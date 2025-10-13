快訊／諾貝爾經濟學獎出爐！　3學者共獲殊榮

▲ 諾貝爾經濟學獎出爐。（圖／翻攝自X@NobelPrize）

記者陳宛貞／綜合報導

2025年諾貝爾經濟學獎壓軸登場，得主於台灣時間13日傍晚揭曉，由美國學者喬爾．莫基爾（Joel Mokyr）、法國學者菲利普．阿吉翁（Philippe Aghion）與加拿大學者彼得．豪威特（Peter Howitt）共同獲獎，以表彰他們在解釋創新驅動的經濟增長上的卓越貢獻，透過理論與實證研究，揭示技術進步與創新如何成為持續經濟增長的核心動力。

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Joel Mokyr, Philippe Aghion and Peter Howitt “for having explained innovation-driven economic growth” with one half to Mokyr… pic.twitter.com/ZRKq0Nz4g7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 13, 2025

根據瑞典皇家科學院說明，喬爾．莫基爾將獲得半數獎金，他指出經濟持續增長需要不斷流動的有用知識，包括命題知識（對自然規律的系統描述，說明事物運作原因）與規範知識（實用指導、圖紙或配方，說明如何操作）。他利用歷史資料分析，發現若創新要自我生成，不僅要知道技術能運作，還需科學解釋支持；工業革命前的缺乏此類解釋，阻礙新發現的累積與應用。他同時強調社會對新知識的開放性及接受變革的重要性。

菲利普．阿吉翁與彼得．豪威特則共享另一半獎金，他們研究持續增長的機制，在1992年的研究中建立「創造性破壞」（creative destruction）數學模型，說明當新產品進入市場取代舊產品時，舊企業會失去競爭優勢。創新既帶來創造性，也具有破壞性，推動資源重新配置。模型指出，研發投入（R&D）與經濟增長受多種因素影響，市場環境與時期不同，研發需求也會有所變化。

▲ 3名學者共同獲獎。（圖／X@NobelPrize）

喬爾．莫基爾出生於荷蘭萊頓，現任美國西北大學教授；菲利普．阿吉翁出生於法國巴黎，任教於法國高等學院、巴黎歐洲工商管理學院與英國倫敦政經學院；彼得．豪威特出生於加拿大，現任美國布朗大學教授。

瑞典皇家科學院經濟學獎評審主席（John Hassler）指出，3位得主的研究顯示，經濟增長絕非理所當然，必須維護創造性破壞的機制，才能避免經濟重回停滯。這些研究結合理論與實證分析，不僅揭示創新推動經濟增長的過程，也為理解全球繁榮提供理論基礎。

▲ 今年諾貝爾經濟學獎獲獎研究揭示新技術如何推動持續成長。（圖／翻攝自nobelprize.org）

去年諾貝爾經濟學獎則頒給美國學者達龍．艾塞默魯（Daron Acemoglu）、西蒙．強生（Simon Johnson）及英國學者詹姆士．羅賓森（James A. Robinson），3人因深入研究「為何有些國家富裕、有些國家貧窮」的根本問題共同獲獎，其研究成果證實，開放自由的社會更容易走向繁榮。

自1968年設立以來，諾貝爾經濟學獎已頒發56次，共有96名學者獲此殊榮，但截至去年僅有3名女性學者獲獎。

儘管諾貝爾純粹主義者強調，經濟學獎在技術上並非傳統的諾貝爾獎項，經濟學獎仍將和與其他獎項一起，於12月10日瑞典化學家阿佛烈．諾貝爾（Alfred Bernhard Nobel）逝世紀念日進行頒獎。

