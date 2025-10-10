諾貝爾和平獎今天頒發！分析「川普獲獎機率」僅4%　是否能成黑馬

▲美國總統川普非常想要獲頒諾貝爾和平獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普因近日促成以色列與哈瑪斯達成加薩地區停火協議，再度引發外界關注其獲頒諾貝爾和平獎的可能性。不過，專家分析後指出，川普今年獲獎機率僅約4%，而其他賭博網站的賠率則是不斷下修。其實，諾貝爾評委會早在10月初就已定奪今年得主，因此加薩停火協議恐難以納入評選考量。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，總部位於美國紐約的加密貨幣投注兼市場預測平台Polymarket統計，川普今年獲得諾貝爾和平獎的機率，即便近日一度因加薩停火消息上升至7.4%，但隨後又再度下降至3至4%。

該平台指出，其他候選人如蘇丹緊急應變室（Emergency Response Rooms）、俄羅斯已故政治人物納瓦爾尼（Alexei Navalny）的遺孀尤莉婭•納瓦爾娜雅（Yulia Navalnaya）等，獲獎機率均高於川普。

另外，英國各大運動博弈公司9日起則是調降川普奪得諾貝爾和平獎的賠率，而美國海外博弈網站BetOnline關於川普獲獎的賠率為+200，僅次於蘇丹緊急應變室的+150。

川普自從今年1月就任美國總統以來，多次公開表達希望獲頒諾貝爾和平獎。他曾宣稱自己已結束全球7場戰爭，並於本月8日促成加薩地區初步停火協議，試圖彰顯其為了達成和平所付出的努力。

然而，諾貝爾和平獎的評選流程通常在每年1月31日前接受候選人提名，2至3月篩選候選人，5至8月由諮詢委員審核，並在10月初確定得主，顯示今年得主已基本底定。

因此，即使川普促成的加薩停火達成初步協議，也可能無法納入今年評選考量。分析認為，即便川普未來獲獎，實際頒發時程也極有可能落在明年。

面對外界詢問諾貝爾和平獎可能性，川普在公布得獎前一天回應：「我並不是為了這個（諾貝爾和平獎）而做這件事。」但先前他曾對評委表達不滿，「他們會找個理由不頒獎給我」、「就連什麼都沒做的（美國前總統）歐巴馬都能領獎」。