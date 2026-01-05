　
地方 地方焦點

嚴珮瑜三周年施政回顧　鹿草邁向永續宜居

▲▼ 鹿草鄉長嚴珮瑜施政三周年　「穩中有進，匯聚前行」展望未來 。（圖／鹿草鄉公所提供）

▲▼ 鹿草鄉長嚴珮瑜施政三周年　「穩中有進，匯聚前行」展望未來 。（圖／鹿草鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

鹿草鄉公所日前舉辦114年施政交流會，鄉長嚴珮瑜以「穩中有進，匯聚前行」為主軸，回顧上任三年來的施政成果，並向各界合作夥伴表達感謝，期盼持續凝聚力量，攜手推動鹿草邁向宜居、永續的未來。嚴珮瑜鄉長表示，三年來鄉公所積極整合中央與地方政府、民間團體、社區村里及跨域組織等多元資源，不論在急難應變或日常建設上，透過公私協力匯聚眾人力量，建構更具韌性的社會支持網絡，讓政策得以穩健推展。

▲▼ 鹿草鄉長嚴珮瑜施政三周年　「穩中有進，匯聚前行」展望未來 。（圖／鹿草鄉公所提供）

為活絡產業發展，推出「盲盒開箱鹿草」特色遊程，成功吸引關注，帶動觀光體驗；鹿草聖家創生基地透過公民行動進行場域活化，吸引青年團隊鹿草作穡人進駐，陸續獲得中央與地方資源挹注，建構起青年返鄉支持系統。另透過國發會地方創生計畫推動農業六級化，運用鹿草朝天椒結合台灣食研食品研發聯名商品辛咖哩，並與奮起湖大飯店、奮起福米餅、漢來美食等業者合作，推動農產契作與食品加工，為鹿草優質農產開創嶄新品牌道路。

▲▼ 鹿草鄉長嚴珮瑜施政三周年　「穩中有進，匯聚前行」展望未來 。（圖／鹿草鄉公所提供）

面對超高齡社會挑戰，鹿草鄉持續深耕長照與樂齡服務。今年由天主教中華聖母基金會籌劃「鹿草百禧日照中心」正式營運，是長者照護與老幼共融典範；樂齡跆拳道也在長呈實業支持與在地青年亞錦賽金牌國手林宜青、重寮社區齊心推動，為長者注入新活力。鹿草樂齡學習中心更打造「一所沒有校園的學校」，實現樂活學習，活躍老化目標。

▲▼ 鹿草鄉長嚴珮瑜施政三周年　「穩中有進，匯聚前行」展望未來 。（圖／鹿草鄉公所提供）

為翻轉城鎮印象，積極推動都市計畫道路開闢、行政特區城鎮風貌改善、永續人行空間優化及鴨母寮大排西段改善工程。鹿草鄉立圖書館與鹿仔草民俗文化學堂空間設備升級，結合藝文與教育，深化地方認同。藝文推廣方面，紙風車文教基金會舞鈴劇場及雯翔舞團等專業團體陸續為鹿草帶來高水準藝文饗宴，活絡偏鄉文化底蘊，讓更多人看見鹿草。

▲▼ 鹿草鄉長嚴珮瑜施政三周年　「穩中有進，匯聚前行」展望未來 。（圖／鹿草鄉公所提供）

嚴珮瑜鄉長指出，面對風災水患等急難時刻，眾多民間團體與善心人士即時伸出援手，展現鹿草強大的社會凝聚力。嚴鄉長也在今年榮獲「2025百大經理人永續經營獎」，更象徵公部門角色轉型的重要肯定。未來將持續在既有基礎上穩健前行，匯聚各方力量，共同打造鹿草永續宜居的美好家園。

▲▼ 鹿草鄉長嚴珮瑜施政三周年　「穩中有進，匯聚前行」展望未來 。（圖／鹿草鄉公所提供）

相關新聞

雲林國際教育週體驗日熱鬧登場

雲林國際教育週體驗日熱鬧登場

雲林縣政府深耕雙語及國際教育，31日於虎尾國小舉辦「國際教育週體驗日」，融入永續水資源核心目標，透過多國文化、美食及闖關活動，讓學生在遊戲與互動中學習語言、認識世界，展現雲林縣推動雙語教育與國際接軌的豐碩成果。

台青赴日一關市創生見習提案　找少子化共同解方

台青赴日一關市創生見習提案　找少子化共同解方

董事長連12年挑戰半馬！富邦金控志工團護台北馬

董事長連12年挑戰半馬！富邦金控志工團護台北馬

AI加速上市櫃總市值破百兆　董事會公司治理責任更吃重

AI加速上市櫃總市值破百兆　董事會公司治理責任更吃重

陳建仁虎科大開講　談氣候韌性與大學社會責任

陳建仁虎科大開講　談氣候韌性與大學社會責任

