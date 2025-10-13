　
國際

快訊／諾貝爾經濟學獎出爐！　3學者共獲殊榮

▲▼ 。（圖／翻攝自X@NobelPrize）

▲ 諾貝爾經濟學獎出爐。（圖／翻攝自X@NobelPrize）

記者陳宛貞／綜合報導

2025年諾貝爾經濟學獎壓軸登場，得主於台灣時間13日傍晚揭曉，由美國學者喬爾．莫基爾（Joel Mokyr）、法國學者菲利普．阿吉翁（Philippe Aghion）與加拿大學者彼得．豪威特（Peter Howitt）共同獲獎，以表彰他們在解釋創新驅動的經濟增長上的卓越貢獻，透過理論與實證研究，揭示技術進步與創新如何成為持續經濟增長的核心動力。

根據瑞典皇家科學院說明，喬爾．莫基爾將獲得半數獎金，他指出經濟持續增長需要不斷流動的有用知識，包括命題知識（對自然規律的系統描述，說明事物運作原因）與規範知識（實用指導、圖紙或配方，說明如何操作）。他利用歷史資料分析，發現若創新要自我生成，不僅要知道技術能運作，還需科學解釋支持；工業革命前的缺乏此類解釋，阻礙新發現的累積與應用。他同時強調社會對新知識的開放性及接受變革的重要性。

菲利普．阿吉翁與彼得．豪威特則共享另一半獎金，他們研究持續增長的機制，在1992年的研究中建立「創造性破壞」（creative destruction）數學模型，說明當新產品進入市場取代舊產品時，舊企業會失去競爭優勢。創新既帶來創造性，也具有破壞性，推動資源重新配置。模型指出，研發投入（R&D）與經濟增長受多種因素影響，市場環境與時期不同，研發需求也會有所變化。

▲▼ 。（圖／X@NobelPrize）

▲ 3名學者共同獲獎。（圖／X@NobelPrize）

喬爾．莫基爾出生於荷蘭萊頓，現任美國西北大學教授；菲利普．阿吉翁出生於法國巴黎，任教於法國高等學院、巴黎歐洲工商管理學院與英國倫敦政經學院；彼得．豪威特出生於加拿大，現任美國布朗大學教授。

瑞典皇家科學院經濟學獎評審主席（John Hassler）指出，3位得主的研究顯示，經濟增長絕非理所當然，必須維護創造性破壞的機制，才能避免經濟重回停滯。這些研究結合理論與實證分析，不僅揭示創新推動經濟增長的過程，也為理解全球繁榮提供理論基礎。

▲▼諾貝爾經濟學獎。（圖／翻攝自nobelprize.org）

▲ 今年諾貝爾經濟學獎獲獎研究揭示新技術如何推動持續成長。（圖／翻攝自nobelprize.org）

去年諾貝爾經濟學獎則頒給美國學者達龍．艾塞默魯（Daron Acemoglu）、西蒙．強生（Simon Johnson）及英國學者詹姆士．羅賓森（James A. Robinson），3人因深入研究「為何有些國家富裕、有些國家貧窮」的根本問題共同獲獎，其研究成果證實，開放自由的社會更容易走向繁榮。

自1968年設立以來，諾貝爾經濟學獎已頒發56次，共有96名學者獲此殊榮，但截至去年僅有3名女性學者獲獎。

儘管諾貝爾純粹主義者強調，經濟學獎在技術上並非傳統的諾貝爾獎項，經濟學獎仍將和與其他獎項一起，於12月10日瑞典化學家阿佛烈．諾貝爾（Alfred Bernhard Nobel）逝世紀念日進行頒獎。

10/12 全台詐欺最新數據

2025年諾貝爾經濟學獎得主將於台灣時間今（13）日下午5時45分揭曉，根據外媒分析，今年獲獎研究極可能聚焦勞動市場歧視、政治不確定性對經濟的衝擊或數位金融、氣候經濟學等前瞻領域。

