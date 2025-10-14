　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交通事故7個月1579人喪命　行人死亡「不減反增」

▲▼交通部道安記者會，交通部政務次長陳彥伯主持 。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部道安記者會公布交通事故統計，交通部政務次長陳彥伯（左2）主持。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通事故最新統計出爐，今年1月到7月交通事故22.9萬件，增加4412件，攀升近2%，30日死亡1579人則下降6.7%，行人死亡達201人，不降反增2人。各縣市表現上，台南市死亡連3個月最多，累計達193人。交通部表示，台南已針對事故熱點熱時加強執法，7月到9月死亡降幅逾4成。

根據交通部統計，今年1月到7月交通事故件數22萬9936件，相較113年同期的22萬5524件，增加4412件，其中新北市增加5782件、嘉義市增加3348件。此外，交通事故30日死亡，今年1月到7月有1579人，比去年同期減少113人，其中行人死亡201人，較去年同期增加2人。

交通部政務次長陳彥伯說明，今年1月到7月整體交通事故死亡1579人，比113年減少113人，減少6.7%，比112年減少210人，下降11.7%，整體死亡持續往下降，不過交通事故死亡每年目標下降7%，目前減少6.7%，距離目標仍有一段距離，不管中央或地方在交通事故死亡人數降低的努力還要持續。

陳彥伯表示，今年1月到7月交通事故包括高齡死亡、兒少死亡等都呈現持續下降趨勢，行人死亡今年1月到7月201人，跟113年相比增加2人，成長1%，與112年相比則是持平，近幾年來有關行人死亡人數的下降，是交通部和各級機關的重中之重。

此外，各縣市道安表現上，1月到7月死亡統計，台南市增加39死，累計達193人，不管是增幅或累計死亡人數皆居冠，已經連3個月列為交通事故累計死亡最多縣市；行人死亡部分，台中累計死亡達37人最多，行人死亡增加5人，增幅部分則是新北市死亡增加8人最多，累計死亡23人。

▲▼交通部道安記者會，交通部路政及道安司長吳東凌。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部路政及道安司長吳東凌。（圖／記者李姿慧攝）

交通部路政及道安司長吳東凌表示，台南市在今年1至6月事故分析顯示，死亡事故肇因主要是駕駛人「恍神、緊張、心不在焉」等分心行為占比最高，約達3成，與駕駛習慣、精神狀態及高齡者操作失誤高度相關；其中，機車自撞死亡案件占近5成、肇事者無適格駕照者占2成，反映駕駛人風險行為為當前防制重點。

吳東凌指出，台南市道安團隊也訂定交通安全多元提升計畫，針對高風險路段及校園周邊道路工程優化外，也以智慧科技設備強化執法效能，並啟動「順安2.0專案」，依據事故熱時、熱點加強執法，針對容易違規路段加強執法，提升執法強度和精準度，今年7月到9月A1死亡事故已下降42.9%，顯示道安事故獲得控制。

交通事故1579人喪命「1縣市最多」　行人死亡不減反增

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

