「準風神」路徑預測北修！2條走向可能轉彎撲台　最近時刻曝

▲準風神預估周末將生成。（圖／翻攝cyclonicwx）



記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，關島附近將有熱帶系統逐漸發展，預估18、19日（周六、日）有機會增強為24號颱風「風神」，並在20日（下周一）通過巴士海峽機率較高，加上東北季風增強，迎風面雨勢明顯、範圍大，有局部豪大雨發生機率。氣象專家分析最新AI模式系集預報，準風神下周最接近台灣，但預報路徑仍是「天女散花」。

氣象署預報，位於關島附近海面的低壓系統持續整合發展中，17日（周五）有機會增強為熱帶性低氣壓，並將在18、19日持續發展成颱風，目前路徑以朝西、於19、20日由台灣南方至菲律賓呂宋島間通過巴士海峽，之後進入南海機率較高，其外圍環流影響台灣最顯著期間落在19至21日（下周二），但準颱風往北、往南也會改變對台影響程度。

▲AI模式預報「準風神」路徑天女散花，迎風面將有豪大雨。（圖／NCDR）



民間氣象愛好「台灣颱風論壇」也分享近期備受關注的最新Google AI FNV3所預報的模式系集圖，針對低壓96W準「風神」颱風未來路徑預估，19日前低壓的大方向算是穩定報往菲東，但之後就是天女散花了，目前北轉台灣、西行南海的預測都有。目前只能大概指出，20日會是準颱風離台灣最近的時候，但多近無法確定。

粉絲團「觀氣象看天氣」也指出，今年夏季初秋表現十分優異的AI模式Google AI FNV3系集，針對準風神的最新預報有所北調，大致上仍然分為兩派，主要是17日以後，太平洋高壓的強弱變數還是較大，但後期19日以後共識度較高，多數認為東北季風增強，會將準風神吹往西南方向移動，並逐漸減弱。

由於整體路徑有所變化，「觀氣象看天氣」認為，19日起北部及東部地區都要留意共伴效應所帶來的雨勢，並可能持續3天以上。氣象署天氣預測也可見從19日起一路滯留在東北部近海的滯留鋒，依照目前模式的預測，這個配置就是非常典型的共伴效應型態，只是雨勢大小仍要視其發展與實際路徑而定。

▼東北季風+準颱風環流，迎風面將迎明顯雨勢。（圖／中央氣象署）

