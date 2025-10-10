想拿和平獎！川普不滿「歐巴馬領獎」　怒控諾貝爾評委：他啥都沒做

▲美國總統川普不滿，為何「什麼都沒做」的前總統歐巴馬能獲頒諾貝爾和平獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

諾貝爾和平獎將於台灣時間10日下午5時公布，然而美國總統川普卻在前一天再度向評委表達不滿。他批評前總統歐巴馬（Barack Obama）2009年上任不到一年就能拿下和平獎，認為「歐巴馬什麼都沒做就獲獎」，對自己相當不公平；川普強調，自上任以來他已促成終結全球8場戰爭，包含近期以色列與哈瑪斯停火協議。

川普於美東時間9日在白宮與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）會談後，接受媒體詢問諾貝爾和平獎相關議題。他表示，歐巴馬在2009年1月上任後不到一年，就因核武禁擴與「中間和平努力」而被提名獲獎，「他除了破壞我們國家之外，什麼都沒做，但諾貝爾委員會還是給了他獎」。

川普補充，歐巴馬雖然並非是美國歷屆最差的總統，但也不能算是好總統，「最差的總統是『嗜睡』的拜登，但歐巴馬也好不到哪裡去！」

針對自己是否有望獲得和平獎，川普自信表示，「歷史上沒有人能在9個月內解決全球8場戰爭，而我做到了」。他指出，自從1月第二任就職以來，已在以色列與伊朗、巴基斯坦與印度等地促成7場衝突停火，而前一天宣布的以色列、哈瑪斯加薩和平構想第一階段協議，使他自認終結第8場戰爭。

川普此番言論再次凸顯其對和平獎的渴望，也表明他將近期國際和平努力納入個人成就。過去他多次公開提及自己在中東與亞洲的外交行動，強調相較於前任，自己對全球衝突的解決更為具體。