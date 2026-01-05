　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

逆境中綻放希望　靈鷲山普仁獎60位學子獲殊榮

▲▼ 靈鷲山普仁23閃耀嘉義！60位小太陽禮讚生命美德 。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲▼ 靈鷲山普仁23閃耀嘉義！60位小太陽禮讚生命美德 。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

記者翁伊森／嘉義報導

靈鷲山普仁獎全台17區獲獎名單出爐，嘉義中心4日溫馨舉辦頒獎典禮， 60位獲獎的普仁小太陽，在掌聲中展現生命的韌性與希望，家長、師長與志工齊聚一堂，歡喜見證孩子們的榮耀時刻。禪鼓隊熱力四射的演出贏得滿堂采，人人有獎的「摸彩送福氣」更將活動推到高潮。嘉義市長黃敏惠親臨現場為小太陽加油打氣，鼓勵他們保持初心勇敢追夢，讓生命因美德而燦爛。

普仁種子生根發芽，善行傳遞世代希望！黃敏惠讚揚戰亂中成長的心道法師，集大眾願力成就普仁獎，也謝謝站在第一線的教育團隊，是了不起的推手，因為有愛，讓孩子辛苦卻不孤單的走在幸福榮耀的路上。

2003年，靈鷲山開山住持心道法師著重孩子的品德與孝行，幫助在逆境中力爭上游、堅忍向上的孩子，以「普遍仁慈」為願景創設普仁獎，成為台灣慈善與品德教育的典範。至今累計獎勵13,134位學生，訪視16,353個家庭，今年經過學校師長慧眼挖掘、志工的悉心家訪及嚴謹的評選，共有60位學生榮獲普仁小太陽殊榮，國小37人、國中23人獲獎。

▲▼ 靈鷲山普仁23閃耀嘉義！60位小太陽禮讚生命美德 。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

美好的品德，帶來尊貴的生命！普仁獎透過愛心串聯善念的長期行動，每年的頒獎典禮都是一場感動的旅程。今年，在隔代教養中努力學習的王龍華、用藝術點亮生命的林于蕎以及在病痛中展現樂觀與孝心的曾奕凱3人，脫穎而出入圍全國普仁獎最高榮譽，林于蕎還上台分享心得。他們用善良、勇氣、堅持與努力，點亮了生命中最美的光，讓人感動和相信，原來善良與堅持是生命最動人的力量，愛與希望可以改變世界。

世界上沒有黑暗，只有光還沒照到的地方！育人國小5年級王龍華雙親離世，由外公、外婆隔代教養，家中經濟困難，卻未因環境而退縮，反而以優異成績回報長輩辛勞。龍華說：「我最大的夢想，就是增強自己的實力，長大後成為別人生命中的貴人。」校長楊家豪表示，龍華不僅學業優秀，還積極參與社團，對各類課程充滿熱忱，實在是品學兼優、多才多藝的典範。

竹崎國中7年級林于蕎，美術與舞蹈天賦出眾，從小就讀美術班，屢屢在比賽中奪冠。她不僅樂觀積極，藝術才能卓越，還熱心班級事務，國小時曾獲模範兒童，閱讀比賽也常獲獎，是一位才華洋溢、充滿正能量的孩子。導師凃玉茹說，于蕎弟弟罹患先天疾病，需長期就醫，她總是主動照顧弟妹、分擔家務，年紀雖小卻成熟懂事、善解人意。

北園國小6年級曾奕凱需要洗腎，學習過程比同齡孩子辛苦，但他始終樂觀，單親家庭的小小身影，卻肩負孝心。外婆開刀時，他主動陪伴照顧，平時幫忙家務，也會去媽媽工作的餐廳幫忙。導師吳芮芳說，奕凱積極配合輔導，努力克服障礙，是一位有孝心的好孩子。

▲▼ 靈鷲山普仁23閃耀嘉義！60位小太陽禮讚生命美德 。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

常樂法師表示，「仁」在中華文化裡，代表著真善美，讓社會充滿溫馨與和諧，｢太陽｣代表著光明與溫暖，讓我們有情及大地萬物順利成長，以佛法來說，光明與溫暖，就是慈悲的具體展現。特別感謝心道法師、各校師長、贊助獎學金的功德主們和嘉義的委員、幹部和志工們，不論當下世界、社會，時有令人不安的事件發生，大家出錢出力無私奉獻，都是孩子們生命中的貴人。歲末年終，除了致贈師父2026新春墨寶「火馬飛騰 德旺科祿權」，也邀約大家到靈鷲山走春，特別可以到福城感受福氣和祝福。

寶曜法師讚許小太陽們，面對生命中的各種挑戰，始終體現出心道法師所倡導的「關心、愛心、慈悲心」，展現了普仁獎的永恆價值，小太陽身處生命逆境展現堅毅，實踐孝道、友愛手足、尊敬師長，以三好五德精神實踐良好品德與態度，用努力照亮自己，用能力照亮別人，展現生命中最珍貴的價值。

此外，嘉義中心也頒發「推動品德教育楷模」感謝狀，表彰柴林國小、林森國小、福樂國小、新港國中、蘭潭國中和大業實驗國中等六所學校，感謝他們長期堅持與推動品德教育，為社會注入更多的善與希望。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398
19歲無照男、16歲少女雙亡！機車炸火光噴30m才停下
珉娥突大動作刪IG！　公司緊急發聲
快訊／台積電內鬼！又1工程師遭起訴　求刑8年8月
獨／五月天台中最終場爆「小刀威脅」　警證實武裝特警+偵爆犬維

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

錯過火車行程夜晚抵達　池上警助日籍旅客順利入住度假村

警民聯手守護荷包　豐里警即時戳破假貸款詐騙

機車不見先別慌　大武警提醒先確認鑰匙與停放位置

台鐵中洲站高架化露曙光　中央地方協調啟動可行性評估

連續11年寒冬送暖　會計師公會攜手王定宇贈米老人共餐據點

寒流接力來襲　高雄農改場急示警：熱帶作物12度以下恐受害

Pokémon GO 10週年重返台南！黃偉哲：全球唯二　亞洲唯一就在這

扶輪社助力偏鄉醫療　東石衛生所新增數位X光設備

失智老翁掉入排水溝　嘉義布袋警方成功救援

「身分證外洩涉洗錢？」屏東翁機警到派出所查證躲過詐騙

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

錯過火車行程夜晚抵達　池上警助日籍旅客順利入住度假村

警民聯手守護荷包　豐里警即時戳破假貸款詐騙

機車不見先別慌　大武警提醒先確認鑰匙與停放位置

台鐵中洲站高架化露曙光　中央地方協調啟動可行性評估

連續11年寒冬送暖　會計師公會攜手王定宇贈米老人共餐據點

寒流接力來襲　高雄農改場急示警：熱帶作物12度以下恐受害

Pokémon GO 10週年重返台南！黃偉哲：全球唯二　亞洲唯一就在這

扶輪社助力偏鄉醫療　東石衛生所新增數位X光設備

失智老翁掉入排水溝　嘉義布袋警方成功救援

「身分證外洩涉洗錢？」屏東翁機警到派出所查證躲過詐騙

去年貨櫃船訂單新增415萬箱、總量達1130萬箱　船廠產能趨於飽和

台新銀獨家承作北捷收單　Richart卡LINEPay等百大通路領券最高8%

男闖停機坪「鑽客機引擎」捲葉片身亡！　家屬提告求償近950萬

錯過火車行程夜晚抵達　池上警助日籍旅客順利入住度假村

警民聯手守護荷包　豐里警即時戳破假貸款詐騙

深夜酒駕釀危機！泡菜妹開賓士「失控衝撞列車」　31人緊急疏散

伸港新案單坪價衝32萬　賣出26筆登頂彰化「成交王」

張書豪「顧兒被當壞人」崩潰！　挫折喊：希望也能分到一些愛

陸26歲正妹網紅被男友騙至「柬埔寨」　雙腿疑遭打斷被丟路邊

東京豐洲市場「第一鮪魚」5.1億日圓天價成交　社長：要拚命工作了

【當你第一次在火鍋店慶生】萌娃被「唱歌服務」嚇到定格XD

地方熱門新聞

「護國院長」蘇貞昌現身力挺林俊憲直搗台南安南本命區

外聘講師強制猥褻女職員台南地院判8月徒刑、緩刑3年

退役男變身「AI科技新銳」

合歡山女警雪地執勤　民眾寄300袋薑茶

男把尾隨車當仇家「當街開槍」

桃園捕蜂捉蛇委外　1999專線24小時受理

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁要求三月內補件再審

桃園藥師聯歡大會　強調藥師服務已走出藥局

北橫遊客中心智慧化公廁　開放使用

鋰電池勿邊充電用與高溫曝曬

再生醫療法元旦上路！台南僅5家醫院合法亂打細胞最高罰2千萬

台鐵集集支線中斷近5年　1/5首階段復駛

黃偉哲走進藝術隧道力挺精障者創作韌性

AI不只寫歌還能「聽懂手勢」南台科大跨域女力登上高流實驗舞台

更多熱門

相關新聞

黃榮利代表總統　受邀主持九天宮揭匾典禮

黃榮利代表總統　受邀主持九天宮揭匾典禮

新港鄉月眉九天宮主祀文衡關聖帝君，為地方重要信仰中心，凝聚地方向心力，管理委員會由多位地方企業家及虔誠信眾共同組成，深受地方信賴。民進黨嘉義縣長參選人黃榮利，建請賴清德總統惠贈匾額「義烈昭垂」，弘揚關聖帝君肝膽相照、忠義正直、守信重諾的精神。

嘉義水上生育補助提高至1萬元　減輕年輕家庭壓力

嘉義水上生育補助提高至1萬元　減輕年輕家庭壓力

自稱獲總統囑託選嘉義縣長遭打臉　黃榮利：賴清德親口告訴我才相信

自稱獲總統囑託選嘉義縣長遭打臉　黃榮利：賴清德親口告訴我才相信

2026阿里山日出印象音樂會　神木下啟動台灣燈會倒數

2026阿里山日出印象音樂會　神木下啟動台灣燈會倒數

台灣黑熊首度入侵阿里山工寮！開冰箱吃罐頭

台灣黑熊首度入侵阿里山工寮！開冰箱吃罐頭

關鍵字：

靈鷲山普仁獎嘉義

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面