2025「來慈湖、潮復刻」10/4登場　邀市民共享懷舊氛圍

▲2025「來慈湖、潮復刻」10/4登場，市長張善政邀您共享懷舊氛圍。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區慈湖是知名觀光景點，市府24日舉辦2025「來慈湖‧潮復刻」活動起跑，以推動觀光。市長張善政表示，今年慈湖秀將於10月4日至11月16日的國定假日及例假日，在慈湖紀念公園盛大登場，活動以「潮復刻」為主題，結合水舞、光雕等亮點，重現60至90年代的生活、影視與音樂元素，邀請市民們一同感受懷舊氛圍。

▲2025「來慈湖、潮復刻」10/4登場。（圖／市府提供）

張善政指出，兩蔣文化園區所承載的年代，正是臺灣積極發展、充滿希望的時期，當時推動十大建設，帶動全國建設發展。這段歷史展現了社會積極向前的精神，也象徵著對未來的信心。張市長強調，希望透過今年活動主題，讓市民回味當年的蓬勃氛圍，也提醒現今世代要延續那股向前邁進的力量。

觀旅局局長陳靜芳指出，本次活動以「國人集體記憶」為出發點，活動將規劃八大亮點，包括創意光雕、日夜水舞、七週潮復刻主題日、老派生活市集、三大美拍裝置藝術、手作體驗、多元集客表演及限量免費通關贈品，活動自10月4日起登場，並於10月5日舉辦盛大開幕儀式，邀請市民一同參與。

觀旅局補充說明，今年慈湖活動首度推出「音樂光雕展演」，運用光束與投影技術，結合音樂旋律切換光影，展現夜間慈湖遊客中心別具一格的風貌。水舞秀則以「70年代水光情書」為主題，帶領觀眾重溫懷舊氛圍。建議民眾可搭乘臺灣好行觀光巴士順遊北橫及大龍門；若自行開車，可將車輛停放於北橫遊客中心，再轉乘活動免費接駁車前往慈湖。