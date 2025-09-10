敦南誠品熄燈5年　作家見「松菸誠品新裝潢」一幕勾回憶！全場看哭

▲松菸誠品正在進行分區改裝。（圖／作家「煮雪的人」授權）



記者施怡妏／綜合報導

全球第一間24小時營業的書店「誠品敦南店」於2020年5月熄燈，讓一票老台北人超不捨，如今有網友指出，松菸誠品近日改裝後，裝潢風格激似當年的敦南誠品，回憶瞬間全都湧上了。照片曝光，許多網友陷入回憶，「看到這一幕，怎麼有點感動」、「難忘半夜的敦南誠品」。

作家「煮雪的人」在Threads發文，松菸誠品近日改裝，木地板的設計，整體氛圍變得更接近2020年熄燈的敦南誠品，「回憶都湧上來了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片曝光，瞬間帶大家陷入回憶漩渦，「那個背後某些地方有小小窗子的走廊」、「那個空間跟顏色」、「誠品的精髓就是踩過木地板會吱吱叫」、「看到真的是老淚縱橫」、「也很懷念誠品外面小桌子上的《破報》還有各種藝文傳單」、「好懷念以前下課到敦南誠品坐著看書，再跑去樓下的唱片行聽推薦的CD」、「坐在敦南誠品木板階梯上看書的回憶瞬間湧現」、「死去的回憶來攻擊我了」、「敦南誠品是永遠的青春啊」。

貼文也釣出誠品小編留言，「正在分區裝潢中，敬請期待~」。對此，誠品業者向《ETtoday新聞雲》記者表示，目前還在分區改裝階段，還沒有對外公布，9月26日會正式營運，等改裝完畢後，會再跟大家分享內部的照片。

．本文獲得作家「煮雪的人」授權轉載。



▼敦南誠品。（圖／記者周宸亘攝）

