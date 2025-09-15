　
地方 地方焦點

協助深入了解新媒體與自媒體產業　竹市青年職涯夢想實踐營登場

▲新竹市政府舉辦「職場Z實力」青年職涯夢想實踐營系列活動。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府舉辦「職場Z實力」青年職涯夢想實踐營系列活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

為協助青年深入了解新媒體與自媒體產業，新竹市政府舉辦「職場Z實力」青年職涯夢想實踐營系列活動，規劃兩天一夜營隊及兩場創新講座。系列活動首日於(14)日在新竹市立圖書館動物園分館熱鬧登場，特邀啦啦隊副總監楊曉帆及知名YouTuber、同時也是公關公司創辦人的比熊，分享自媒體經營的職涯歷程，吸引逾80名青年到場參與，現場反應熱烈。

代理市長邱臣遠表示，隨著新媒體與自媒體的快速發展，青年世代擁有更多元的舞台能夠展現自我、實現夢想。市府推動「職場Z實力」系列活動，就是希望透過營隊與講座，讓青年能近距離向業界前輩學習，掌握第一手的實務經驗。他強調，市府團隊將持續推動市長高虹安的「青年活力」施政策略，支持青年探索職涯、勇敢追夢，讓更多年輕人在竹市找到發光發熱的舞台。

勞青處表示，此次創新講座特別邀請兩位新媒體領域的「女神級」講師分享職涯歷程。楊曉帆從熱愛舞蹈的女孩，逐步成長為初代啦啦隊人氣隊長，並勇於跨足多元領域，將職涯舞台從線下拓展至線上。比熊則自2014年起於YouTube嶄露頭角，十年來不斷累積多元專業，從幕前創作者成功轉型為幕後推手，打造活動與網紅經紀事業。活動最後安排Q&A交流，透過輕鬆互動，讓青年能直接向偶像請益，獲得職涯建議，進一步啟發未來方向並增添勇氣。

青發中心表示，「職場Z實力」系列活動還有10月14日至15日舉行的2天1夜夢想實踐營隊，以及10月18日的第二場創新講座，目前活動均開放報名中（報名連結：https://linktr.ee/114HCYouthDream），名額有限，額滿為止。歡迎對影音創作、自媒體等非典型職涯好奇的青年踴躍參與，一起用行動累積Z實力。更多青年資訊及活動，歡迎追蹤「新竹市政府青年發展讚」FB及IG。

