地方 地方焦點

氣候宜人勤宣導　都蘭派出所深入社區推廣交通安全

▲都蘭派出所與居民面對面談交通安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲都蘭派出所與居民面對面談交通安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

日前天氣晴朗、氣候宜人，台東縣警察局成功分局都蘭派出所把握良好時機，前往東河鄉協天宮社區槌球場，利用球友休息時段進行交通安全宣導，透過近距離、面對面的方式，向居民及長者傳達正確用路觀念，提升交通安全意識。

此次宣導由都蘭派出所副所長許進德親自到場，針對日常用路常見的風險進行說明，提醒民眾遵守交通號誌、行經路口減速慢行，並強調騎乘機車務必正確配戴安全帽的重要性。同時也呼籲夜間外出時可穿著亮色衣物或配戴反光配件，提高自身可見度，降低交通事故發生的風險。

針對長時間運動或勞動後可能產生的疲勞狀況，許進德也特別提醒，精神不濟時應先充分休息再上路，切勿勉強騎乘或駕駛，以免反應不及而發生危險。另因聚會或進補時常使用料理米酒，他也提醒民眾該類酒品同樣含有酒精成分，切勿因一時疏忽而酒後騎車或開車，酒駕不僅違法，更可能對自身及他人生命安全造成嚴重威脅。

宣導過程中，警方並輔以實際案例，說明酒駕與疲勞駕駛可能引發的交通事故風險，讓現場參與的球友更能具體理解交通安全的重要性，反應相當熱絡。

成功分局表示，交通安全宣導唯有持續深入社區、貼近民眾生活，才能發揮實質預防效果。未來都蘭派出所將持續結合各項社區活動，強化交通安全、酒駕及疲勞駕駛防制宣導，透過警民攜手合作，共同營造安全、友善的用路環境，讓民眾在運動休閒之餘，也能安心出門、平安返家。

