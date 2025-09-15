首屆新竹政策黑客松登場　總獎金50萬元邀青年腦力激盪

▲新竹市政府首次舉辦「114年度新竹政策黑客松」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為激發更多領域及團體對新竹市政策的創新思維，新竹市政府首次舉辦「114年度新竹政策黑客松」，以「科技共創，智匯新竹」為主題，廣邀對智慧治理、公共服務優化、數位市民生活、青年發展與永續城市等議題有興趣16至40歲的青年伙伴踴躍參與，提出具前瞻性的創新方案，活動即日起開放報名，總獎金高達新臺幣50萬元，期待凝聚各界創新者的智慧與巧思，共同描繪新竹市的城市藍圖。



代理市長邱臣遠表示，市府團隊持續推動市長高虹安所倡議的「智慧治理、青年活力」施政策略，廣納各界建言，致力打造讓市民有感的智慧科技城。此次新竹政策黑客松特別祭出高額獎金，盼能吸引全國對公共政策懷抱熱忱與創意的青年踴躍參與。活動以兩天一夜、48小時不間斷的極限腦力激盪為挑戰，透過跨域交流與實戰演練，期待激發出具體可行的政策藍圖，為城市注入嶄新活力與創新解方。



勞青處表示，本屆政策黑客松將於11月22日至23日登場，預計錄取26組團隊，凡16至40歲之青年即可組隊參加。競賽聚焦三大議題，分別為「全民反詐，安心家園」、「AI創新，智慧城市」及「政策主題，集思廣益」。其中，「全民反詐，安心家園」呼應市府打擊詐騙、守護治安的決心，期盼青年運用數位科技與創意，設計出更有效的防詐工具與宣導模式，營造安全可信的生活環境；「AI創新，智慧城市」鼓勵參賽團隊結合人工智慧、大數據與數位治理，提出在交通、教育、醫療及公共服務等面向的創新應用，加速新竹智慧城市發展；而「政策主題，集思廣益」則開放青年針對市政議題提出構想，從民生需求到城市永續，透過跨域思考與團隊合作，為城市注入更多前瞻性的解決方案。



勞青處說明，為協助青年朋友更加瞭解黑客松活動內容，市府特別規劃三場說明會。首場將於9月23日（星期二）18:00至19:00，在新竹市身心障礙者就業綜合大樓4樓學科教室（新竹市東區龍山西路99號）舉行；第二場則訂於9月25日（星期四）18:00至19:00，在國立清華大學清華學院307會議室（新竹市東區光復路二段101號）舉辦；第三場為線上說明會，將於9月26日（星期五）13:00至14:00進行，參與連結將於活動前公告於「新竹市政府青年發展讚」FB粉絲專頁。



青發中心表示，本屆黑客松總獎金高達50萬元，其中競賽獎金包括第1名12萬元、第2名10萬元、第3名8萬元，並另設置創意獎4萬元，共計3名。市府也將於活動網站設立「政策許願池」，鼓勵青年踴躍投件，並規劃8萬元獎金，獎勵最受支持或具實際可執行性的創意方案。活動自即日起開放報名，至10月23日截止（報名表：https://reurl.cc/mYXa8A），歡迎全台熱血青年踴躍參加。更多政策黑客松內容及青年活動資訊，歡迎追蹤「新竹市政府青年發展讚」FB粉絲專頁 ( https://www.facebook.com/YouthHsinchu )。