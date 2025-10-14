台南智慧停車系統奪AI應用卓越獎　黃偉哲：科技助攻城市治理升級

▲台南市交通局以智慧停車計費系統奪下AI應用卓越獎，市長黃偉哲肯定團隊努力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市交通局以「智慧路邊停車計費系統」專案，榮獲《財訊》雙週刊「2025智慧城市大調查」交通運輸服務應用類「AI應用卓越獎」，交通局長王銘德14日於市政會議代表獻獎，市長黃偉哲肯定團隊努力，強調此獎不僅展現台南在AI應用的領先實力，也象徵智慧交通政策的具體成果。



黃偉哲指出，AI已成為城市治理的重要工具，台南自2018年率全國之先建置「智慧路邊停車計費系統」，截至目前已完成4000席智慧停車格，成功將人工智慧技術融入市民日常生活。



交通局說明，該系統透過促參機制由宏碁智通公司建置，運用雷達感測與影像辨識技術，即時偵測車格使用狀況與車牌資訊，自動進行開單與比對，確保計費正確。導入後成效顯著，智慧停車柱設置路段周轉率提升80.4%，使用率提升81.6%，更首創將「智慧停車計費」與「電動車充電樁」結合，展現淨零排放與ESG政策推動的前瞻作為。



交通局指出，系統上線以來，市府連續三年辦理使用滿意度調查，結果顯示在多元繳費、操作便利、省時、資訊透明與即時服務等面向，滿意度均超過九成。



南市府表示，未來將持續推動AI應用於城市治理，結合永續與便利，讓科技成為台南邁向智慧城市的重要引擎。