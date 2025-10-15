偷宮廟香油錢「狡猾變裝」製造斷點　連江警追到高雄逮人

▲狡猾竊賊連變裝也難逃法網，連江警跨海追緝高雄逮人。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／連江報導

連江縣今年8月接連發生多起宮廟香油錢竊盜案，引發地方民眾不安。連江縣警察局長陳保安獲報後，立即成立專案小組全力偵辦，並報請福建連江地檢署主任檢察官指揮偵查。專案小組連日調閱上百支監視器畫面、訪查多名相關人士，最終鎖定一名張姓男子，於9月11日前往高雄市大寮區將其緝獲到案，全案於本月7日偵查終結，依法提起公訴。

警方調查指出，41歲張男因長期經濟拮据，選擇深夜人煙稀少時段，持工具撬開香油錢箱行竊。為規避查緝，他每次作案後均更換衣著、配件甚至髮型，刻意製造「斷點」，企圖混淆警方偵查方向。所幸專案小組鍥而不捨，透過比對影像特徵與分析交通動線，最終成功突破迷障，鎖定犯嫌身分。

張男到案後坦承犯行，全案依《刑法》加重竊盜罪嫌移送地檢署偵辦，檢方聲請羈押獲准，並於10月7日偵查終結後依法起訴。

連江縣警察局長陳保安表示，本案得以及時偵破，除警方全力動員外，亦感謝熱心民眾積極提供線索，充分展現警民合作、共同打擊犯罪的成果。為防範類似案件再度發生，警方已針對轄內宮廟及村落要道，加強防竊勤務與夜間巡邏，全力提升治安防護能量。

陳保安呼籲，民眾切勿因一時貪念鋌而走險，任何違法行為終將難逃法律制裁。警方將持續秉持「有案必查、絕不鬆懈」的決心，守護鄉親財產安全與地方治安。