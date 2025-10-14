快整理房間！3類日常用品「悄悄變金礦」　這夯品可望飆破百萬

▲投資專家呼籲民眾整理陳年雜物，或許能有意外發現。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

你家也有塵封已久、堆滿陳年雜物的抽屜或倉庫嗎？美國投資機構Real World Investor創辦人柯普魯基（Adam Koprucki）呼籲大家好好整理，因為那些被遺忘的書籍、電子產品、遊戲與玩具模型等，如今可能價值連城。

《紐約郵報》報導，柯普魯基呼籲美國民眾好好整理閣樓、車庫、地下室或倉庫，「大多數人丟掉的物品，其實能在幾年內支付他們的退休金。事實上，到了2030年，你家裡的特定日常用品，可能比你的股票投資組合更值錢。」

其中，最令人驚豔的例子是2007年推出的初代iPhone，當年新機售價為一支499至599美元，但密封完整的產品現在拍賣價格已經超過2萬美元（約新台幣61.5萬元），「到了2030年，完好無損的初代iPhone可能輕鬆突破5萬美元（約新台幣154萬元）。」

事實上，這個估算相當保守，2023年一支8GB初代iPhone已拍出6萬3356美元，超稀有的4GB版本更創下19萬372美元的驚人天價。

▲2007年的初代iPhone手機，如今價值連城。（圖／達志影像／美聯社）



一些1980、1990年代的懷舊物品同樣身價暴漲。柯普魯基說，「大多數人並不知道，小時候玩的星際大戰公仔或蒐集到的寶可夢卡牌，現在可以支付買房訂金。」

密封包裝的1980年代變形金剛玩具如今單價可達2萬美元，初版哈利波特書籍從不到20美元飆升至5萬美元以上，當年最稀有的任天堂遊戲價格突破10萬美元，一款密封的超級瑪利歐兄弟2021年以200萬美元成交，而當年原價僅約30美元。

柯普魯基指出，若懷舊物品包裝全新，或許可以賣出高達10倍的好價格，即使已經拆封，但商品狀況良好，也能談到不錯價碼。不過，不論如何都建議販售前請專業人士估價。

市場研究與諮詢機構Grand View Research數據顯示，美國收藏品市場2024年達到620億美元規模，預計2030年將成長至837億美元，年增長率5.3%。