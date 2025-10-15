　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「準風神」路徑預測北修！2條走向可能轉彎撲台　最近時刻曝

▲▼ 。（圖／NCDR、翻攝cyclonicwx）

▲準風神預估周末將生成。（圖／翻攝cyclonicwx）

記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，關島附近將有熱帶系統逐漸發展，預估18、19日（周六、日）有機會增強為24號颱風「風神」，並在20日（下周一）通過巴士海峽機率較高，加上東北季風增強，迎風面雨勢明顯、範圍大，有局部豪大雨發生機率。氣象專家分析最新AI模式系集預報，準風神下周最接近台灣，但預報路徑仍是「天女散花」。

氣象署預報，位於關島附近海面的低壓系統持續整合發展中，17日（周五）有機會增強為熱帶性低氣壓，並將在18、19日持續發展成颱風，目前路徑以朝西、於19、20日由台灣南方至菲律賓呂宋島間通過巴士海峽，之後進入南海機率較高，其外圍環流影響台灣最顯著期間落在19至21日（下周二），但準颱風往北、往南也會改變對台影響程度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／NCDR、翻攝cyclonicwx）

▲▼ 。（圖／NCDR、翻攝cyclonicwx）

▲AI模式預報「準風神」路徑天女散花，迎風面將有豪大雨。（圖／NCDR）

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」也分享近期備受關注的最新Google AI FNV3所預報的模式系集圖，針對低壓96W準「風神」颱風未來路徑預估，19日前低壓的大方向算是穩定報往菲東，但之後就是天女散花了，目前北轉台灣、西行南海的預測都有。目前只能大概指出，20日會是準颱風離台灣最近的時候，但多近無法確定。

粉絲團「觀氣象看天氣」也指出，今年夏季初秋表現十分優異的AI模式Google AI FNV3系集，針對準風神的最新預報有所北調，大致上仍然分為兩派，主要是17日以後，太平洋高壓的強弱變數還是較大，但後期19日以後共識度較高，多數認為東北季風增強，會將準風神吹往西南方向移動，並逐漸減弱。

由於整體路徑有所變化，「觀氣象看天氣」認為，19日起北部及東部地區都要留意共伴效應所帶來的雨勢，並可能持續3天以上。氣象署天氣預測也可見從19日起一路滯留在東北部近海的滯留鋒，依照目前模式的預測，這個配置就是非常典型的共伴效應型態，只是雨勢大小仍要視其發展與實際路徑而定。

▼東北季風+準颱風環流，迎風面將迎明顯雨勢。（圖／中央氣象署）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車驚傳公然性侵！通緝犯拖醉女「牆邊施暴10分鐘」無人制止

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市4大鬼樓西寧國宅要拆了　命理師曝風水：有2煞且土地公不安穩

「準風神」路徑預測北修！2條走向可能轉彎撲台　最近時刻曝

準「風神」周末恐造成東部豪雨　災害應變中心：雨量超標將強制撤離

致敬鏟子超人！台鐵「光復站紀念牌」上架：收藏屬於自己的那道光

冷空氣殺到！鄭明典示警「冷舌現蹤」南侵時間曝　北東急凍10℃

快訊／2縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛雨狂下　最新警戒區域曝

祭品文「樂天逆轉勝就吃屎！」　球迷拿筷子真的做了：說到做到

59歲骨科醫生騎自行車車禍亡　苗栗為恭醫院沉痛發聲明

準風神颱風周末恐有共伴效應　半個台灣防強降雨

快訊／18:08南投規模4.0地震　8縣市有感「最大震度3級」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

公車上互毆！女通緝犯拿拖鞋「打蟑螂式」狂巴　阿伯無影腳狠踹

猝逝長榮空姐火化

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

北市4大鬼樓西寧國宅要拆了　命理師曝風水：有2煞且土地公不安穩

「準風神」路徑預測北修！2條走向可能轉彎撲台　最近時刻曝

準「風神」周末恐造成東部豪雨　災害應變中心：雨量超標將強制撤離

致敬鏟子超人！台鐵「光復站紀念牌」上架：收藏屬於自己的那道光

冷空氣殺到！鄭明典示警「冷舌現蹤」南侵時間曝　北東急凍10℃

快訊／2縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛雨狂下　最新警戒區域曝

祭品文「樂天逆轉勝就吃屎！」　球迷拿筷子真的做了：說到做到

59歲骨科醫生騎自行車車禍亡　苗栗為恭醫院沉痛發聲明

準風神颱風周末恐有共伴效應　半個台灣防強降雨

快訊／18:08南投規模4.0地震　8縣市有感「最大震度3級」

北市4大鬼樓西寧國宅要拆了　命理師曝風水：有2煞且土地公不安穩

AI投資恐「泡沫破滅」！IMF示警：損失集中在這族群

「準風神」路徑預測北修！2條走向可能轉彎撲台　最近時刻曝

快訊／4度獲葛萊美獎、R＆B歌手狄安吉羅胰臟癌去世　享年51歲

賴清德定調何欣純選台中市長！蔡其昌表態了

輝達員工被哈瑪斯囚738天　同事告知好消息：股票漲了

台南晚間自撞！貨車「車頭凹陷」整輛變廢鐵　2人緊急送醫

竹北幼兒園傳1歲半女童溺斃！墜落20cm深生態池　老師事後才發現

慘敗！遭泰國單場狂進6球　中華男足總教練黃哲明賽後請辭

國際火線／「大男主」電影的首選「女一」：黛安基頓

【respect空服員】怪婦吃7個便當亂吐！鄰座乘客：此生最噁航班

生活熱門新聞

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

鄭明典揭冷舌南侵！北東急凍10℃時間曝

風神颱風最快周六生成　周末有感降溫「雨連下4天」

準風神路徑預測北修　可能轉彎撲台

颱風恐釀東部豪雨　雨量超標將強制撤離

樂天逆轉勝就吃屎！　球迷拿筷子真的做了

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

致敬鏟子超人！台鐵上架光復站紀念立牌

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

日本1助眠法爆紅　台網實測讚有效

騎車別穿「這款鞋」！名醫示警「一摔腳恐殘」

男友不小氣！開房間「1原因」要求AA制

更多熱門

相關新聞

颱風恐釀東部豪雨　雨量超標將強制撤離

颱風恐釀東部豪雨　雨量超標將強制撤離

熱帶擾動96W目前位在關島附近，未來可能增強為今年第24號颱風「風神」，且會在周末靠近台灣。中央災害應變中心14日表示，未來2至3天隨熱帶系統逐漸發展，東部19及20日恐有大雨或局部豪雨發生，考量馬太鞍溪災情尚在搜救與復原，屆時若雨量若超過警戒標準，將請地方政府執行強制撤離。

鄭明典揭冷舌南侵！北東急凍10℃時間曝

鄭明典揭冷舌南侵！北東急凍10℃時間曝

傅崐萁轟「鄉鎮負責撤離」　她曝卸責續集：甩鍋中央不成改往下甩

傅崐萁轟「鄉鎮負責撤離」　她曝卸責續集：甩鍋中央不成改往下甩

準「風神」颱風可能有共伴效應　專家揭時間點：大台北、東部炸雨

準「風神」颱風可能有共伴效應　專家揭時間點：大台北、東部炸雨

新颱風要來了？　專家：「風神」生成機率7成以上

新颱風要來了？　專家：「風神」生成機率7成以上

關鍵字：

氣象氣象雲風神颱風颱風東北季風

讀者迴響

熱門新聞

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年

YTR爆「于朦朧母親離世」吹哨博主發聲：家屬已報平安

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

黃仁勳找人！輝達神秘高階職缺條件曝

鄭明典揭冷舌南侵！北東急凍10℃時間曝

穩交5億男友5年…溫妮罕見全說了　一講老闆阿信怕爆

看似溫和實則不好惹的星座！

14歲男「疑暗戀被拒」捅死16歲學姐

風神颱風最快周六生成　周末有感降溫「雨連下4天」

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面