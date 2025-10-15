竹市「青年圍籬美學競圖徵曲」　獲繆思雙金肯定

▲新竹市代理市長邱臣於市務會議中肯定勞青處亮眼成果。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記蔡文綺／新竹報導

青年創意共築城市美學！新竹市政府113年首度舉辦「青年圍籬美學競圖活動暨青年徵曲活動」，榮獲美國繆思設計獎「展覽與活動類」及「青年創意與公共藝術類」雙項金獎殊榮。新竹市代理市長邱臣遠昨(14)日於市務會議中肯定勞青處亮眼成果，並勉勵市府團隊持續推動創新、深化青年參與，讓城市美學與青年創意接軌國際。

邱臣遠表示，「青年圍籬美學競圖暨徵曲活動」榮獲美國繆思大獎雙金肯定，是市府推動青年事務首次獲得國際獎項肯定，展現市府團隊延續市長高虹安提出「青年活力」及「美感新竹」施政策略的具體成果。這不僅是國際評審對市府團隊策展、創意設計與執行力的肯定，更是對新竹青年展現創意能量與城市美學的高度讚賞。這份榮耀屬於每一位投入心力的青年創作者，向國際展現竹市包容、多元且富文化底蘊的城市魅力。

邱臣遠說，市府113年舉辦首屆「青年圍籬美學競圖暨徵曲活動」，吸引超過百件作品投稿，充分展現青年朋友「不怕表現，就怕沒舞台」精神。市府也將青年創意融入城市景觀與日常生活，將競圖得獎作品實際應用於公共工程圍籬及宣傳文物，優勝歌曲則成為新竹市青年專曲，於市政活動播放，讓年輕世代在這座城市留下他們的足跡與創作。

勞青處表示，青年圍籬美學競圖的一般組冠軍，由張銘芸以作品「一座有活力的高科技古城」奪得，她透過鮮明插畫與色彩描繪竹市的歷史底蘊與人文風情，呈現青年眼中的城市美感，並於新竹市勞工育樂中心整修工程及關埔國小工程等處圍籬露出。此外，學生優異設計獎、AI特殊創作獎也同樣產出極具創意的作品，展現竹市青年在藝術與設計上的卓越實力。

勞青處指出，青年徵曲活動冠軍由何芸娜(Una Ho)與何芝蓉創作的「瘋新竹」奪下，歌曲結合親子同唱與童趣元素，並融入客語、台語等生活語感，完美呈現新竹在地文化特色。亞軍、季軍及優選作品亦各具風格，充分展現青年創作者對城市的熱愛與獨特詮釋。

勞青處說明，未來市府將持續以創新、文化與青年力量為核心，打造兼具教育性、文化性與互動性的城市活動，讓新竹不只是台灣青年創意的熱土，更成為全球青年創意與公共藝術匯聚的國際舞台。