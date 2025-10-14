　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

無人機「脈脈」說再見！大阪世博184天落幕　共吸2529萬人入場

▲▼歷時184天的2025年世界博覽會（大阪關西世博）13日正式落幕。（圖／路透）

▲數十架無人機在夢洲上空組出吉祥物「脈脈」的身影。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

歷時184天的2025年世界博覽會（大阪關西世博）13日正式落幕，這場以「設計閃耀生命的未來社會」為主題的國際盛會，期間共吸引約2529萬人入場。閉幕夜空中，數十架無人機在夢洲上空組出吉祥物「脈脈」的身影，為這場半年盛典劃下感動句點。

▲▼歷時184天的2025年世界博覽會（大阪關西世博）13日正式落幕。（圖／路透）

▲世界博覽會（大阪關西世博）共吸引約2529萬人入場。（圖／路透）

綜合日媒報導，大阪市此花區人工島「夢洲」自4月開幕以來，共有165個國家、地區與國際機構參與展出，吸引國內外觀光人潮湧入。日本國際博覽會協會指出，展期內平均每日入場人數突破13萬人，共吸引約2529萬人入場，雖超越2005年愛知世博的2205萬人，但仍未達主辦方原先預估的2820萬人。

▲▼歷時184天的2025年世界博覽會（大阪關西世博）13日正式落幕。（圖／路透）

▲歷時184天的2025年世界博覽會（大阪關西世博）13日正式落幕。（圖／路透）

閉幕典禮上，名譽總裁秋篠宮親王表示，世博成為人們「集結、交流與深化理解」的重要契機，對共同面對全球課題別具意義。當天，各參展國也共同發表「大阪．關西萬博宣言」，以象徵會場的大屋頂「Ring」為主題，向世界傳遞多元但合一的理念。

▲▼歷時184天的2025年世界博覽會（大阪關西世博）13日正式落幕。（圖／路透）

▲吉祥物「脈脈」的高人氣讓主辦方決定，延長官方商品販售至2026年3月底。（圖／路透）

同時，萬博期間最受矚目的角色「脈脈」（ミャクミャク，Myaku-Myaku）也在夜空中亮相告別。由無人機組成的發光圖案緩緩浮現，現場響起掌聲與呼喊聲，許多民眾激動落淚，大喊「不要消失啊！」。

吉祥物「脈脈」的高人氣讓主辦方決定，延長官方商品販售至2026年3月底，並於網路與外部商店繼續販售。此外，會場中「脈脈」的實體雕像，也預計明年初移至萬博紀念公園展出，讓粉絲仍有機會與牠重逢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／長榮空姐病逝火化　勞動局報告出爐　
快訊／台股翻黑！　法人：留心兩大訊號出現
《黑暗榮耀》男星離婚　斷開9年妻
獨／回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚：後悔做好人
長榮空姐疑罕病猝逝　病友現身說法：注意3大關鍵症狀
23歲女遊花蓮遭打死棄屍！　只剩殘缺白骨
美籍網紅當鏟子超人遭檢舉調查！　移民署回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快整理房間！3類日常用品「悄悄變金礦」　這夯品可望飆破百萬

擅自拔飯店房插頭「幫手機充電」　女退房慘噴6千多元傻眼

薩滿拿「迷幻蘑菇」治療創傷　患者曝心聲：想再來一次

無人機「脈脈」說再見！大阪世博184天落幕　共吸2529萬人入場

遊馬來西亞注意！流感大肆虐「6000學生中鏢」　多校緊急停課

用 ChatGPT研究「如何製作毒藥」　女在尪飲料下毒謀殺未遂被捕

天天死人！柬詐騙園區「業績沒達標」就割器官　韓媒揭煉獄黑幕

堵死南韓？金正恩在北韓邊境蓋「萬里長城」10km　壯觀照片曝光

川普登《時代雜誌》封面！　主題「他的勝利」大讚：任內重要成就

中風癱瘓爸站起來了！迎接獲釋兒子歸國　緊緊擁抱畫面曝光

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

文鳥定居「BL小窩」凶狠護巢　後方漫畫引注意網友狂歪樓

快整理房間！3類日常用品「悄悄變金礦」　這夯品可望飆破百萬

擅自拔飯店房插頭「幫手機充電」　女退房慘噴6千多元傻眼

薩滿拿「迷幻蘑菇」治療創傷　患者曝心聲：想再來一次

無人機「脈脈」說再見！大阪世博184天落幕　共吸2529萬人入場

遊馬來西亞注意！流感大肆虐「6000學生中鏢」　多校緊急停課

用 ChatGPT研究「如何製作毒藥」　女在尪飲料下毒謀殺未遂被捕

天天死人！柬詐騙園區「業績沒達標」就割器官　韓媒揭煉獄黑幕

堵死南韓？金正恩在北韓邊境蓋「萬里長城」10km　壯觀照片曝光

川普登《時代雜誌》封面！　主題「他的勝利」大讚：任內重要成就

中風癱瘓爸站起來了！迎接獲釋兒子歸國　緊緊擁抱畫面曝光

i郵購「1700項台灣農產好物」祭5優惠　年拚2600萬業績

快整理房間！3類日常用品「悄悄變金礦」　這夯品可望飆破百萬

ICAO大會落幕　外交部籲正視正義之聲：3年來逾萬名政要挺台參與

長榮空姐今火化安葬！勞動局報告出爐　請假制度建議協調改善

庫克突然現身上海！　第一站看LABUBU展

韋禮安打電話沒人接「被分手」！　惆悵失落心聲全曝光

台股創高後翻黑下挫百點　法人：留心兩大訊號出現

菲中公務船南海碰撞　外交部嚴正關切：反對中方侵害人身安全

好可愛！陸登山客撿到蛇寶寶輪流撫摸　網驚：是劇毒短尾蝮蛇

不支持高鐵設「親子車廂」！民團：重點是理解與包容

【賴清德秒蹲地】婦人在總統面前昏倒！賴醫師登場

國際熱門新聞

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

女友眼前被哈瑪斯綁走　情侶終於重逢

台積電ADR暴漲近8％！美股大反攻飆紅

印尼女傭閃辭嫁機師　驚人身家曝

金正恩在兩韓邊境蓋「萬里長城」　壯觀照曝

以哈完成最後交換　川普宣布：加薩戰爭結束

諾貝爾和平獎，已變成搞笑諾貝爾？

美國默許！哈瑪斯重返街頭試圖掌權　射殺33人

馬達加斯加反對派證實「總統已出逃」

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

日高收入男「擇偶條件」　外表非首要條件

中國又打稀土牌「3大可能動機」　美財長貝森特：錯誤的算計

8旬父突消失　養老院吐「人在冷凍庫」送醫亡

「法首位入獄前總統」沙柯吉　傳10／21入獄服刑

更多熱門

相關新聞

金正恩在兩韓邊境蓋「萬里長城」　壯觀照曝

金正恩在兩韓邊境蓋「萬里長城」　壯觀照曝

北韓（朝鮮）近日被衛星影像拍攝發現，正在北方分界線一帶等4處地點興建外觀類似萬里長城的「反戰車牆」。

第一位女首相生變？高市早苗曝「內閣名單」

第一位女首相生變？高市早苗曝「內閣名單」

老韓男「搭捷運點番仔火」　法院判刑曝光

老韓男「搭捷運點番仔火」　法院判刑曝光

自助結帳、掃QR碼點餐太難　日81歲嬤：放棄了

自助結帳、掃QR碼點餐太難　日81歲嬤：放棄了

日高收入男「擇偶條件」　外表非首要條件

日高收入男「擇偶條件」　外表非首要條件

關鍵字：

大阪萬博無人機脈脈日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

陳菁徽轟鳳山水庫光電板　高市府：韓國瑜同意

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面