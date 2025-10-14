奇美實業消防機器人、無人機入列　南消續簽MOU強化防災戰力

▲奇美實業與台南市消防局續簽合作備忘錄，攜手強化消防科技救災能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市雖為文化古都，但轄內設有20餘處工業區，消防救災任務相當繁重。為強化防災韌性與科技救災能量，台南市政府消防局14日與奇美實業股份有限公司續簽合作備忘錄（MOU），雙方協定於災害發生時可相互支援救災車輛與人力，持續攜手守護市民安全。

奇美實業長年重視廠區消防安全，自主成立消防隊並購置多項高規格應變裝備，包括4輛應變器材車與4輛消防車，其中奧地利進口的高空砲塔化學車射程最遠可達100公尺、每分鐘出水量6000公升、泡沫裝載量達5.5公噸，火力驚人，被譽為「消防車中的夢幻機種」。

近年奇美實業更順應科技救災趨勢，添購2台消防機器人與1台無人機投入救災任務，形成偵察、防護、救援三位一體的防災體系。此次MOU簽署由文賢義消分隊長陳永裕居中協助促成，展現公私協力救災的典範。

市長黃偉哲表示，與奇美實業的合作備忘錄自2019年起簽署，今年起改為每3年續簽一次，感謝企業不僅善盡社會責任，更以實際行動共同守護台南公共安全。消防局長李明峯也指出，民間力量的加入，無論平時演練或災時協勤，皆能提升救災持久力與整體韌性，進一步保障企業與市民的生命財產安全。