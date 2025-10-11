　
社會 社會焦點 保障人權

苗栗女扒手鎖定傳統市場狂偷2萬元　犯罪手法曝光！

記者楊永盛、黃翊婷／苗栗報導

苗栗市區一處傳統市場近日發生數起民眾錢財遭扒竊的案件，9日陳姓嫌犯（女、57歲）再次出現在市場周邊，結果在下手行竊時，被早已埋伏在一旁的便衣警員以現行犯逮捕。警方訊後依竊盜罪嫌將陳女移送苗栗地檢署偵辦，同時建請預防性羈押。

苗栗女扒手。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲陳女利用傳統市場人潮擁擠的機會，偷走民眾包包內的財物。（圖／記者楊永盛翻攝，下同。）

苗栗警方指出，案件初期由於市場環境複雜、人車眾多，嫌犯行蹤難以掌握，為了遏止宵小伺機作案，警方除了加強巡邏，還向民眾宣導多加留意，避免財物被竊。專案小組調閱市場及周邊監視器畫面，經過多日分析，成功鎖定一名疑似偷竊的陳姓女子，並展開跟監行動。

苗栗女扒手。（圖／記者楊永盛翻攝）

▼▲陳女被警方依現行犯逮捕。

苗栗女扒手。（圖／記者楊永盛翻攝）

10日上午9點左右，警方便衣人員發現陳女再度現身市場附近，疑似準備行竊。當陳女下手偷取他人財物時，警方果斷出手，當場以現行犯逮捕她。

警方在陳女身上搜出多名被害人的財物，包括證件、提款卡、皮包及贓款2萬餘元。警方訊後依竊盜罪嫌將陳女移送苗栗地檢署偵辦，並建請預防性羈押。

苗栗女扒手。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲陳女竊得的物品。

警方提醒，民眾逛市場時務必提高警覺，隨身財物盡量不要離開視線，包包應妥善關好並背在胸前，同時也要避免將大量現金或貴重物品暴露在外，減少成為宵小目標的可能性。

10/09 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

