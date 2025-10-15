　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大阪萬博閉幕3000無人機大秀　「孔明的赤壁」創金氏世界紀錄

記者張方瑀／綜合報導

為期184天的大阪關西世界博覽會13日正式閉幕，夜空中3,000架無人機同時升空，繪出壯麗圖像與萬博吉祥物「脈脈」的身影，為這場盛會劃下最璀璨的句點。這場創下日本史上最大規模的無人機燈光秀，由日本無人機表演策劃公司「赤壁」（Red Cliff）操刀，並一舉奪下金氏世界紀錄「一年間飛行的多旋翼／無人機最多數量」。

半年飛行14萬架無人機　創下新世界紀錄

赤壁作為大阪・關西萬博協會活動的白金級合作夥伴，從2025年3月17日準備階段起至10月13日閉幕，累計飛行無人機達14萬194架，正式創下金氏世界紀錄「一年內飛行的多旋翼／無人機最多數量」（Most multirotors/drones launched in a year）；這項紀錄為新設立類別的首度認證，並非舊紀錄更新。

這也是赤壁於萬博期間第二度刷新紀錄。開幕日（4月13日）時，該公司以1749架無人機組成「最大空中樹形無人機編隊」，同樣獲得金氏世界紀錄™認證。

「One World, One Planet.」壓軸演出　3千架無人機點亮夜空

自4月起，赤壁每晚進行約1000架規模的演出。閉幕當晚，3000架無人機齊飛，以高亮度閃光模組與搭載煙火的特製無人機，呈現出地球生命共鳴的畫面，象徵萬博主題「One World, One Planet.」。

夜空中還出現由2220架無人機組成、縱215公尺、橫185公尺、深約60公尺的「立體脈脈」（ミャクミャク，Myaku-Myaku），揮手與觀眾道別，讓現場觀眾驚嘆連連。

「孔明的赤壁」成話題　年輕操盤手佐佐木孔明引關注

在這場壯觀表演背後，帶領團隊的代表董事佐佐木孔明也成為話題焦點。1994年出生的他，大學時期就帶著無人機環遊世界。返國後進入大疆無人機（DJI）日本分公司，負責銷售與空拍教學，並於2019年獨立創業成立「赤壁」（Red Cliff）公司，積極前往海外取經學習無人機秀技術。

▲▼ 日本無人機表演策劃公司「赤壁」（Red Cliff）社長佐佐木孔明。（圖／取自Red Cliff）

▲日本無人機表演策劃公司「赤壁」（Red Cliff）社長佐佐木孔明。（圖／取自Red Cliff）

短短幾年內，他讓赤壁成為日本最大無人機表演企劃公司，並在2021年起成為業界領頭羊，更在2024年8月，入選《富比世日本》評選的「改變世界的30歲以下青年之一」（30 UNDER 30 2024）。

佐佐木孔明：從日本天空飛向世界

對於公司創下金氏世界紀錄，佐佐木孔明表示，「能夠在半年間，持續為大阪・關西萬博的夜空帶來表演，離不開觀眾與合作夥伴的支持。以3000架無人機完成閉幕演出並創下世界紀錄，讓我深感自豪。」

他強調，赤壁將以此次經驗為養分，「從日本的天空飛向世界的天空」，持續用無人機打造連結人與人、城市與世界的感動體驗，創造照亮未來的空中娛樂。

10/13 全台詐欺最新數據

大阪萬博閉幕3000無人機大秀　「孔明的赤壁」創金氏世界紀錄

