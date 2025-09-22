2025「新竹X梅竹黑客松」盛大登場　鼓勵青年大膽挑戰

▲2025「新竹X梅竹黑客松」盛大登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

青年創客齊聚！2025「新竹X梅竹黑客松」(20)日在國立清華大學體育館揭開序幕，吸引逾240名青年創客齊聚挑戰。代理市長邱臣遠出席開幕式表示，今年活動由新竹市政府攜手國立清華大學、國立陽明交通大學梅竹黑客松學生團隊，以及CloudMosa、恩智浦半導體與文曄科技、台灣積體電路製造股份有限公司、羅技、Google、AMD等知名企業共同合作，打造全台規模最大的校園黑客松舞台。



邱臣遠指出，「新竹X梅竹黑客松」今年邁入第13屆，不僅是一場比賽，更是一個展現多元可能的交流平台。鼓勵青年朋友勇敢跨出舒適圈，和不同背景的夥伴合作，把創意轉化為具體的提案，打造更即時、便利且貼近市民需求的智慧應用。



邱臣遠提到，市府團隊落實市長高虹安「智慧治理、青年活力」施政理念，今(114)年8月推出「新竹通」APP試營運，以市民需求為核心，涵蓋生活資訊、活動訊息與便民服務等功能，是新竹市推動智慧治理的重要一步。此次「創客交流組」其中一題，就是以「新竹通」命題，期待參賽團隊提出優化方案，讓數位服務平台更好用、讓市民更有感。



梅竹黑客松籌備團隊說明，參賽者將運用企業資源，在有限時間內激盪創意、融合技能、完成原型，並向觀眾與評審展示解決方案。除了競賽主題有指定外，參賽者可以自由激盪更多創意及靈感，不僅能突破既有框架，更有機會為社會帶來前所未有的創新與改變，打造自己的MVP，甚至成為下一代的MVP。



勞青處表示，今年「新竹X梅竹黑客松」競賽自9月20日至21日舉行，設置「創客交流組」與「黑客組」。其中，「創客交流組」由市府出題，主題為「AI科技賦能・便民市政創新」，鼓勵參賽者運用AI、大數據、物聯網等技術，提出創新市政解方，總獎金高達15萬元，並新增創意獎，獎勵前瞻構想。



青發中心補充，市府今年11月22日至23日將首次舉辦「新竹政策黑客松」，聚焦「全民反詐，安心家園」、「AI創新，智慧城市」及「政策主題，集思廣益」三大議題，預計錄取26組團隊，歡迎16至40歲的青年踴躍組隊參與，為城市注入前瞻解方。活動報名至10月23日止（報名表：https://reurl.cc/mYXa8A）。



開幕式，國立清華大學副校長張祥光、副學務長吳順吉、國立陽明交通大學學務長簡紋濱、資訊工程學系所長李奇育，以及CloudMosa Product & Tech Lead的Leo Shen、恩智浦半導體資深業務經理涂靜涵、台灣積體電路製造股份有限公司IT副理林聖凱、羅技Head of Embedded Software Execution的Laurent Mealares、AMD主任工程師Eric皆到場，共同為2025「新竹X梅竹黑客松」揭開序幕。