　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

記者邱中岳／台北報導

北市知名糕餅店佳德鳳梨酥，在中秋節前夕發生竊案，一名白帽阿伯混入人群當中，抱走整箱的鳳梨酥，因而在網路上引起討論，68歲的鄭姓嫌犯9日已前往警局投案，警方發現鄭嫌在逃逸時並沒有帶著鳳梨酥，儘管辯稱是「暫放」在南京東路的飯店，後來已捐給慈善團體，但警方不採信其證證，將追查是否已銷贓轉賣給其他人。

▲▼他偷整箱鳳梨酥藏飯店，北市東區閒晃30分鐘做斷點。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲他偷整箱鳳梨酥藏飯店，北市東區閒晃30分鐘做斷點。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，主動投案的68歲鄭姓男子，因為得知新聞鬧很大，所以主動到北市警局松山分局中崙派出所投案，後續轉由案發地點松山派出所接手處理，鄭姓男子儘管向警方供稱，偷走的8盒、總價4,000元鳳梨酥已全數捐給弱勢，警方訊後依照竊盜罪嫌將其送辦。

但是奇怪的是，警方在追查期間，發現鄭姓男子在北市大安、松山區不斷閒晃，行經復興北路、忠孝東路、大安路以及市民大道等路段，在路口幾乎閒晃超過30分鐘，但是手上卻沒有抱著偷來的鳳梨酥，警方追問鄭才解釋，因為將鳳梨酥放在南京東路某飯店。

但是警方仍抱持懷疑，認為有可能偷來的鳳梨酥已經轉售給其他人，或者鄭姓男子是代排中秋禮盒，因為不耐久候才下手行竊，所以也將持續追查幕後是否有人接應，或者代為銷贓之類的不法情事。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
菲7.4強震狂晃畫面曝光！　民眾尖叫逃
國慶姊弟！台中媽8年前生女寶　弟弟今晨報到
「牙痛男」詭舉雙手攔車被撞　四肢骨折慘死
偷走4千元「佳德鳳梨酥」！　兩手空空逛東區畫面曝光
林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！　應援急下台
檢舉韓星男友酒駕！　女友被發現陳屍家中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄「高挑白衣女」路中間拉裙曼妙跳舞　路人嚇壞急報警

高雄國慶連假首日2火警！甲仙民宅黑煙狂竄　便當店闆娘受傷送醫

狠刺超商女店員30刀！前男友復合不成痛下毒手　判8年賠182萬

誘2少女裸聊「下體塞瓜」流血不能停　噁男19罪重判11年10月

彰化聯結車追尾大貨車！車頭噴落變形駕駛受困　驚悚畫面曝

桃園醉漢騎車上班撞公車「茫到說不出話」　酒測值破表下場曝

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

台中警酒駕撞前車！險害孕婦「就地生產」　法官重判不給緩刑

6國中生自行車出遊！139縣道摔車全身傷　超車同學不慎釀禍

外送員幫轉寄包裹「覺得怪怪的」　下場要關3個月、罰2萬

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

高雄「高挑白衣女」路中間拉裙曼妙跳舞　路人嚇壞急報警

高雄國慶連假首日2火警！甲仙民宅黑煙狂竄　便當店闆娘受傷送醫

狠刺超商女店員30刀！前男友復合不成痛下毒手　判8年賠182萬

誘2少女裸聊「下體塞瓜」流血不能停　噁男19罪重判11年10月

彰化聯結車追尾大貨車！車頭噴落變形駕駛受困　驚悚畫面曝

桃園醉漢騎車上班撞公車「茫到說不出話」　酒測值破表下場曝

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

台中警酒駕撞前車！險害孕婦「就地生產」　法官重判不給緩刑

6國中生自行車出遊！139縣道摔車全身傷　超車同學不慎釀禍

外送員幫轉寄包裹「覺得怪怪的」　下場要關3個月、罰2萬

高雄「高挑白衣女」路中間拉裙曼妙跳舞　路人嚇壞急報警

台灣總人口連21個月負成長　台北市減少率六都最高

郝龍斌喊遭網軍攻擊！　詹江村引王世堅金句酸「哭什麼哭沒出息」

質詢神曲〈沒出息〉爆紅　王世堅：祝大家雙十連假從從容容游刃有餘

高雄國慶連假首日2火警！甲仙民宅黑煙狂竄　便當店闆娘受傷送醫

狠刺超商女店員30刀！前男友復合不成痛下毒手　判8年賠182萬

台韓明星同款快跟上！「花」現 NB 週慶必收鞋款　展演輕盈穿搭攻略　怎麼穿都一搭即配！

誘2少女裸聊「下體塞瓜」流血不能停　噁男19罪重判11年10月

金價太香了！陸最大黃金市場「水貝」料商捲款千萬元…連夜跑路

賴清德雙十講話「未遞出善意橄欖枝」　包承柯：以武謀獨立場沒變

【離譜追債】女債主衝殯儀館！竟拉亡者手蓋指印

社會熱門新聞

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

快訊／南港citylink驚傳砍人！19歲男停車場遇襲中刀

神說吸金45億鈔票磚曝光　兩波起訴64人

即／員林國慶夜送肉粽　路線強碰煙火車流

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

即／宮廟姊妹花遭控詐女代書1.6億　3人訊後請回

雄檢抗告成功！三地總裁鍾嘉村2千萬交保翻盤

立委林宜瑾騙助理費　16年詐1412萬慘了

瑞芳礦洞驚見「戴頭燈」人骨　初判死亡逾半年

新北涉虐幼師否認犯案！複訊後3萬元交保

「牙痛男」舉手站路中被撞　四肢骨折慘死

男陳屍瑞芳礦坑成白骨　詭異現場曝

11歲女兒怪怪的！　人夫見「DNA鑑定」崩潰

更多熱門

相關新聞

彰化香鋪倉庫「發爐」　烈焰黑煙狂竄

彰化香鋪倉庫「發爐」　烈焰黑煙狂竄

國慶連假首日不平靜！彰化縣福興鄉一間鐵皮香鋪倉庫火警，附近民眾發現對面建築冒出濃煙立即報案，警獲報後迅速出動4個分隊、20名消防人員前往搶救，火勢在短時間內獲得控制，燃燒面積約20平方公尺，幸未造成人員傷亡，起火原因待查。

少年「嘴秋」網路虧妹　男友設局砍殺

少年「嘴秋」網路虧妹　男友設局砍殺

運將代駕300萬保時捷突不適自撞

運將代駕300萬保時捷突不適自撞

快訊／南港citylink驚傳砍人！19歲男停車場遇襲中刀

快訊／南港citylink驚傳砍人！19歲男停車場遇襲中刀

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

關鍵字：

鳳梨酥竊盜東區.影音

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面