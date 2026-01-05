逆境中綻放希望　靈鷲山普仁獎60位學子獲殊榮

▲▼ 靈鷲山普仁23閃耀嘉義！60位小太陽禮讚生命美德 。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

記者翁伊森／嘉義報導



靈鷲山普仁獎全台17區獲獎名單出爐，嘉義中心4日溫馨舉辦頒獎典禮， 60位獲獎的普仁小太陽，在掌聲中展現生命的韌性與希望，家長、師長與志工齊聚一堂，歡喜見證孩子們的榮耀時刻。禪鼓隊熱力四射的演出贏得滿堂采，人人有獎的「摸彩送福氣」更將活動推到高潮。嘉義市長黃敏惠親臨現場為小太陽加油打氣，鼓勵他們保持初心勇敢追夢，讓生命因美德而燦爛。



普仁種子生根發芽，善行傳遞世代希望！黃敏惠讚揚戰亂中成長的心道法師，集大眾願力成就普仁獎，也謝謝站在第一線的教育團隊，是了不起的推手，因為有愛，讓孩子辛苦卻不孤單的走在幸福榮耀的路上。

2003年，靈鷲山開山住持心道法師著重孩子的品德與孝行，幫助在逆境中力爭上游、堅忍向上的孩子，以「普遍仁慈」為願景創設普仁獎，成為台灣慈善與品德教育的典範。至今累計獎勵13,134位學生，訪視16,353個家庭，今年經過學校師長慧眼挖掘、志工的悉心家訪及嚴謹的評選，共有60位學生榮獲普仁小太陽殊榮，國小37人、國中23人獲獎。





美好的品德，帶來尊貴的生命！普仁獎透過愛心串聯善念的長期行動，每年的頒獎典禮都是一場感動的旅程。今年，在隔代教養中努力學習的王龍華、用藝術點亮生命的林于蕎以及在病痛中展現樂觀與孝心的曾奕凱3人，脫穎而出入圍全國普仁獎最高榮譽，林于蕎還上台分享心得。他們用善良、勇氣、堅持與努力，點亮了生命中最美的光，讓人感動和相信，原來善良與堅持是生命最動人的力量，愛與希望可以改變世界。

世界上沒有黑暗，只有光還沒照到的地方！育人國小5年級王龍華雙親離世，由外公、外婆隔代教養，家中經濟困難，卻未因環境而退縮，反而以優異成績回報長輩辛勞。龍華說：「我最大的夢想，就是增強自己的實力，長大後成為別人生命中的貴人。」校長楊家豪表示，龍華不僅學業優秀，還積極參與社團，對各類課程充滿熱忱，實在是品學兼優、多才多藝的典範。



竹崎國中7年級林于蕎，美術與舞蹈天賦出眾，從小就讀美術班，屢屢在比賽中奪冠。她不僅樂觀積極，藝術才能卓越，還熱心班級事務，國小時曾獲模範兒童，閱讀比賽也常獲獎，是一位才華洋溢、充滿正能量的孩子。導師凃玉茹說，于蕎弟弟罹患先天疾病，需長期就醫，她總是主動照顧弟妹、分擔家務，年紀雖小卻成熟懂事、善解人意。



北園國小6年級曾奕凱需要洗腎，學習過程比同齡孩子辛苦，但他始終樂觀，單親家庭的小小身影，卻肩負孝心。外婆開刀時，他主動陪伴照顧，平時幫忙家務，也會去媽媽工作的餐廳幫忙。導師吳芮芳說，奕凱積極配合輔導，努力克服障礙，是一位有孝心的好孩子。





常樂法師表示，「仁」在中華文化裡，代表著真善美，讓社會充滿溫馨與和諧，｢太陽｣代表著光明與溫暖，讓我們有情及大地萬物順利成長，以佛法來說，光明與溫暖，就是慈悲的具體展現。特別感謝心道法師、各校師長、贊助獎學金的功德主們和嘉義的委員、幹部和志工們，不論當下世界、社會，時有令人不安的事件發生，大家出錢出力無私奉獻，都是孩子們生命中的貴人。歲末年終，除了致贈師父2026新春墨寶「火馬飛騰 德旺科祿權」，也邀約大家到靈鷲山走春，特別可以到福城感受福氣和祝福。

寶曜法師讚許小太陽們，面對生命中的各種挑戰，始終體現出心道法師所倡導的「關心、愛心、慈悲心」，展現了普仁獎的永恆價值，小太陽身處生命逆境展現堅毅，實踐孝道、友愛手足、尊敬師長，以三好五德精神實踐良好品德與態度，用努力照亮自己，用能力照亮別人，展現生命中最珍貴的價值。

此外，嘉義中心也頒發「推動品德教育楷模」感謝狀，表彰柴林國小、林森國小、福樂國小、新港國中、蘭潭國中和大業實驗國中等六所學校，感謝他們長期堅持與推動品德教育，為社會注入更多的善與希望。