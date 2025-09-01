▲ 錢包裡是不是也有這些？命理師揭5大物品千萬別放 否則「財神也守不住」。（圖／記者王威智攝）

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

記者王威智／綜合報導

錢包是日常生活必備的隨身物品，但你知道放錯東西，可能會影響財運嗎？命理師王昆山提醒，錢包裡有5樣物品最好避免，以免不知不覺「漏財」，甚至讓好運守不住。

1｜過世親人與寵物照片

若錢包裡放置過世親友或寵物的照片，因能量磁場不同，容易影響財運。王昆山建議若想隨身帶著，可以放在包包內，但避免放進錢包。若看到照片會讓自己心情愉快，也不是禁忌，但若會引發悲傷情緒，最好避免。

２｜鑰匙等尖銳物品

像鑰匙這類尖銳物品，象徵會「損財」，建議不要與金錢放在一起。

３｜發票與簽帳單

代表花費的票據，例如發票、簽帳單、收據等，若長期堆積在錢包內，容易讓財氣外流，最好定期清理。

４｜別人的名片

名片代表一個人本身的能量磁場，隨意放在錢包裡可能影響自身財運。即便是成功人士的名片，也不一定與自己相符，建議統一收納在卡片夾或名片夾中。

５｜過期的護身符

護身符應該每年送回廟裡過香火，若已過期或破損，更應該盡快更換。王昆山提醒，長期放置過期護身符，不僅無法保平安，還可能影響財運。

命理老師也強調，錢包是「聚財之所」，保持整潔與良好磁場，才有助於錢財順利進出。若能定期整理錢包，不僅能避免財運受阻，還能養成理財好習慣。

