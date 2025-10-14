台南山上國小闖關學防災！　師生變身防火小尖兵寓教於樂

▲台南市山上國小師生參與防災闖關活動，透過遊戲學習滅火與逃生技巧。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局山上分隊，14日結合山上婦女防火宣導隊及山上區公所，在山上國小舉辦「校園防災教育提升宣導活動」，以闖關遊戲結合實作體驗，讓師生在趣味互動中學防災、學避難，化身防火小尖兵，將防災意識向下紮根。

活動內容豐富多元，包括「心技戰將（CPR急救體驗）」、「消防車射水體驗」及「防火防災知識問答」等闖關遊戲，寓教於樂中加強學童的防火防災觀念。宣導重點涵蓋九大主題，從「住宅用火災警報器設定」、「居家用火用電安全」、「火災避難逃生技巧」，到「爆竹煙火與瓦斯使用安全」、「防範一氧化碳中毒」等，內容實用又貼近日常生活。

第四救災救護大隊大隊長蔡國保指出，學校是防災教育的重要基地，若能讓孩子從小建立正確的防火防災習慣，便能將觀念帶回家庭與社區，成為守護安全的關鍵力量。消防局長李明峯也表示，消防局將持續推動多元化宣導活動，讓防災意識在遊戲中自然生根。

市長黃偉哲強調，孩子是城市的未來，唯有從校園起培養防火防災觀念，才能打造「安全、幸福、宜居」的台南。市府也將持續整合教育與消防資源，全力推動防災教育，讓每位市民都能成為守護城市的防災尖兵。