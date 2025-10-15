竹市夢想實踐營開跑　助青年累積「Z實力」

▲小組成員討論熱烈。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為協助青年瞭解新媒體與自媒體產業，新竹市政府昨(14)日舉辦兩天一夜的「職場Z實力」夢想實踐營，共錄取70位青年學子及社會新鮮人參與。活動規劃職涯講座、自媒體職場體驗及業配成果競賽三大主軸，透過多元學習與實作，幫助青年累積屬於自己的「Z實力」，開拓未來職涯的新視野。

新竹市代理市長邱臣遠表示，網紅經濟崛起，YouTuber長期名列青年的夢幻職業，顯示時下Z世代青年對數位創作與個人品牌經營抱持高度期待。市府團隊延續市長高虹安的「青年活力」施政策略，今年元旦成立「新竹市青年發展中心」，並推出「青年三創」政策，以「創意、創業、創造」為核心，整合資源推動青年專屬計畫與活動，持續打造宜居友善的青年城市。

玄奘大學校長簡紹琦表示，市府今年舉辦夢想實踐營，聚焦年輕人喜愛的新媒體與自媒體產業，透過講師分享與職場體驗，相信可以讓學員同時累積知識、自信與團隊精神，為未來職涯奠定堅實基礎。玄奘大學去(113)年啟用全新直播中心，打造「全媒體」實作教學基地，讓校園與產業無縫接軌，提升學生的就業競爭力。

勞青處表示，「職場Z實力」夢想實踐營有三大特色：首先，「Z實力課程與名人講座」邀請到多位高人氣講師分享踏入自媒體產業、經營非典型職涯的經驗，並引導學員將個人特質轉化為職涯優勢；第二，「職場體驗活動」將攜手知名的自媒體經紀公司，帶領學員體驗短影音創作及業配企劃的運作流程，累積寶貴的實作經驗；第三，「小組成果競賽」由學員化身自媒體創作者，完成指定的業配影片與企劃書，參與「業配金爭奪戰」，由專業評審團進行講評與評選，提供得最貼近業界的回饋意見。

青發中心補充，市府今年首度推出「職場Z實力」系列活動，包含兩場創新講座，以及兩天一夜的夢想實踐營，攜手網紅名人助力青年實現新媒體夢想職涯。10月18日壓軸活動「青年創新職涯講座」，更特地邀請跨界藝人黃豪平分享多元發展的職涯歷程，歡迎青年朋友把握機會上網報名參與，報名連結https://linktr.ee/114HCYouthDream，名額有限，額滿為止。