2025新竹X梅竹黑客松　「32iterations」隊伍勇奪冠軍

▲「32iterations」隊伍以「GuardNet－智慧失智症監測系統」方案奪冠。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

歷經兩天一夜、超過240位青年創客全力挑戰的「新竹X梅竹黑客松」，(21)日圓滿落幕並公布得獎隊伍，其中，創客交流組冠軍由「32iterations」團隊以「GuardNet－智慧失智症監測系統」方案脫穎而出。新竹市勞青處長吳達偉代表代理市長邱臣遠出席頒獎，恭賀所有獲獎團隊的傑出表現，並期勉青年朋友勇於挑戰自我，持續激發更多無限可能。

邱臣遠表示，市府團隊積極落實市長高虹安提出的「智慧治理、青年活力」施政策略，致力推動新竹成為安居科技城。「新竹X梅竹黑客松」作為全台規模最大的校園黑客松，已成為青年創客展現實力的重要舞台。今年參與情況尤其踴躍，超過240位參賽者組隊，在兩天一夜的不斷電挑戰中展開跨域合作與腦力激盪。特別是在創客交流組中，許多團隊運用AI、大數據、物聯網等技術，針對市政服務提出創新解方，充分展現青年世代源源不絕的創新能量。

吳達偉說明，今年活動邁入第13屆，市府以「AI科技賦能・便民市政創新」為主題，吸引來自各校菁英踴躍組隊參賽。12組團隊的提案內容皆相當亮眼，無論是應用在智慧交通、公共安全或市政服務上，都展現青年創客獨特的觀察與解決問題的能力。競賽最終由「32iterations」隊伍以「GuardNet－智慧失智症監測系統」方案奪冠，獲得新台幣5萬元獎金；第二名及第三名則依序獲得新台幣4萬元及新台幣3萬元的獎金。

吳達偉進一步指出，此次獲得第一名的團隊來自國立陽明交通大學百川學士學位學程、電機工程學系，以及國立清華大學工學院學士班與物理學系的同學組成，成員包括張沂竣、陳安楷、李騏維、蔡秀吉、茆鎮育等人。團隊的構想以臺灣即將邁入超高齡社會為背景，特別關注65歲以上長者失智症比例偏高的問題。為協助降低患者走失風險，團隊研發出一套兼具「主動預防、即時偵測及自主穩定」的智慧照護系統。只要將感測器安裝於鞋子上，便能透過「數據圍籬」精準定位長者是否偏離日常活動範圍；一旦偵測到異常路徑，系統會即時通知家屬，成為守護長者安全的貼心幫手，並有效減少意外發生。不僅展現青年跨領域合作的能力，更讓市府從年輕世代的創意中汲取新思維，為政策規劃帶來寶貴啟發。

獲得第二名的隊伍「喝酒會醉對不隊」表示，此次代表國立陽明交通大學資訊管理與財務金融學系及管理科學系參賽，以「行人先行的智慧通道：AI燈號與友善設計提案」為題，針對多數城市現行採用的「單點控制」號誌系統提出改善方案。團隊將整段道路視為「走廊系統」，透過「綠波通行智慧協調系統」進行運算，綜合考量車流量、公車停靠需求及行人過街需求，再動態調整號誌設計。例如依情況延長或縮短行人通行秒數，或在有緊急車輛通過時，自動啟動全路段清道機制，可兼顧行人安全與交通效率。

獲得第三名的隊伍「浮游生物」表示，團隊成員來自國立臺灣師範大學電機工程學系、國立雲林科技大學資訊工程學系、國立勤益科技大學人工智慧應用工程系及國立臺中科技大學資訊工程學系。團隊以「花嘿盆－讓你知道災情 What happened」為題，設計出一款以新竹名產「貢丸」為造型的智慧花盆。該花盆內建溫度、濕度及可燃性氣體感測器，並結合緊急電源、手機充電、LoRa無線通訊與定位功能，還具備導航與一鍵報平安等設計。平時是生活中的日常物件，災害發生時卻能發揮關鍵作用，為民眾提供即時的安全守護。

青發中心表示，今年評審團特別增設「創意獎」三名，由「嘿嘿嘿嘿股份有限公司」、「Works On My Machine」及「404hasfound」團隊獲得。並分別獲頒新台幣1萬2仟元、1萬元、8仟元獎金。 其中，榮獲創意獎第一名的「EAT竹吃：健康e起吃」方案，結合「新竹通APP」開發健康訂餐功能，不僅讓民眾能便利訂購餐點，還能支持在地小農與弱勢族群，購買新鮮蔬菜箱。更特別的是，配送過程透過AI運算，規劃出碳排放最小化的運送路線，充分展現青年世代的創新活力與永續思維，也因此成功獲得評審肯定。

青發中心表示，市府將持續結合產學研資源，逐步擴大黑客松活動規模，並鼓勵更多青年勇於嘗試、激發創意，讓更多好點子落實於市政與產業，攜手共創「安居樂業、智慧創新」的幸福科技城。