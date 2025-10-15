　
生活

準風神最新AI路徑北調「這天最近台灣」　救災超人防連續3天大雨

▲▼風神最新AI路徑北調「這天最近台灣」。（圖／翻攝自臉書／觀氣象看天氣） 

▲氣象粉專「觀氣象看天氣」發出AI模式Google-FNV3系集路徑預測。（圖／翻攝臉書粉專／「觀氣象看天氣」）

記者柯沛辰／綜合報導

熱帶低壓96W最快周末增強為今年第24號颱風「風神」。有氣象粉專貼出AI模式Google-FNV3系集路徑預測，提醒風神整體路徑北修，因此下周日（19日）起北部及東部地區，需留意共伴效應帶來的雨勢，且恐持續3天以上。

氣象粉專「觀氣象看天氣」發文表示，今年夏季初秋表現十分優異的AI模式Google-FNV3系集，在最新預報上有所北調，但大致上仍然分為兩派，主要是週五（17日）以後，太平洋高壓的強弱變數還是較大，但後期（19日）以後共識度較高，多數認為東北季風增強，會將風神吹往西南方向移動，並逐漸減弱。

粉專指出，由於風神整體路徑有所變化，下周日（19日）起北部及東部地區，都要留意共伴效應所帶來的雨勢，並可能持續3天以上。在氣象署的一週天氣預測圖上，也可以看到從19號起一路滯留在東北部近海的滯留鋒。

粉專提醒，依照目前模式的預測，這個配置就是非常典型的共伴效應型態，但雨勢大小仍要視其發展與實際路徑而定，先提醒下周日以後，要前往光復災區救災的「鏟子超人」、農漁民、或有安排活動的民眾，務必留意天氣變化。

對此，另一氣象粉專「台灣颱風論壇」也表示，從最新的Google-FNV3模式系集圖可以觀察到，針對96W（準風神）的預報，19日前大方向算是穩定報往菲東，但之後就是「天女散花」了。

「台灣颱風論壇」指出，目前北轉台灣、西行南海的預測都有，只能大概指出，下周一（20日）會是離台灣最近的時候，「但這個近是多近？還無法確定。在此刻的時間點，就鐵口直斷颱風來不來，是不可能的。」

10/13 全台詐欺最新數據

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

