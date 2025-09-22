　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2025「新竹X梅竹黑客松」盛大登場　鼓勵青年大膽挑戰

▲2025「新竹X梅竹黑客松」盛大登場。（圖／新竹市政府提供）

▲2025「新竹X梅竹黑客松」盛大登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

青年創客齊聚！2025「新竹X梅竹黑客松」(20)日在國立清華大學體育館揭開序幕，吸引逾240名青年創客齊聚挑戰。代理市長邱臣遠出席開幕式表示，今年活動由新竹市政府攜手國立清華大學、國立陽明交通大學梅竹黑客松學生團隊，以及CloudMosa、恩智浦半導體與文曄科技、台灣積體電路製造股份有限公司、羅技、Google、AMD等知名企業共同合作，打造全台規模最大的校園黑客松舞台。

邱臣遠指出，「新竹X梅竹黑客松」今年邁入第13屆，不僅是一場比賽，更是一個展現多元可能的交流平台。鼓勵青年朋友勇敢跨出舒適圈，和不同背景的夥伴合作，把創意轉化為具體的提案，打造更即時、便利且貼近市民需求的智慧應用。

邱臣遠提到，市府團隊落實市長高虹安「智慧治理、青年活力」施政理念，今(114)年8月推出「新竹通」APP試營運，以市民需求為核心，涵蓋生活資訊、活動訊息與便民服務等功能，是新竹市推動智慧治理的重要一步。此次「創客交流組」其中一題，就是以「新竹通」命題，期待參賽團隊提出優化方案，讓數位服務平台更好用、讓市民更有感。

梅竹黑客松籌備團隊說明，參賽者將運用企業資源，在有限時間內激盪創意、融合技能、完成原型，並向觀眾與評審展示解決方案。除了競賽主題有指定外，參賽者可以自由激盪更多創意及靈感，不僅能突破既有框架，更有機會為社會帶來前所未有的創新與改變，打造自己的MVP，甚至成為下一代的MVP。

勞青處表示，今年「新竹X梅竹黑客松」競賽自9月20日至21日舉行，設置「創客交流組」與「黑客組」。其中，「創客交流組」由市府出題，主題為「AI科技賦能・便民市政創新」，鼓勵參賽者運用AI、大數據、物聯網等技術，提出創新市政解方，總獎金高達15萬元，並新增創意獎，獎勵前瞻構想。

青發中心補充，市府今年11月22日至23日將首次舉辦「新竹政策黑客松」，聚焦「全民反詐，安心家園」、「AI創新，智慧城市」及「政策主題，集思廣益」三大議題，預計錄取26組團隊，歡迎16至40歲的青年踴躍組隊參與，為城市注入前瞻解方。活動報名至10月23日止（報名表：https://reurl.cc/mYXa8A）。

開幕式，國立清華大學副校長張祥光、副學務長吳順吉、國立陽明交通大學學務長簡紋濱、資訊工程學系所長李奇育，以及CloudMosa Product & Tech Lead的Leo Shen、恩智浦半導體資深業務經理涂靜涵、台灣積體電路製造股份有限公司IT副理林聖凱、羅技Head of Embedded Software Execution的Laurent Mealares、AMD主任工程師Eric皆到場，共同為2025「新竹X梅竹黑客松」揭開序幕。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明
高中女抓到了！造謠放颱風假...校方將懲處
陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中華醫大餐旅系勇奪全國銀養創新料理大賽冠軍　連2年稱霸全國

技職教育三連霸　台南勇奪教育部最高榮譽「優等獎」

2025新竹X梅竹黑客松　「32iterations」隊伍勇奪冠軍

高雄婦搭車屏東訪友忘帶手機迷途　內埔警畫路線解圍

2025「新竹X梅竹黑客松」盛大登場　鼓勵青年大膽挑戰

迎馬年！桃園全國春聯書法比賽10/3起線上報名　總獎金逾60萬

遊客遺失包包　台東大武警迅速尋回

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化差異

手刀要快！　大龍門「鱻漫遊」健行報名迄9/30額滿截止

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育　營造廉能職場環境

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

中華醫大餐旅系勇奪全國銀養創新料理大賽冠軍　連2年稱霸全國

技職教育三連霸　台南勇奪教育部最高榮譽「優等獎」

2025新竹X梅竹黑客松　「32iterations」隊伍勇奪冠軍

高雄婦搭車屏東訪友忘帶手機迷途　內埔警畫路線解圍

2025「新竹X梅竹黑客松」盛大登場　鼓勵青年大膽挑戰

迎馬年！桃園全國春聯書法比賽10/3起線上報名　總獎金逾60萬

遊客遺失包包　台東大武警迅速尋回

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化差異

手刀要快！　大龍門「鱻漫遊」健行報名迄9/30額滿截止

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育　營造廉能職場環境

9家虛擬資產公司過關！　金管會公告完成新版洗錢防制登記

小S入圍金鐘獎：想打給大S　王偉忠公開「私下通話內容」曝她現況

指王義川曾稱用手機定位分析小草　民眾黨：他才是「真．跟蹤政敵」

浙大學霸教授遭查！身家有131億元　掌特種芯片「臻鐳」科技公司

《蜘蛛人》拍一半爆意外！湯姆霍蘭德撞擊頭部急送醫　醫證實腦震盪

拒認台灣護照！春秋航空：堅持一個中國原則

公廁馬桶驚見「海魚被放生」！釣客痛罵：誰會把生命丟這裡？

2025秋冬流行4趨勢！新老錢風、雕塑感輪廓強勢回歸

嗆民進黨卡關雙城論壇又裝無辜　柳采葳：陸委會就是「綠茶X」

山本由伸扛外卡賽先發　羅伯斯憶占卜師曾預言可能「無安打」

【遮住臉原地不動】老師生動教學遇到塵爆該怎麼辦

地方熱門新聞

徐榛蔚：12個村里7000人明早8點撤離

釋昭慧發起「普發1萬捐國家」　他反問：能拒絕信眾供養？

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化

樺加沙陸警發布　違規進警戒區可罰25萬　

柬埔寨台商會籲看見當地投資潛力

大龍門「鱻漫遊」健行報名　迄9/30額滿截止

台南永康區同時2處住宅火警住警器警報發揮關鍵性差別

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育

社工助葬禮　4年後宵夜被警盯上暖翻

「挽袖捐血、讓愛延續」台南北區大興公園吸引大批民眾回應

首屆國際兒少書展人潮爆棚　明年高雄接棒

平均載客數不到1人　花蓮市區307線停駛

技職教育三連霸台南勇奪教育部最高榮譽「優等獎」

「以破壞換生機」台南義消鍛鍊破壞器材技能守護市民

更多熱門

相關新聞

首屆新竹政策黑客松登場　總獎金50萬元

首屆新竹政策黑客松登場　總獎金50萬元

為激發更多領域及團體對新竹市政策的創新思維，新竹市政府首次舉辦「114年度新竹政策黑客松」，以「科技共創，智匯新竹」為主題，廣邀對智慧治理、公共服務優化、數位市民生活、青年發展與永續城市等議題有興趣16至40歲的青年伙伴踴躍參與，提出具前瞻性的創新方案，活動即日起開放報名，總獎金高達新臺幣50萬元，期待凝聚各界創新者的智慧與巧思，共同描繪新竹市的城市藍圖。

竹市青年職涯夢想實踐營登場

竹市青年職涯夢想實踐營登場

第四屆竹市青委首場跨縣市交流　前進新北

第四屆竹市青委首場跨縣市交流　前進新北

竹市數位無紙化徵才9月16日登場

竹市數位無紙化徵才9月16日登場

竹市攜手空軍新竹基地推職業參訪

竹市攜手空軍新竹基地推職業參訪

關鍵字：

新竹市勞青處

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面