊／新北檢偵訊0分鐘　館長2罪名15萬元交保

更多熱門

相關新聞

沿路掀機車置物箱得手上萬元　30歲男落網

沿路掀機車置物箱得手上萬元　30歲男落網

台中市30歲顏姓男子辯稱找不到工作，沒錢花用，沿著大里區新仁路一一找尋路旁的機車，一旦掀得開置物箱，就搜刮裡面現金，3天來得手上萬元，轄區警方獲報調閱數十支監視器，終於循線找到顏嫌住家，顏坦承犯行，還以為刻意選在半夜行竊，沒人發覺。

女扒手鎖定傳統市場狂偷2萬　手法曝光

女扒手鎖定傳統市場狂偷2萬　手法曝光

他偷鳳梨酥藏飯店　兩手空空逛大街30分鐘

他偷鳳梨酥藏飯店　兩手空空逛大街30分鐘

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

25歲最年輕爐主帶頭　桃園護國宮太子爺連5天夜巡

25歲最年輕爐主帶頭　桃園護國宮太子爺連5天夜巡

關鍵字：

連江縣宮廟竊盜香油錢

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

威廉閃兵後首受訪重大改變　「準備賣房子渡過難關」

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

37歲八點檔女星一次宣布結婚、懷孕！接地氣閃照曝光

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面