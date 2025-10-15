準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

▲美國NCEP模式預測風神路徑非常靠近台灣，「直接侵台機率增大」。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家林得恩表示，目前各國對即將生成的「風神」颱風，在路徑模擬上仍有所分歧，其中美國NCEP模式更是認為「直接侵台機會增加」，但無論颱風是否登陸，下周日至周三，都將是「風神」距離台灣最近、影響最劇烈的時候。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，根據今晨各國最新數值模式模擬結果顯示，準風神颱風運動的路徑預測，各國模式預報仍具相當分歧的看法。

不過，無論颱風中心是否登陸台灣，在這個季節，其與環境東北風產生共伴效應的額外降雨，幾乎是無法避免的，19日至22日，準風神距離台灣最近，風雨浪的影響也將會是最大，「這個秋颱，來勢洶洶！」

林得恩指出，美國NCEP模式認為走巴士海峽，且非常靠近台灣，直接侵襲台灣機會增大，這條路徑，對台灣最不友善。

歐洲EC-AIFS模式則較昨天路徑更往南調，走巴士海峽，較偏菲島北部陸地通過，這條路徑，顯示太平洋高壓東退勢力也最為微弱。但迎風面的北部、東北部及東部地區會與環境的東北風肇生共伴效應的額外且連續降雨，要特別注意防範。

至於歐洲ECMWF模式，路徑則折衷走巴士海峽，偏菲島北部陸地或外海後，朝南海繼續前進。