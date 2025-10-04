　
生活

桃園國慶嘉年華！「黑貓中隊」降臨風禾公園升旗典禮

▲▼ 桃園,國慶月,眷村文化節,慈湖,懷舊,派對,國慶,升旗典禮 。（圖／桃園市政府新聞處提供）
▲眷村文化節、「來慈湖．潮復刻」與國慶升旗典禮三大亮點活動，串聯文化、觀光與慶典氛圍，桃園市長張善政邀大家來桃園共度最熱鬧的國慶嘉年華。（圖／桃園市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

十月國慶月，桃園市政府規劃「2025桃園眷村文化節」、「來慈湖・潮復刻」以及「國慶升旗典禮」等系列主題活動，將文化、觀光與國慶氛圍巧妙串聯。邀請市民朋友與遊客一同參與，從白天到夜晚、從懷舊到歡慶，共享一場專屬桃園的國慶嘉年華！

桃園眷村文化節｜奔向眷村，在巷弄裡發現文化的溫度！
10月4日至12日，「2025桃園眷村文化節」熱鬧登場！今年活動邁入第25屆，以「奔向眷村」為主題，活動場域橫跨了桃園眷村鐵三角（馬祖新村、太武新村、憲光二村以及龜山眷村故事館）、忠貞新村文化園區及六處眷村社區，將推出超過70場精彩活動，不只是帶領大家走進眷村，更要重溫那段刻在時代裡的記憶。

▲▼ 桃園,國慶月,眷村文化節,慈湖,懷舊,派對,國慶,升旗典禮 。（圖／桃園市政府新聞處提供）

▲10月4日開幕活動「眷戀起舞」復古主題舞會，在舞池中HIGH翻馬祖新村！

10月4日開幕活動於馬祖新村登場，「眷戀起舞」復古主題舞會，在大型舞池中熱舞，彷彿回到60、70年代的青春夜晚！10月5、6日，更推出由王偉忠監製的沉浸式舞台劇《一村喜事－中秋樂桃桃》，以「眷村嫁女兒」為靈感，讓觀眾彷彿成了賓客，邊吃辦桌菜邊看戲，一起體驗熱鬧又濃厚的鄰里情誼與中秋團圓氛圍。10月5日特別推出眷味餐桌專場活動，採認桌形式，現場結合辦桌佳餚與精彩演出，10月6日則開放民眾免費入場，歡迎大家共襄盛舉。

▲▼ 桃園,國慶月,眷村文化節,慈湖,懷舊,派對,國慶,升旗典禮 。（圖／桃園市政府新聞處提供）

▲歌手羅美玲將在《一村喜事－中秋樂桃桃》舞台劇中登場！

10月10日國慶日當天，太武新村也將上演何日君再來劇團的《記憶的圍牆外，我等你》，帶領觀眾體驗一場跨越真實與虛擬的冒險。10月11日透過眷村論壇《記憶與創生》，與相關研究學者與市民，共同聚焦文化傳承與創新。10月12日則有壓軸民歌演唱會《光陰有歌》，重現世代共鳴的青春旋律。

來慈湖．潮復刻｜在山水間，遇見時光交疊的驚喜！
如果說眷村文化節是一場跨世代的文化旅行，那麼慈湖的「潮復刻」就是一場浪漫與懷舊交織的派對。10月4日至11月16日的國定假日和例假日，慈湖園區以60至90年代為靈感，推出光雕展演、水舞秀、潮復刻PARTY、多元集客表演、老派生活市集，以及美拍裝置等亮點活動！

連續舉辦七週的「潮復刻」PARTY，絕對是今年不能錯過的亮點！從「潮70年代懷舊熱舞」到「潮60年代露天電影」，每一週都有不同驚喜。邀請大家一起來玩「想當年」的趣味梗，讓過往與當下的記憶交錯，重溫屬於那個年代的美好時光。

除外，活動首度打造「音樂光雕展演」，採用光束與投影技術，結合音樂旋律進行光影切換，讓慈湖遊客中心在夜間擁有不一樣的風貌；水舞秀則以「70年代水光情書」為主題，特別打造日間、夜間兩種版本，日間版隨音樂搖擺律動，能在陽光下捕捉陽光折射出來的彩虹；夜間版則結合燈光、水霧、雷射與音樂，營造層次豐富的視聽饗宴。

▲▼ 桃園,國慶月,眷村文化節,慈湖,懷舊,派對,國慶,升旗典禮 。（圖／桃園市政府新聞處提供）

▲▼ 慈湖美景日夜皆精彩！白日山水悠然、夜晚燈影繽紛，無論何時造訪都能收穫不同驚喜。

▲▼ 桃園,國慶月,眷村文化節,慈湖,懷舊,派對,國慶,升旗典禮 。（圖／桃園市政府新聞處提供）

國慶升旗｜齊聚在風禾公園，感受國慶的榮耀時刻！
十月的重頭戲，當然少不了國慶升旗。10月10日上午8點，桃園區風禾公園將舉行桃園國慶升旗典禮，今年以「國慶齊聚．桃園永續」為主題，邀請市民朋友一同參與，感受國慶的榮耀氛圍。活動需事先報名，消息一出便受到熱烈響應，國慶日當天大家將在典禮中一起度過榮耀時刻。

今年升旗典禮領唱陣容龐大，特別邀請曾任黑貓中隊飛行員的「黑貓教官」蔡盛雄、桃園優秀棒球選手李宗賢、勇奪2025丹麥喬陵蘭手球國際分齡賽冠軍的元生國小小將，以及在2025世界警消運動會摘下3金3銀2銅的消防人員，帶領現場觀眾一同高唱，現場還有「黑貓出任務」驚喜現身，70隻人氣黑貓們將在風禾公園陪伴市民一起升旗，與它們合照上傳社群平台，就有機會獲得限量黑貓氣球。

▲▼ 桃園,國慶月,眷村文化節,慈湖,懷舊,派對,國慶,升旗典禮 。（圖／桃園市政府新聞處提供）

▲「黑貓出任務」將驚喜現身風禾公園，70隻人氣黑貓們組成升旗小隊陪伴市民一起升旗。

典禮結束後，公園裡也將展開適合親子同樂的精彩節目，包含陸軍專科學校戰鼓、新興高中儀隊表演、集點闖關、魔幻小丑表演、川劇變臉、勁歌熱舞等，讓這場升旗典禮不僅是莊嚴的國家慶典，也是一場充滿笑聲的家庭嘉年華。
 

▲▼ 桃園,國慶月,眷村文化節,慈湖,懷舊,派對,國慶,升旗典禮 。（圖／桃園市政府新聞處提供）
▲10/10國慶升旗典禮在風禾公園登場，邀市民齊聚一堂，在國旗飄揚中共享國慶榮耀時刻。

走進眷村，重溫老時光的溫度，到慈湖白日夜色下的光雕水舞與潮復刻派對，再到國慶升旗時刻舉國同慶的榮耀，桃園在十月，用滿滿的誠意打造一場屬於全民的國慶嘉年華，讓十月成為今年最難忘的回憶！

更多活動資訊：
「桃園眷村文化節」臉書 | https://reurl.cc/z5nDqN
「來慈湖．潮復刻」官網 | https://reurl.cc/jrKy9Z
「桃園民政好厝邊」臉書 | https://reurl.cc/nYGvYl
【桃園市政府廣告】

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

桃園國慶月眷村文化節慈湖懷舊派對國慶升旗典禮

