賴清德要加速打造「台灣之盾」　顧立雄：年底提特別預算來購置

記者蘇晏男／台北報導

總統賴清德在國慶文告中提到要加速打造「台灣之盾」（T-Dome），且明年度國防預算將逾GDP 3 %。國防部長顧立雄今（13日）表示，防空防禦系統本來就陸續建置，將各式雷達偵測設備到各式飛彈系統有效整合，來從事多層次有效攔截，攔截機率自然會成功，也能做更具有效資源分配的火力協調，是不對稱作戰概念，而國軍也朝向往機動、存活率高方式來進行配置與購置，所以年底前要提出的特別預算內，有相當部分是在購置不同多層次反彈、反機、反無人機的系統。

▲國防部長顧立雄13日赴立院進行「潛艦國造專案進度報告」並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

賴清德10日在國慶大會發表演說時宣布，加速打造「台灣之盾」，建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統。一名府方人士說，相關系統都已在建置中，台灣今年對美採購三套「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）即是部署之一，首套最快今年交付，未來北中南都會區、東部重要基地，都有望納入相關系統的防護網。

顧立雄13日上午到立法院外委會進行「潛艦國造專案進度報告」，並於會前接受媒體聯訪。對於賴清德在國慶文告中說要加速「台灣之盾」，初估耗費多少？怎麼看有專家質疑此舉違背國軍不對稱作戰理念？

顧立雄說，防空防禦系統本來就陸續建置，總統提出這觀念主要在於，從各式雷達偵測設備有效整合，到各式飛彈系統有效整合，然後從事多層次有效攔截，這是現在總統提出的指導方向，而這樣的方向當然符合不對稱作戰原則。

顧立雄解釋，假設沒有將偵測設備整合，反彈、反機、反無人機等防空飛彈沒有有效整合的話，就沒辦法達成高效率攔截或有效火力協調分配，所以若有一個整合，攔截機率自然會成功，也能做更具有效資源分配的火力協調，當然是不對稱作戰概念。

顧立雄說，建置雷達設備或飛彈系統、反無人機裝備也好，國軍朝向往機動、存活率高方式來進行配置與購置，所以就是往不對稱作戰概念發展。至於預算方面，顧立雄表示，一直持續建案中，當然年底前要提出的特別預算內有相當部分是在購置不同多層次反彈、反機、反無人機的系統。