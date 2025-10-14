台南市衛生局勇奪七項全國獎項　AI創新與公共衛生成果全台亮眼

▲台南市衛生局榮獲七項全國性獎項，展現AI創新與公共衛生成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市秉持促進全民健康的初衷，持續打造永續、樂齡、宜居的健康城市，近來在公共衛生、健康科技與智慧應用等面向表現亮眼，勇奪七項全國性獎項。衛生局長李翠鳳14日於市政會議代表獻獎，市長黃偉哲肯定衛生局的努力成果，盛讚「台南是全國健康治理的標竿城市」。

黃偉哲表示，能在全國激烈競爭中脫穎而出，展現台南在健康治理上的專業與實力。中央考評內容涵蓋醫政、照護、心理健康、食藥、防疫、衛教等業務範疇，台南市在整體評比中勇奪六都第二名，殊為難得。他也勉勵團隊持續以專業與熱忱守護市民健康，打造更溫暖、宜居與永續發展的健康城市。

衛生局指出，獲獎項目包括：《財訊》雙週刊「2025智慧城市大調查」健康與醫療服務應用類—AI應用卓越獎、第二屆高齡健康產業博覽會「十大高齡友善科技產品與服務」、食藥署114年食藥大數據競賽銀獎、113年度毒品危害防制中心聯合視導特優、113年心理健康業務考評特優、113年照護業務考評六都第一名，以及地方衛生機關業務考評綜合獎六都第二名。

衛生局強調，市府團隊將持續推動心理健康促進與毒品防制，建構社區支持網絡、強化食品安全抽驗與藥品監管，確保市民「吃得安全、用藥安心」。同時也積極導入智慧健康與高齡照護科技，展現前瞻創新成果，讓台南在AI健康治理領域再度領先全國。