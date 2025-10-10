阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

記者邱中岳／台北報導

北市知名糕餅店佳德鳳梨酥，在中秋節前夕發生竊案，一名白帽阿伯混入人群當中，抱走整箱的鳳梨酥，因而在網路上引起討論，68歲的鄭姓嫌犯9日已前往警局投案，警方發現鄭嫌在逃逸時並沒有帶著鳳梨酥，儘管辯稱是「暫放」在南京東路的飯店，後來已捐給慈善團體，但警方不採信其證證，將追查是否已銷贓轉賣給其他人。

▲他偷整箱鳳梨酥藏飯店，北市東區閒晃30分鐘做斷點。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，主動投案的68歲鄭姓男子，因為得知新聞鬧很大，所以主動到北市警局松山分局中崙派出所投案，後續轉由案發地點松山派出所接手處理，鄭姓男子儘管向警方供稱，偷走的8盒、總價4,000元鳳梨酥已全數捐給弱勢，警方訊後依照竊盜罪嫌將其送辦。

但是奇怪的是，警方在追查期間，發現鄭姓男子在北市大安、松山區不斷閒晃，行經復興北路、忠孝東路、大安路以及市民大道等路段，在路口幾乎閒晃超過30分鐘，但是手上卻沒有抱著偷來的鳳梨酥，警方追問鄭才解釋，因為將鳳梨酥放在南京東路某飯店。

但是警方仍抱持懷疑，認為有可能偷來的鳳梨酥已經轉售給其他人，或者鄭姓男子是代排中秋禮盒，因為不耐久候才下手行竊，所以也將持續追查幕後是否有人接應，或者代為銷贓之類的不法情事。