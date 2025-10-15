全台降溫轉雨下4天　風神周末成颱「影響最大時間曝」

▲周末降溫轉雨連下4天，「風神」預計周末生成。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／台北報導

把握最後好天氣！中央氣象署表示，今天（15日）各地多雲到晴，但周六（18日）起水氣略為增加，周日（19日）將全台轉雨、氣溫下降，雨勢將持續4天，預計今年第24號颱風「風神」周末生成，對台影響最大落在下周日至周二（19日至21日），但具體影響程度及路徑仍待觀察。

氣象署預報員劉沛滕表示，今天環境仍是偏東風，僅基隆北海岸、恆春半島有零星短暫陣雨，以及午後嘉義以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣溫方面，東半部高溫約31、32度，西半部高溫約33至35度，其中在北部及中南部內陸有局部36度以上高溫發生的機率。離島天氣，澎湖、金門、馬祖皆為晴時多雲，氣溫約26至32度。

周六(18日) 迎風面水氣增加，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後嘉義以南地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

下周日（19日)至周二（21日），受到東北季風增強、熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，迎風面雨勢明顯且範圍較大，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部地區及中南部山區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨。

屆時北部及東北部氣溫稍下降，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦稍涼。低溫部分，中部以北、宜蘭地區及澎、金、馬23至25度，南部及花東地區24至26度；高溫方面，北部、東半部及澎、金、馬25至30度，中南部28至33度。

氣象署表示，位於關島附近海面的低壓系統持續整合發展中，未來將持續發展並增強，目前路徑以朝西經過菲律賓呂宋島（或其北側海域）後進入南海機率較高，預計周五（17日）有機會增強為熱帶性低氣壓，並於週末發展為輕度颱風「風神」。

氣象署指出，其外圍環流影響台灣最顯著期間，落在19日至21日，但熱帶系統未來的強度及路徑變化仍有不確定性，往北往南也會改變對台灣影響的程度。

▼周六天氣仍然炎熱，但周日起受東北季風及外圍環流影響，各地將轉涼。（圖／中央氣象署）