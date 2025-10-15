　
生活 生活焦點

全國首創無人機查稅籍！結合 GIS 地理資訊　呈現精準4k畫面

▲▼ 嘉義縣財稅局全國首創無人機國產軟硬體去紅色鏈查核稅籍 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義縣財稅局全國首創無人機國產軟硬體去紅色鏈查核稅籍 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣財政稅務局全國首創「去紅色鏈」國產軟、硬體無人機查核稅籍，今15日舉行記者會發表成果。財稅局與本土廠商璿元科技有限公司合作開發無人機與專屬軟體，結合 GIS 地理資訊系統，建立「稅籍資料空間座標化」智慧查核模式，縣長翁章梁也親自操作無人機，見證稅籍查核邁向智慧化的新里程。

▲▼ 嘉義縣財稅局全國首創無人機國產軟硬體去紅色鏈查核稅籍 。（圖／記者翁伊森攝）

「稅籍資料空間座標化」解決以往空照圖解析度低、偏遠山區難以抵達、查核人員遭遇干擾及須手動輸入等問題，大幅提升稅籍查核效率與精準度，也減少徵納雙方爭議。

財稅局指出，使用中國品牌無人機存在資安風險，因此配合政府禁用中國資通訊產品政策，也響應國際去紅供應鏈趨勢，積極尋求國產國造方案。

透過與本土廠商璿元科技有限公司合作，採用通過中階資安檢測的國產無人機，並共同開發 「一鍵起飛、自動飛行與拍攝」專屬應用軟體，軟體取得「行動應用 APP 基本資安標章」，降低敏感資訊外洩風險。

▲▼ 嘉義縣財稅局全國首創無人機國產軟硬體去紅色鏈查核稅籍 。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁表示，嘉義縣幅員遼闊，財稅局進行土地稅籍清查作業時，偏遠山區讓人員難以抵達，導致清查作業難度提高，如今搭配無人機與專屬軟體，可預先在電腦規劃路線，讓無人機自動勘查，且拍攝影像解析度達4K，比衛星照片更清晰。

另一重點是與國內無人機業者合作，去除使用中國品牌無人機的資安風險，縣府以實際行動扶植國內無人機產業，也讓稅務清查作業更便利。

▲▼ 嘉義縣財稅局全國首創無人機國產軟硬體去紅色鏈查核稅籍 。（圖／記者翁伊森攝）

璿元科技執行長周玉端指出，進行測繪或巡查作業時需高解析度畫面，因此要搭載大片幅相機，這些功能都體現在本次開發的無人機，航線規劃軟體及介面也是由公司獨立完成，落實去紅色鏈政策。

▲▼ 嘉義縣財稅局全國首創無人機國產軟硬體去紅色鏈查核稅籍 。（圖／記者翁伊森攝）

財稅局說明，本局持續推動數位轉型，與國內無人機廠商合作開發GIS地理圖資系統與無人機量測、在臨櫃業務導入電子紙、運用RPA流程機器人及打造AI智慧分文系統，創新作為讓財稅局獲第7屆政府服務獎「數位創新加值類」殊榮，展現智慧治理成效。

10/14 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

