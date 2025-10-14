冷空氣殺到！鄭明典示警「冷舌現蹤」南侵時間曝　北東急凍10℃

▲北方冷空氣正形成「冷舌」往南延伸。（圖／中央氣象署）

記者閔文昱／綜合報導

隨著十月下旬到來，秋意終於有望現身。前氣象局長鄭明典指出，北方冷空氣正形成「冷舌」往南延伸，本周日（19日）起台灣將迎來東北季風報到，北部與東部率先轉涼、結束連日高溫天氣。中央氣象署也預估，屆時部分地區氣溫恐驟降近10度，提醒民眾注意溫差變化。

鄭明典在節目《天氣多一典》中分析，目前台灣正處於季節轉換期，北方冷空氣逐漸南下，與暖空氣開始對峙，台灣位於「鋒面前的小高壓」區域，天氣相對穩定。未來五天各地白天仍偏熱，高溫上看35度，不過夜晚氣溫將略降，悶熱感會減輕。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供，下同）

鄭明典指出，從預報圖可見北方冷空氣呈現「冷舌」型態，往中國大陸東南方延伸。受氣壓梯度影響，台灣將迎來第一波較明顯的東北季風，不僅水氣增多、下雨機率上升，北部與東部更會出現體感明顯的涼意。

氣象專家林得恩提醒，周日（19日）起北部及東北部可能出現「一口氣驟降10度」的劇烈變化。氣象風險公司分析師吳聖宇也指出，屆時可能與海面熱帶擾動「96W」產生交互作用，若形成共伴效應，10月19日至22日間，大台北、北部山區與東半部恐成為「降雨熱區」。

根據氣象署資訊，今（14日）全台多為晴到多雲，白天高溫仍在32至35度之間。預估從10月19日起，東北季風增強將使北部及東北部氣溫稍降至25至30度之間，並伴隨局部大雨或豪雨，其他地區早晚也會轉涼。

鄭明典提醒，東北風一旦持續，北部與東部將陸續進入雨季，這類「成層狀降雨」雖強度不大，但常帶來長時間陰雨。民眾週末出遊務必留意天氣變化，特別是北部山區與東部沿海，應預防強陣風與短時豪雨。