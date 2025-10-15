周末起2地有「大量降雨」潛勢　熱帶系統逼近最新預測曝

▲歐洲模式（左）模擬，台灣19日20時已受到其外圍環流以及與東北季風「共伴（秋颱）效應」威脅。美國系集模式（右）模擬則顯示，其平均路徑通過巴士海峽、呂宋島北端一帶，個別路徑則分散在其兩側。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，各國模式模擬顯示，首波帶有冷空氣的「東北季風」周六（18日）晚間起開始南下，下周日起至周二，北部、東部有「大量降雨」的潛勢。至於天氣劇烈程度，得視熱帶系統的強度、靠近程度，及其「共伴（秋颱）效應」強弱而定。

吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文表示，最新（14日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至週六(15至18日)各地大多晴朗，白天炎熱，注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部降雨的機率，東半部亦偶有零星短暫降雨的機率。

今日各地區氣溫部分，北部23至37度，中部24至36度，南部24至36度，東部21至35度。

吳德榮提醒，最新（14日20時）各國模式模擬顯示，第1波帶有冷空氣的「東北季風」，大致周六（18日）晚起開始南下，大台北、東半部轉有雨，氣溫漸降；下周日至周二（19至21日）各地氣溫逐日緩降、轉有降雨的機率，北、東明顯降雨，有「大量降雨」的潛勢。天氣劇烈程度？得視熱帶系統的強度、有多靠近、以及其與東北季風「共伴(秋颱)效應」的強弱而定。

吳德榮指出，台灣東南方海面的熱帶系統週末逐漸逼近，在冷、熱兩系統交互作用之下，更添各國模擬的「不確定性」而不斷調整。

吳德榮表示，最新（14日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬調整，其路徑通過巴士海峽，19日20時台灣已受到其外圍環流以及與東北季風「共伴（秋颱）效應」的威脅。

最新（14日20時）美國系集模式（GEFS）模擬則顯示，其平均路徑通過巴士海峽、呂宋島北端一帶，個別路徑則分散在其兩側，反映預測路徑的「不確定性」。由於各國模式模擬皆持續調整中，威脅的大小？得繼續密切觀察。