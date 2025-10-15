北市4大鬼樓西寧國宅要拆了　命理師曝風水：有2煞且土地公不安穩

▲台北市府規劃在2026年拆除西寧國宅。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市西寧國宅自1981年建成以來已發生30起命案，被視為是台北市4大猛鬼大樓之一，北市政府已規劃將在2026年拆除改建。命理師高煜霖近日就點出西寧國宅的問題，指出其地理位置除了有「反弓煞」、「刀煞」等問題，由於國宅的土地公廟設計在車道上方，也導致神明很難安穩待在其中，甚至可能早已離開。

根據《三立新聞網》報導，命理師高煜霖表示，從城市風水的角度分析，西寧國宅的位置剛好在河轉彎的地方，即所謂的「反弓煞」，這種地方會「沖」到大樓，形成「陰煞」格局，容易吸引「好兄弟」聚集，而面向忠孝西路的一面又形成不利的「刀煞」格局，容易有血光之災或意外，加上忠孝橋是下橋段靠近西寧國宅，也會導致運勢低落。

高煜霖也指出，由於地理風水不佳，國宅設置了一座土地公廟，但這座土地公廟設計在車道上方，觸犯了「安座」的大禁忌，每天都有許多車輛在下方跑來跑去，土地公怎麼會坐得安穩，從民俗角度來看，正統的土地公神明可能已不在裡面，並有附近的遊靈進駐，導致後續靈異事件頻傳。

儘管西寧國宅被稱為台北市4大猛鬼大樓，多位住戶卻都表示不曾遇過靈異事件，像是有一名居住11年的張姓女子就坦言，居住多年從未感受到靈異狀況，日常生活也沒有特殊事件發生，也有住戶說，國宅通風佳、採光好，又方便到鄰居家串門子，加上低層樓為傳統市場，附近鄰近醫院，居住環境相當不錯又富有人情味，如今國宅將在明年拆除，相當不捨。



●《ETtoday新聞雲》提醒您，民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。