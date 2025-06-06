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別讓財運卡在門口！3種「大門格局」最容易讓你荷包縮水

▲▼ 住家,民宅,建築物,房屋,屋子。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲命理師表示，大門風水若出現沖煞，恐成為壓制財運的隱形殺手。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃稜涵／綜合報導

你家的大門有「沖煞」嗎？命理師湯鎮瑋指出，若居家風水佈局不當，特別是大門方位出現沖煞，不僅會擾亂整體磁場，更可能直接影響住戶的財運與經濟狀況，他提醒民眾，家中若有3種常見的大門對沖格局，應及早化解，快看看你家大門有沒有這些格局！

湯鎮瑋指出，第一種是「大門正對電梯」，這種格局在現代住宅中十分常見，從風水角度來看，如同剪刀開合，形成一種對衝的煞氣，這樣的佈局容易造成居住者氣場受損，不僅財運受阻，還可能導致意外災傷、健康問題，應儘早調整或化解。

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第二種是「大門對大門」，也就是自家大門與對面住戶的大門正面相對，風水上被稱為「兩口相對」，象徵爭吵與衝突之氣，長期處於這樣的格局下，住戶容易與鄰里、家人發生爭執，甚至影響到事業人際與家庭和諧。

第三種則是「大門對樓梯」，尤其是向下延伸的樓梯，這種佈局象徵出門就踏空，氣場下瀉，容易造成事業阻礙、生活起伏、運勢反覆不定，對於追求穩定發展或正在創業的人士來說，這種風水格局特別不利。

湯鎮瑋建議，可透過風水調整來化解煞氣、導正氣場。他指出，帆船在風水中代表「承載財氣、乘風破浪」，是轉化氣場的吉祥物品之一，若家中出現上述沖煞格局，可考慮在適當位置擺放「帆船」作為風水調節之用。

此種風水擺設以金黃色為主體，象徵富貴與財運集中，擺放時須特別注意，船頭必須朝向屋內，代表將財氣引入家中，使室內氣場順流流通，達到化沖為順的效果，湯鎮瑋強調，這就像替空間重新設定氣流方向，有助於穩定家運與提升整體能量場。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

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