台南交通安全見效！7至9月死亡事故降逾四成　黃偉哲：精準防制作為奏效

▲台南市推動交通安全防制作為見效，A1死亡事故7至9月降幅達42%。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府推動交通安全防制見效！根據統計，2025年7月至9月A1類死亡事故共29人，較去年同期減少21人，降幅高達42%，市長黃偉哲表示，市府團隊積極推動「全齡交通安全策略」，針對不同族群採取精準管理，顯示防制作為正逐步發揮效果。

交通局長王銘德指出，道路安全改善相當具挑戰性，涉及道路型態、運具使用習慣、人口密度與風險意識等多重因素。根據上半年事故分析，死亡事故主因以駕駛人「恍神、緊張、心不在焉」等分心行為占比最高，約達三成，與高齡者駕駛操作失誤高度相關。其中機車自撞案件約占五成，另有兩成肇事者未持有適格駕照，顯示駕駛人風險行為仍是防制作業的核心重點。

王銘德局長表示，道安團隊已針對所有死亡事故完成逐案現場勘查，並就可短期改善的工程設施立即優化，同時彙整肇因特性提供道安會報各分組採取精準宣導與教育行動。經統計顯示，第三季A1事故下降幅度達42%，顯示整體防制成效穩定進步。

市府指出，為進一步降低事故憾事，台南已啟動「道路交通安全多元提升計畫」，涵蓋9大行動、21項策略與33項具體工作，包含改善高風險路段、推動路口安全計畫、校園周邊道路優化及分齡分眾宣導等。此外，警察局自5月起推動「順安專案」，針對事故熱點加強巡查取締，9月再升級「順安2.0」，納入未依規定迴車等新型違規，實施區域聯防、彈性調度警力強化執法。

交通局補充，根據交通部事故資訊平台統計，台南市自3月起交通事故受傷人數已呈穩定下降，1至8月累計減少476人（降幅1.6%）。市府將持續以「3E」策略——工程（Engineering）、教育（Education）、執法（Enforcement）三面向推動防制工作，透過跨局處合作與滾動檢討，持續打造更安全、安心的用路環境。