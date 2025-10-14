　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

奇美實業消防機器人、無人機入列　南消續簽MOU強化防災戰力

▲奇美實業與台南市消防局續簽合作備忘錄，攜手強化消防科技救災能量。（記者林東良翻攝，下同）

▲奇美實業與台南市消防局續簽合作備忘錄，攜手強化消防科技救災能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市雖為文化古都，但轄內設有20餘處工業區，消防救災任務相當繁重。為強化防災韌性與科技救災能量，台南市政府消防局14日與奇美實業股份有限公司續簽合作備忘錄（MOU），雙方協定於災害發生時可相互支援救災車輛與人力，持續攜手守護市民安全。

▲奇美實業與台南市消防局續簽合作備忘錄，攜手強化消防科技救災能量。（記者林東良翻攝，下同）

奇美實業長年重視廠區消防安全，自主成立消防隊並購置多項高規格應變裝備，包括4輛應變器材車與4輛消防車，其中奧地利進口的高空砲塔化學車射程最遠可達100公尺、每分鐘出水量6000公升、泡沫裝載量達5.5公噸，火力驚人，被譽為「消防車中的夢幻機種」。

近年奇美實業更順應科技救災趨勢，添購2台消防機器人與1台無人機投入救災任務，形成偵察、防護、救援三位一體的防災體系。此次MOU簽署由文賢義消分隊長陳永裕居中協助促成，展現公私協力救災的典範。

▲奇美實業與台南市消防局續簽合作備忘錄，攜手強化消防科技救災能量。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，與奇美實業的合作備忘錄自2019年起簽署，今年起改為每3年續簽一次，感謝企業不僅善盡社會責任，更以實際行動共同守護台南公共安全。消防局長李明峯也指出，民間力量的加入，無論平時演練或災時協勤，皆能提升救災持久力與整體韌性，進一步保障企業與市民的生命財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／18:08南投規模4.0地震　8縣市有感「最大震度3級
黃金瘋漲！　台銀黃金王子示警「短線已超買」
賴清德便當會欽點明年戰台中市長？　何欣純：尊重中央黨部
新竹死亡車禍！　骨科主任慘死
藏壽司慘遭制服妹惡搞！拿醬油瓶「對準嘴巴灌」影片瘋傳
官員突退救災群組　花蓮縣府回應了
全裸騎YouBike！右手摸下體　誇張畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

AI賦能長照　台東大學攜產官醫界打造在地照護新模式

「主場優勢全開！」張麗善授旗代表隊　拚全運21金為家鄉爭光

長者每人最少500、人瑞1萬　南投重陽節敬老金10/15起發放

表揚清潔隊員　饒慶鈴宣布明年發放每人1千元禮金

教育跨海！虎科大與泰國BDI簽MOU　打造新南向人才搖籃

結合國際盲人節與無光餐廳體驗　黃偉哲：從理解出發打造共融友善城市

九二一曾重創　集集鎮募款助花蓮光復鄉災民共度難關

台南智慧停車系統奪AI應用卓越獎　黃偉哲：科技助攻城市治理升級

雲林地檢署啟動跨部會聯防　「綠能防護網」以行動守護台灣

台南市衛生局勇奪七項全國獎項　AI創新與公共衛生成果全台亮眼

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

Z世代醫美保養化！醫：唯一0%雜質天使肉毒最安心

AI賦能長照　台東大學攜產官醫界打造在地照護新模式

「主場優勢全開！」張麗善授旗代表隊　拚全運21金為家鄉爭光

長者每人最少500、人瑞1萬　南投重陽節敬老金10/15起發放

表揚清潔隊員　饒慶鈴宣布明年發放每人1千元禮金

教育跨海！虎科大與泰國BDI簽MOU　打造新南向人才搖籃

結合國際盲人節與無光餐廳體驗　黃偉哲：從理解出發打造共融友善城市

九二一曾重創　集集鎮募款助花蓮光復鄉災民共度難關

台南智慧停車系統奪AI應用卓越獎　黃偉哲：科技助攻城市治理升級

雲林地檢署啟動跨部會聯防　「綠能防護網」以行動守護台灣

台南市衛生局勇奪七項全國獎項　AI創新與公共衛生成果全台亮眼

AI賦能長照　台東大學攜產官醫界打造在地照護新模式

「主場優勢全開！」張麗善授旗代表隊　拚全運21金為家鄉爭光

快訊／18:08南投規模4.0地震　8縣市有感「最大震度3級」

PCB金居大股東2天狠賣1950張　套現逾4億元

花生豆腐店女工遭攪拌機捲入　全身燙傷+截指成重殘！負責人判刑

超商APP涉違法廣告「加熱菸」　國健署移送調查最重罰2500萬

手機照片全是她！14歲男學生狂刺學姐50刀　疑暗戀被拒萌殺機

二審賠更多！周玉蔻脫口「中天是紅媒」、狂批蔡衍明　判賠320萬

長者每人最少500、人瑞1萬　南投重陽節敬老金10/15起發放

從懸賞公告到AI介選　中國對台「跨領域混合戰」的新階段

王世堅駐唱畫面流出？賴銘偉唱〈沒出息〉撞臉本尊

地方熱門新聞

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

光復鄉爆偽造文書　公務員曝背後原因

杜絕人畜共通寄生蟲　新北籲飼主定期犬貓驅蟲

西螺大橋藝陣文化祭　西螺福興宮千人陣頭為台祈福

「萬神齊聚護佑臺灣」 南投大華嚴寺辦跨宗教盛會祈福

白沙屯媽祖2度衝「吊車大王豪宅」　胡董激動落淚

桃竹苗分署「銀JOIN未來」健走　10/18大溪區展開

緊急召集　240替代役備役役男投入光復重建

台日協賛會歸國訪團拜會黃偉哲暖心捐款助台南風災復原

扶輪3502地區　捐贈桃園「張老師」少年中心

東山男欠繳交通罰鍰、稅款7萬多土地遭查封後趕緊繳清

黃偉哲推交通建設有感永康轉運站啟動試營運、太陽能棚架超吸睛

台南就業中心10／16徵才活動登場近300職缺助開啟薪人生！

台南藍軍批郭國文不為人民發聲烏山頭水庫怎能種電？

更多熱門

相關新聞

嘉南藥理大學×陸軍第八軍團簽MOU攜手培育國軍多元人才

嘉南藥理大學×陸軍第八軍團簽MOU攜手培育國軍多元人才

嘉南藥理大學14日與陸軍第八軍團指揮部簽署合作備忘錄（MOU），由校長張翊峰與第八軍團指揮官廖建興中將代表簽立，雙方將攜手建立長期合作機制，整合教育資源與軍事專業，共同推動官兵進修與多元專長培育，開創國軍人才發展新契機。

無人機「脈脈」說再見　大阪世博184天落幕

無人機「脈脈」說再見　大阪世博184天落幕

快訊／台南歸仁四樓RC建築頂樓佛堂燃燒南消火速撲滅

快訊／台南歸仁四樓RC建築頂樓佛堂燃燒南消火速撲滅

台南柳營嘉南大圳傳男子落水　消防今再度搜尋

台南柳營嘉南大圳傳男子落水　消防今再度搜尋

賴清德要加速打造「台灣之盾」　顧立雄：年底提特別預算來購置

賴清德要加速打造「台灣之盾」　顧立雄：年底提特別預算來購置

關鍵字：

奇美實業消防機器人無人機南消MOU防災戰力

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

快訊／李亞鵬宣布二度離婚！「孩子跟媽媽生活」

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面瘋傳

長榮空姐回家了！父母現身告別式忍痛送別愛女

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

風神颱風最快周六生成　周末有感降溫「雨連下4天」

台股創高後翻黑下挫百點　法人：留心兩大訊號出現

殺豬公抱10多萬銅板　台銀狠酸：不是幫你數錢的

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面