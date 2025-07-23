搬家後運勢急轉直下！命理師揭「3到6個月低潮期」原因　網點頭：我也是

▲搬家後運勢急轉直下，是有原因的！（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

搬家是人生大事，但你有沒有發現，有些人搬家後卻覺得更衰了，有網友在社群上分享自身經歷，引起大量共鳴，她表示「因為工作緣故搬到公司附近的房子 外觀與內裝看起來都是蠻新的電梯大樓 但奇怪的是自從搬了家後衰事連連，接連發高燒重感冒超久、接著又出車禍」，這樣的情況不是個案，許多網友留言表示，自己或親友搬家後的3個月到半年內也經歷過一連串不順，包括身體病痛、家庭口角增多、情緒低落、精神疲憊等，甚至開始質疑「是不是房子風水有問題」。

命理師林子玄在《林子玄說命理》中表示，從玄學角度來看，即便是新房子，長時間無人居住會使「氣場沉寂」，人一搬進去後，會將自身氣場與房屋能量產生互動，進而產生3到6個月的「適應期」。

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林子玄建議，若剛搬家不久，這半年有些事不要做，像是暫緩重要投資與借貸，改做一些有益身心的事，像是運動健身、規律作息、吃得健康營養或做點善事，讓能量場穩定，因為人在低潮期的時候，總是會覺得想要跟身邊的人吵架，或是看別人不順眼，當你去做一些讓自己變好的事情，不順的感覺會降低。

此外，也可善用居家風水調整磁場。家中可分為「生旺方」與「洩氣、死氣方」，依照流年方位，在生旺方位擺放植物、鹽燈或魚缸有助於提升運勢；反之，洩氣與死氣方則建議避免打擾，以免氣場受阻，讓原本的低潮延長。

搬家注意5大風水禁忌

從風水學角度來看，搬家不只是換住所，更是整個氣場的重新啟動，若安頓不當，可能導致運勢紊亂、家庭不和、財運流失，以下是搬家時不可忽略的6大禁忌與提醒：

1. 選對良辰吉日

搬家需擇良辰，根據農民曆選擇宜「入宅」、「移徙」的日子，並注意是否與家人生肖相沖，切記搬家應在日落前完成，以免暗示日後家人「早出晚歸」、家庭聚少離多。

2. 開火燒水迎財氣

搬家當天，一定要用爐灶燒水，而且要讓水「滿出來」，象徵「財源滾滾、有餘有望」。

3. 全程保持好心情

搬家當天忌吵架、忌罵人，尤其是對小孩，更要說吉祥話、做吉祥事，讓搬家氣場和諧平穩。

4. 避免當天下午睡覺

新家入住當日不宜午睡，否則可能影響健康與運勢；晚間入睡前，建議主人先小活動片刻後再就寢，象徵「躺下還能再起身」，不被困頓之氣纏身。

5. 聚會請客

入住一週內最好邀請親友來家中小聚，可增人氣、補陽氣，有助家人運勢上升、財氣聚集。