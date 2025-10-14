無人機「脈脈」說再見！大阪世博184天落幕　共吸2529萬人入場

▲數十架無人機在夢洲上空組出吉祥物「脈脈」的身影。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

歷時184天的2025年世界博覽會（大阪關西世博）13日正式落幕，這場以「設計閃耀生命的未來社會」為主題的國際盛會，期間共吸引約2529萬人入場。閉幕夜空中，數十架無人機在夢洲上空組出吉祥物「脈脈」的身影，為這場半年盛典劃下感動句點。

▲世界博覽會（大阪關西世博）共吸引約2529萬人入場。（圖／路透）



綜合日媒報導，大阪市此花區人工島「夢洲」自4月開幕以來，共有165個國家、地區與國際機構參與展出，吸引國內外觀光人潮湧入。日本國際博覽會協會指出，展期內平均每日入場人數突破13萬人，共吸引約2529萬人入場，雖超越2005年愛知世博的2205萬人，但仍未達主辦方原先預估的2820萬人。

▲歷時184天的2025年世界博覽會（大阪關西世博）13日正式落幕。（圖／路透）

閉幕典禮上，名譽總裁秋篠宮親王表示，世博成為人們「集結、交流與深化理解」的重要契機，對共同面對全球課題別具意義。當天，各參展國也共同發表「大阪．關西萬博宣言」，以象徵會場的大屋頂「Ring」為主題，向世界傳遞多元但合一的理念。

▲吉祥物「脈脈」的高人氣讓主辦方決定，延長官方商品販售至2026年3月底。（圖／路透）



同時，萬博期間最受矚目的角色「脈脈」（ミャクミャク，Myaku-Myaku）也在夜空中亮相告別。由無人機組成的發光圖案緩緩浮現，現場響起掌聲與呼喊聲，許多民眾激動落淚，大喊「不要消失啊！」。

吉祥物「脈脈」的高人氣讓主辦方決定，延長官方商品販售至2026年3月底，並於網路與外部商店繼續販售。此外，會場中「脈脈」的實體雕像，也預計明年初移至萬博紀念公園展出，讓粉絲仍有機會與牠重逢。